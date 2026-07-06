High Tide gibt die Einführung neuer Aktionärsrechtepläne bekannt

CALGARY, AB, 6. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das Board) die Einführung einer Vereinbarung über einen Aktionärsrechteplan (der vorübergehende Aktionärsrechteplan) und einen geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplan (der geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan und zusammen mit dem vorübergehenden Aktionärsrechteplan die Pläne) genehmigt hat, und zwar gemäß den Vereinbarungen, die am 26. Juni 2026 mit Olympia Trust Company als Rechtebeauftragtem (Rights Agent) abgeschlossen wurden. Mit dem geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplan wird der Aktionärsrechteplan, der ursprünglich am 10. April 2025 vom Board eingeführt und von den Aktionären des Unternehmens auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 30. Mai 2025 bestätigt wurde, geändert und neu formuliert, um die im vorübergehenden Aktionärsrechteplan festgelegten Maßnahmen aufzunehmen.

Ziel der Pläne ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze weiterhin einhält und seine Cannabis-Lizenzen aufrechterhalten kann, und zu gewährleisten, dass alle Aktionäre im Zusammenhang mit etwaigen Angeboten zum Erwerb der im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens fair behandelt werden und dass das Board die Möglichkeit hat, wertsteigernde Alternativen zu etwaigen unaufgeforderten Übernahmeangeboten zu identifizieren, einzuholen, zu entwickeln und auszuhandeln. Die Pläne wurden weder als Reaktion auf noch in Erwartung eines bekannten oder erwarteten Übernahmeangebots oder einer ähnlichen Transaktion eingeführt.

Zu den wichtigsten Änderungen, die in den Plänen berücksichtigt wurden, gehören die Erweiterung der Definition von erwerbende Person um (a) Inhaber von Betreiberlizenzen für den Cannabis-Einzelhandel in Ontario, die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen dazu führen würden oder nach vernünftigem Ermessen dazu führen könnten, dass das Unternehmen gegen Abschnitt 2 der Allgemeinen Bestimmungen, O. Reg. 468/18, erlassen gemäß dem Cannabis Licence Act, 2018 (Ontario), verstößt, und um (b) Inhaber von Lizenzen für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in British Columbia, die dazu führen würden oder nach vernünftigem Ermessen dazu führen könnten, dass das Unternehmen gegen die für eine Lizenz für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte geltenden Anforderungen hinsichtlich des Besitzes oder der Kontrolle oder des Einflusses über mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Lizenzen oder gegen die in den Abschnitten 6 und 7 der Cannabis Licensing Regulation, BC Reg. 202/2018, verstößt; und (ii) sonstige Änderungen administrativer Art, einschließlich der Korrektur von Verweisen auf Rechtsvorschriften und der Aktualisierung definierter Begriffe. Die Pläne entsprechen ansonsten den Rechteplänen, die von anderen kanadischen Unternehmen eingeführt und von deren Aktionären bestätigt wurden, mit Ausnahme der Bestimmungen, die sicherstellen, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze weiterhin einhält und seine Cannabis-Lizenzen aufrechterhalten kann.

Da der bestehende Aktionärsrechteplan des Unternehmens nur mit Genehmigung der Aktionäre geändert werden kann, hat das Board den vorübergehenden Aktionärsrechteplan als Übergangsmaßnahme eingeführt, um den neuen Beschränkungen für Einzelhandelsbetreiber Rechnung zu tragen, bis die Aktionäre den geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplan genehmigt haben. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, auf der Hauptversammlung vom 11. August 2026 die Bestätigung der Aktionäre zum vorübergehenden Aktionärsrechteplan einzuholen. Falls der geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan von den Aktionären bestätigt wird, tritt der vorübergehende Aktionärsrechteplan außer Kraft, und der geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan gilt von da an als einziger, umfassender Rechteplan.

Sofern er von den Aktionären des Unternehmens bestätigt wird, gilt der geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan für einen Zeitraum von drei Jahren.

Der geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan wurde von der TSXV vorbehaltlich bestimmter Bedingungen akzeptiert, einschließlich der Bestätigung des geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplans durch die Aktionäre des Unternehmens innerhalb von sechs Monaten nach dessen Einführung.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen und Bedingungen des geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplans wird im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens enthalten sein, das vor der Hauptversammlung am 11. August 2026 an die Aktionäre versandt wird. Ein Exemplar jedes der Pläne wird auf den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR hinterlegt.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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