Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet hochgradige Werte von bis zu 33,40 % Antimon (Sb) bei sei

Vancouver, Kanada - 6. Juli 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern in der Zone Main im Antimonkonzessionsgebiet Bald Hill erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des aktuellen, etwa 18.000 m umfassenden Bohrprogramms, das konzipiert wurde, um die Mineralisierung in der Zone Main zu erweitern und die im Konzessionsgebiet identifizierten neuen Zonen zu erkunden.

Höhepunkte

- Die hochgradigen Werte umfassten 13,14 % Antimon (Sb) im Bohrloch BH-26-20 sowie 16,65 % Sb und 33,40 % Sb in Bohrloch BH-26-25.

- Die Mächtigkeit dieser durchschnittenen mineralisierten Zonen beträgt im Durchschnitt etwa 4,5 m, mit einer mineralisierten Zone von 15,9 m in Bohrloch BH-26-27.

- Die aktuellen Ergebnisse umfassen vier Bohrlöcher, die von der Westseite aus in die Zone Main gebohrt wurden.

- Alle Bohrlöcher durchschnitten antimonhaltigen Stibnit.

- Die Abschnitte befinden sich überwiegend in Tiefen von etwa 100 bis 150 m unterhalb der Oberfläche. Eine Zone befindet sich in einer Tiefe von 260 m.

- Die Bohrlochabschnitte beinhalten oftmals mehrere Mineralisierungszonen. Beispielsweise durchschnitt Bohrloch BHW-26-25 drei Zonen auf einer Bohrlochlänge von über 44 m.

Tabelle 1: Durchschnittliche Analyseergebnisse für Proben von vier kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern in der Zone Main bei Bald Hill.

Abschnitte

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Analyse (Sb%)

BH-26-17 260,60 263,85 3,25 0,67

BH-26-20 91,50 93,95 2,45 13,14

BH-26-25 96,95 102,00 5,05 16,65

Einschließlich 98,40 99,50 1,10 33,40

und 129,95 132,95 3,00 1,42

und 143,75 144,20 0,45 4,94

BH-26-27 136,85 152,80 15,95 0,36

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84986/Antimony_060726_DEPRCO...

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher BH-26-17, BH-26-20, BH-26-25 und BH-26-27 in der Zone Main bei Bald Hill. Hinweis: Die Bohrungen wurden von der Ostseite aus durchgeführt, um die Zone Main zu durchschneiden. Nur die gemeldeten Bohrlöcher sind beschriftet - andere Bohrlöcher in der Nähe sind als Kreise dargestellt.

James Atkinson, P.Geo, CEO von Antimony Resources, sagte: Diese Proben von den Bohrlöchern in der Zone Main liefern weiterhin hochgradige Ergebnisse. Diese Bohrlöcher befinden sich im südlichen Teil der Zone Main und sollten die Kontinuität der Mineralisierung in Richtung Süden überprüfen und Bereiche durchschneiden, in denen Daten rar sind. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf der Ergänzung von Bereichen, in denen es Lücken bei den Bohrungen und Analyseinformationen gab. Alle vier Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich eine Antimonmineralisierung und lieferten effektiv Details über den südlichen Teil der Zone Main.

Wie bereits beschrieben, wird der Schwerpunkt des aktuellen Bohrprogramms in der Zone Main darauf liegen, die bekannte Mineralisierung in Richtung Süden und Norden sowie in die Tiefe zu erweitern. Darüber hinaus werden die Bohrungen weiterhin Informationen für die Modellierung der Zone Main und schließlich für die erste Ressourcenschätzung liefern.

Unterdessen werden die Explorationsarbeiten in den neuen Zielgebieten fortgesetzt. Die Bohrungen in der Central Zone laufen weiterhin. Bislang wurden dort mehr als 2.000 Meter niedergebracht, um die unterhalb der in den Schürfgräben freigelegten Mineralisierung liegenden Bereiche zu durchteufen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026). Proben von diesen Bohrungen befinden sich zurzeit im Labor und Ergebnisse werden in etwa zwei Wochen erwartet.

Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Die vollständigen Analyseergebnisse der mineralisierten Zonen in BH-26-17, BH-26-20, BH-26-25 und BH-26-27

Bohrloch BH-26-17 ANALYSEERGEBNISSE

Probe Von Bis Mächtigkeit Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb) Au (g/t) As (ppm) As (%) Durchschnitt

(m)

2305168 260,6 261,6 1,00 > 500 0,27 363 5520 0,63

2305169 261,6 262,4 0,80 > 500 1,50 479 3920 0,61

2305171 262,4 262,85 0,45 > 500 0,73 5 109 0,01

2305172 262,85 263,85 1,00 > 500 0,38 42 466 0,05 0,67 % Sb

3,25 m

Bohrloch BH-26-20

2305259 91,5 92,4 0,90 > 500 0,09 500 40,10 456 0,456 82,9 0,84

2305262 93,2 93,95 0,75 466 0,05 48 0,048 3230 0,323 13,14 % Sb

2,45 m

Bohrloch BH-26-25

2305421 96,95 97,45 0,50 > 500 4,27 1090 > 10000 2,53

2305422 97,45 97,88 0,43 > 500 29,60 1120 582 2,49

2305423 97,88 98,40 0,52 > 500 4,90 785 7030 1,98 Einschließlich

2305424 98,40 99,00 1,10 > 500 31,30 763 149 1,01 32,74 % Sb

2305425 99,00 99,50 0,50 > 500 35,90 1090 317 1,74 1,10 M

2305426 99,50 99,80 0,30 > 500 6,84 133 992 0,64

2305427 99,80 100,45 0,65 > 500 15,90 559 509 1,29

2305428 100,45 100,95 0,50 > 500 16,40 248 156 0,52

2305429 100,95 102,00 1,05 > 500 1,92 232 9420 1,42 16,65 % Sb

und 5,55 m

2305446 129,95 130,60 0,65 379 0,04 30 2900

2305447 130,60 131,45 0,85 > 500 3,45 74 0,1 > 10000 3,90

2305448 131,95 132,95 1,00 > 500 0,59 8 1930 0,21 1,42 % Sb

und 3,00 m

2305457 143,75 144,20 0,45 > 500 4,94 500 0,22 79 0,1 1760 0,19 4,94 % Sb

1,0 m

Bohrloch BH-26-27

2305481 136,85 137,65 0,80 > 500 0,06 28 443 0,1

2305482 137,65 138,10 0,45 > 500 0,72 29 725 0,1

2305483 138,10 139,10 1,00 339 0,03 500 0,91 301 0,3 > 10000 2,2

2305485 139,85 140,35 0,50 124 0,01 73 0,1 3380 0,3

2305486 140,35 141,80 1,45 106 0,01 500 0,10 81 0,1 6870 0,8

2305488 142,80 143,80 1,00 > 500 1,09 146 0,1 5370 0,7

2305489 143,80 144,80 1,00 183 0,02 508 0,5 8330 0,8

2305491 144,80 145,80 1,00 > 500 0,09 640 0,6 > 10000 3,0

2305492 145,80 146,65 0,85 > 500 0,65 86 0,1 4470 0,5

2305493 146,65 147,00 0,35 > 500 1,68 62 0,1 581 0,1

2305494 147,00 148,00 1,00 > 500 0,69 11 343 0,0

2305495 148,00 149,00 1,00 > 500 0,17 214 0,2 2000 0,2

2305496 149,00 149,80 0,80 316 0,03 131 0,1 1690 0,2

2305497 149,80 150,30 0,50 314 0,03 85 0,1 131 0,0

2305498 150,30 151,30 1,00 > 500 0,18 241 0,2 3650 0,4

2305499 151,30 152,30 1,00 > 500 0,89 17 124 0,0 0,36 % Sb

15,45 m

QS/QK

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Pulpendoppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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