Transformation World 2026: Die besten Daten für Business AI

-- Produktneuheiten rund um Kyano®: Agentic AI für Datenmigrationen und Lösungen für unstrukturierte Daten

-- Kyano Lorna unterstützt Kunden mit KI-gestützter Projektintelligenz

-- SNP und Palantir beschleunigen sichere SAP-Transformationen durch strategische Partnerschaft

-- Hochkarätige Keynotes von Thomas Pfiester und Stefan Steinle von SAP, Torhüterlegende und Unternehmer Oliver Kahn sowie Bestsellerautor Sebastian Wernicke

Heidelberg, 6. Juli 2026 - SNP begrüßt im Heidelberger SNP dome auf seiner Flagship-Veranstaltung Transformation World am 8. und 9. Juli erstmals rund 2.000 Branchenexpertinnen und -experten aus aller Welt. Unter dem Motto "Shaping Tomorrow" lädt der führende Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld zu einem außergewöhnlich vielfältigen Programm ein. Teilnehmende können sich auf drei Innovationsschwerpunkte freuen, die von SNPs neuem Agentic AI Layer Kyano Lorna angeführt werden und die Datentransformation auf Basis der bewährten Kyano-Plattform weiter verbessern. Zudem wird SNP eine neue KI-gestützte Lösung vorstellen, die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Palantir entwickelt wurde und die Kyano Plattform erweitert. CDQ als bereits bestehender Partner präsentiert, wie eine nahtlos in Kyano integrierte Lösung automatisierte Datenqualität und Governance für SAP-Stammdaten liefert. Ein dritter Innovationsschwerpunkt ergänzt Kyano um die Fähigkeit, mit der neuen Lösung Kyano Oros auch unstrukturierte Daten zu verarbeiten.

In mehr als 100 Praxisvorträgen zeigen internationale Unternehmen, wie sie Transformationsprojekte wie SAP Cloud ERP Migrationen, Datenarchivierungen, Systemstilllegungen sowie Carve-outs oder Harmonisierungen im Kontext dieser Projekte erfolgreich meistern.

"Wir freuen uns auf die bisher größte und innovativste Transformation World. Mit neuen KI-gestützten Lösungen, intelligenten Agenten und starken Partnerschaften setzen wir unsere Vision für die nächste Generation von SAP-Transformationen in die Realität um. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern definieren wir einen neuen Maßstab dafür, wie SAP-Transformationen künftig umgesetzt werden. Unser Anspruch ist es, Unternehmen mit den intelligentesten Werkzeugen zu helfen, ihre besten Daten für das KI-Zeitalter nutzbar zu machen", sagt Jens Amail, CEO von SNP.

Die besten Daten für Business- und Agentic-AI

Ein Höhepunkt der Konferenz sind wegweisende Produktinnovationen für die SNP-Softwareplattform Kyano. Unter dem Titel "The Best Data for Business AI" präsentiert SNP die neue Lösung Kyano Oros, die komplexe Datenmigrationen stärker automatisiert und die Plattform um die Verarbeitung unstrukturierter Daten erweitert. Diese machen rund 80 % der unternehmensweiten Datenvolumina aus und bleiben für klassische Transformationstools weitgehend unerschlossen. Damit schafft SNP eine entscheidende Voraussetzung, um die Datenlandschaften von Unternehmen fit für moderne KI-Anwendungen zu machen. Mit Kyano Lorna führt SNP einen Agentic AI Layer für die bewährte Kyano-Plattform ein, die jahrzehntelange Transformationsexpertise bündelt und skaliert. Rund um die Uhr verfügbar, mehrsprachig und auf Best Practices basierend, unterstützt Kyano Lorna Unternehmen über den gesamten Transformationszyklus hinweg. Die Lösung hilft, manuelle Aufwände zu reduzieren, Entscheidungen zu beschleunigen und stellt Echtzeit-Einblicke in jeder Phase eines Transformationsprojekts bereit. Indem jahrzehntelanges Transformationswissen und bewährte Methoden direkt in jedes Projekt einfließen, ermöglicht der Agentic AI Layer Kunden und Partnern zudem, SAP-Transformationsprojekte mit Kyano schneller, effizienter und mit höherer Planbarkeit umzusetzen.

Neue Partnerschaft treibt sichere, KI-gestützte SAP-Transformationen voran

Ein weiteres Highlight ist die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit Palantir, einem weltweit führenden Anbieter von KI- und Datenplattformen. Aus dieser Partnerschaft werden neue KI-Lösungen für Kunden entstehen. Weitere Informationen werden während der Transformation World bekannt gegeben.

Hochkarätige Kundenvorträge und prominent besetzte Keynotes

Renommierte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen berichten über ihre Erfahrungen mit komplexen Transformationsprojekten. Für den deutschsprachigen Markt präsentieren unter anderem BMW, Coop Pronto, Deutsche Bahn, E.ON, Festo, Maschinenfabrik Reinhausen, Nestlé, Lufthansa und Volkswagen ihre Projekte. Zu den internationalen Unternehmen auf der Bühne zählen Ferrero, TotalEnergies, die brasilianische Finanzkooperative Sicredi, der chilenische Industriekonzern Sigdo Koppers, das US-amerikanische Chemie- und Medizintechnikunternehmen PerkinElmer sowie der australische Infrastrukturdienstleister Ventia.

Insgesamt wird die Veranstaltung von 20 Sponsoring-Partnern unterstützt. Hauptsponsoren sind in diesem Jahr Accenture, Deloitte und IBM.

Keynote-Redner Thomas Pfiester, Head of Customer Engagement & Adoption und Mitglied des erweiterten Vorstands der SAP, und Stefan Steinle, Executive Vice President und Head of Global Customer Support bei SAP, geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um SAP-Transformationen und Innovationen. Weitere hochkarätige Keynote-Redner sind Bestsellerautor Sebastian Wernicke ("Data Inspired"), der erläutert, wie sich aus Daten erfolgreiche Geschäftsideen entwickeln lassen; Oliver Kahn, Torhüterlegende, Unternehmer und Investor im Sportbusiness, spricht über den Zusammenhang von Spitzenleistung, Entscheidungsdruck und Resilienz.

"Die Mischung aus praxisnahen Vorträgen, Produktneuheiten und hochkarätigem Networking sorgt dieses Jahr für eine Rekordbeteiligung an der Transformation World", erklärt Jörg Petzhold, Vice President Global Marketing & Communication (CMO) von SNP. "Mit rund 2.000 Teilnehmenden erwarten wir eine außergewöhnlich starke Präsenz internationaler Kunden und freuen uns, erstmals SAP-Anwendergruppen aus Deutschland, Großbritannien, den USA und China im SNP dome begrüßen zu dürfen."

Die Agenda der Transformation World 2026, Anmeldungsmöglichkeiten und weitere Informationen finden Sie hier.

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