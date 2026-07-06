Saisonalität beim Gold und an den Finanzmärkten

Die Saisonalität beim Gold war immer ein spannendes Phänomen, aber heute übernehmen mehr andere Einflussfaktoren die Macht.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.07.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin

Heute wirken geopolitische Risiken, makroökonomische Faktoren und Zinserwartungen auf das Edelmetall ein. Der Januar war in Sachen Saisonalität immer über die Jahre der beste Monat und ist es heute noch. Verantwortlich sind Traditionen in Asien wie die Hochzeitssaison oder das Neujahrsfest oder auch wie sich das Monsunwetter entwickelt und zu mehr oder weniger Goldkäufen führt. Inzwischen sind Billionen in den Finanzmarkt geflossen, Liquidität und Zentralbankentscheidungen verdrängen die Muster der Saisonalität zusehends. Gold gilt heute mehr als weltweiter Finanzwert.

Die indische und chinesische Nachfrage ist jedoch nach wie vor ein wichtiger Faktor, wenn es um die Entwicklung des Goldpreises geht. Die chinesische Nachfrage ist nicht nur auf die Notenbanken begrenzt, sondern auch die Bevölkerung greift kräftig zu.

An den Finanzmärkten gibt es viele Sprichwörter wie "sell in may and go away, but remember to come back in September". Aber auch hier ist die Saisonalität nicht mehr so beherrschend wie früher. Den bestmöglichen Zeitpunkt für Goldinvestments zu erwischen, dürfte also nicht einfach sein. Aktuell liegt das Edelmetall preislich rund 26 Prozent unter dem Allzeithoch vom Jahresanfang. Immense Staatsschulden, die Goldnachfrage der Notenbanken und hohe geopolitische Risiken sollten den goldpreis wieder steigen lassen.

U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... - steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Mit dem Bohrprogramm 2026 wurde begonnen und mit dem Explorationsprogramm ist man dem Zeitplan sogar voraus.

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Und es sorgte für neue Quartalsrekordergebnisse bei Gewinn und Cashflow. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung wurde genehmigt und die positiven Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden gerade veröffentlicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen: Fortuna Mining, U.S. GoldMining,

https://www.seasonalcharts.de/classics_gold.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

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