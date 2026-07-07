Fernakademie für Medizinprodukteberater erhält Auszeichnung "Business Innovator"

Die Fernakademie für Medizinprodukteberater wurde vom Deutschen Innovationsinstitut mit dem Siegel "Business Innovator" für ihr innovatives Weiterbildungskonzept ausgezeichnet.

Der Gesundheitsmarkt verändert sich schnell, die regulatorischen Anforderungen wachsen stetig. Mittendrin beweist die Fernakademie für Medizinprodukteberater , dass sie diesem Tempo nicht nur folgt, sondern es mitgestaltet. Für ihren zukunftsorientierten Ansatz in der Aus- und Weiterbildung von Medizinprodukteberaterinnen und -beratern zeichnet das Deutsche Innovationsinstitut (diind) die Akademie nun mit dem Siegel "Business Innovator" aus.

Das diind vergibt diese Auszeichnung an Unternehmen, die sich durch strategisches Weiterdenken, verantwortungsvolle Führung und eine offene Innovationskultur hervortun. Geprüft wurden unter anderem die digitale Präsenz, die Innovationsfähigkeit und die strategische Ausrichtung des Geschäftsmodells. In allen drei Bereichen konnte die Fernakademie überzeugen.

Der Grund dafür liegt im Kern ihres Angebots: berufsbegleitende, praxisnahe Qualifizierung für Fachkräfte im Medizinproduktebereich. Flexible Lernformate, eine enge Orientierung an aktuellen gesetzlichen Vorgaben und ein durchgängiger Fokus auf die Bedürfnisse von Teilnehmenden und Unternehmen gaben für die Jury den Ausschlag. So verbindet die Akademie moderne Weiterbildungskonzepte mit hohem Qualitätsanspruch und stärkt damit spürbar Professionalität und Verantwortungsbewusstsein in der Medizinprodukteberatung.

"Die Auszeichnung als ‚Business Innovator' ist eine wichtige Anerkennung für unser gesamtes Team", sagt die Geschäftsführung der Fernakademie für Medizinprodukteberater. "Sie zeigt, dass unser Weg richtig ist: Weiterbildung im Medizinproduktebereich flexibel, verständlich und zugleich fachlich fundiert zu gestalten. Unser Ziel bleibt, Menschen zu befähigen, ihre anspruchsvolle Rolle im Gesundheitswesen kompetent und sicher auszufüllen, heute und in Zukunft."

Mit dieser Ehrung unterstreicht die Fernakademie ihre Position als wegweisender Anbieter berufsbegleitender Qualifizierung im Medizinproduktemarkt. Pädagogische Kompetenz, Praxisnähe und ein klarer Qualitätsanspruch machen sie zu einem Vorreiter innovativer Weiterbildung im Gesundheitswesen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fernakademie für Medizinprodukteberater

Frau Daria Neubauer

Koppoldstr. 1

86551 Aichach

Deutschland

fon ..: 030 403 641 91

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email : d.neubauer@mpb-akademie.de

Über die Fernakademie für Medizinprodukteberater

Die MPB-Akademie ist eine Fernakademie mit Spezialisierung auf die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Medizinprodukteindustrie. Das Angebot umfasst Online-Kurse zur berufsbegleitenden Weiterbildung in der Branche und für Quereinsteiger. Mehr als 150 Unternehmen nutzen die Angebote der Akademie für die Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden.

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