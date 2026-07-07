35 Jahre audius: Vom Digitalisierungspionier zum strategischen Partner des Mittelstands

Seit 35 Jahren steht audius für erfolgreiche Digitalisierung im Mittelstand. Heute verbindet die Unternehmensgruppe Erfahrung, Wachstum und einen ganzheitlichen Ansatz zu einem starken Gesamtbild.

Weinstadt, 07.07.2026 - Die audius Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1991 als Komma Vertriebsgesellschaft mbH hat sich audius von einem Anbieter für Büro-, Telekommunikations- und Softwarelösungen zu einer international aufgestellten ITK-Gruppe mit rund 900 Mitarbeitenden entwickelt. Heute unterstützt audius seine Kunden ganzheitlich bei der digitalen Transformation, von der strategischen Ausrichtung bis zum Betrieb. Die Gruppe ist an mehr als 20 Standorten vertreten und betreut weltweit rund 350.000 IT-Arbeitsplätze.

Von MS-DOS, Floppy Disks und Faxgeräten zur digital integrierten Unternehmensgruppe

Die Anfänge von audius reichen zurück in eine Zeit, in der Faxgeräte, Floppy Disks und erste Windows-Anwendungen den digitalen Wandel bestimmten. Bereits Anfang der 1990er Jahre entwickelte das Unternehmen eigene Software für den Außendienst. Die Lösung "audius", abgeleitet von "Außendienstunterstützungssysteme", wurde später namensgebend für das gesamte Unternehmen.

Die frühe Verbindung von Technologie und konkretem Nutzen resultierte in einem Ansatz, der bis heute trägt: Digitalisierung wird nicht isoliert gedacht, sondern als Zusammenspiel von Businessnutzen, Anwendungen, Infrastruktur und Betrieb. Aus der kleinen Gründerfirma entwickelte sich so Schritt für Schritt eine Unternehmensgruppe, die technologische Veränderungen nicht nur begleitet, sondern aktiv in marktfähige Leistungen übersetzt.

Wachstum mit klarer Richtung

Das Wachstum von audius folgt seit Jahren einer klaren Linie. Neben organischer Entwicklung setzt das Unternehmen gezielt auf Zukäufe und den Ausbau spezialisierter Kompetenzen. Auf dieser Basis wurden neue Geschäftsfelder erschlossen und zusätzliche Märkte aufgebaut. So beschäftigt sich ein Geschäftsbereich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Heute ist die Gruppe auch international präsent mit Standorten unter anderem in Budapest, Pune, Toronto, Singapur und Sydney. Parallel wurde das Portfolio in Deutschland und der Schweiz durch gezielte Akquisitionen erweitert, zuletzt durch die Integration der Ergonomics AG und der CompuSafe Data Systems AG. Im Jahr 2025 überschritt audius die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro und erreichte rund 900 Mitarbeitende.

"Unser Anspruch war immer, schneller zu wachsen als der Markt. Nicht um jeden Preis, sondern durch Relevanz, Spezialisierung und Nähe zu den Anforderungen unserer Kunden", sagt Rainer Francisi, CEO und Gründer von audius. "Technologien und Märkte verändern sich, dieser Anspruch jedoch bleibt bestehen: Lösungen zu schaffen, die im Alltag funktionieren und echten Mehrwert liefern."

Partnerschaften, die mit den Anforderungen wachsen

Dass dieser Ansatz trägt, zeigt sich vor allem in langjährigen Kundenbeziehungen. Zahlreiche Projekte entwickeln sich über viele Jahre hinweg weiter und wachsen mit den Anforderungen der Unternehmen. Grundlage dafür ist ein enger Austausch und ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Prozesse: "Mit der sehr hohen Qualität der Lösungen stellen wir unsere Kunden Tag für Tag zufrieden. Wir haben noch einiges vor und sind sehr zuversichtlich, dass wir das in der bisherigen, sehr verlässlichen Partnerschaft mit audius zusammen meistern können", erklärt Oliver Ort, Geschäftsführer DPG Deutsche Elektro Prüfgesellschaft mbH.

Heute: Closed Loop für die Digitalisierung im Mittelstand

Heute versteht sich audius als Partner für die gesamte digitale Wertschöpfungskette. Unternehmen erhalten alle Leistungen für ihre Digitalisierung aus einer Hand. Von der ersten Idee über Beratung und Implementierung bis hin zum Betrieb.

Dahinter steht ein durchgängiger Closed-Loop-Ansatz: Netzinfrastruktur, Cloud-Plattformen, Business- Anwendungen und KI werden so miteinander verzahnt, dass ein abgestimmtes Gesamtsystem entsteht, das die digitale Souveränität der Kunden stärkt. Für Kunden reduziert das die Komplexität, schafft klare Verantwortlichkeiten und beschleunigt die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten.

Ein zentraler Bestandteil dieses Ansatzes ist die audius private.AI. Sie ermöglicht es Unternehmen, Künstliche Intelligenz gezielt einzusetzen, ohne die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren. Die dafür notwendige Infrastruktur wird in der audius.cloud bereitgestellt, die in eigenen Rechenzentren in Deutschland betrieben wird und höchste Anforderungen an Sicherheit, Vertraulichkeit und Compliance erfüllt.

35 Jahre als Startpunkt für die nächste Phase

Mit Blick auf die kommenden Jahre gewinnen Themen wie Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und digitale Souveränität weiter an Bedeutung. audius konzentriert sich darauf, diese Technologien so bereitzustellen, dass Unternehmen sie sicher und wirtschaftlich nutzen können.

Das Jubiläum markiert für audius einen weiteren Entwicklungsschritt. Mit einem breit aufgestellten Portfolio, internationaler Präsenz und langjährigen Kundenpartnerschafen sieht sich das Unternehmen gut positioniert, die Digitalisierung im Mittelstand auch in Zukunft aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen über audius: https://www.audius.de/de

Zusammenfassung

Seit 35 Jahren steht audius für erfolgreiche Digitalisierung im Mittelstand. Heute verbindet die Unternehmensgruppe Erfahrung, Wachstum und einen ganzheitlichen Ansatz zu einem starken Gesamtbild.

Keywords

audius.cloud, audius privat.AI, digitale Souveränität, KI, Mittelstand, Closed Loop, Digitalisierungspartner

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Über audius SE

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die über 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten - davon 16 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

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