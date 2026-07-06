Vom ersten Auftritt am Niederrhein bis in die Karibik: 25 Jahre Zauberer Schmitz-Backes

Die Bühnenfigur "Schmitz-Backes" feiert 2026 das 25-jährige Jubiläum und gehört zu den gefragtesten Zauberkünstlern für Firmen-Events im deutschsprachigen Raum.

Der niederrheinische Magier Michael Backes feiert 2026 ein besonderes Bühnenjubiläum - und bleibt seiner Heimatregion bis heute eng verbunden

Nettetal. 2026 ist für Michael Backes ein besonderes Jahr: Seine Bühnenfigur "Schmitz-Backes" wird 25 Jahre alt. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2001 beim Messdiener-Karneval in Nettetal-Lobberich. Heute steht "Schmitz-Backes" für Zauberkunst, Humor und rheinische Schlagfertigkeit. Aus den Anfängen am Niederrhein ist über die Jahre eine professionelle Künstlerkarriere gewachsen, die Backes auf renommierte Bühnen, zu besonderen Veranstaltungen und zu internationalen Engagements geführt hat.

Schon früh spielte die Bühne im Leben des gebürtigen Lobberichers eine Rolle. Bereits in der Grundschule sammelte er erste Erfahrungen vor Publikum, unter anderem als Moderator der Abschlussfeier. Später folgten Auftritte bei den Messdienern, im Karneval und bei kleineren privaten Feiern. Was in der Heimatregion begann, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einer Laufbahn, die heute weit über den Niederrhein hinausreicht.

Seit 17 Jahren ist Michael Backes hauptberuflich als Zauberkünstler unterwegs. Inzwischen zählt er zu den gefragten Zauberkünstlern für Firmenveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Auszeichnungen erhielt er unter anderem beim Pegasus Kleinkunstfestival, mit dem Kleinkunstpreis der Rheinischen Post sowie bei Wettbewerben des Magischen Zirkels von Deutschland.

Im Laufe seiner Karriere kamen zahlreiche besondere Auftrittsorte hinzu. Schmitz-Backes stand unter anderem im Apollo Varieté in Düsseldorf, im Tanzbrunnen in Köln, im GOP in Essen und im ehrwürdigen Theater Aachen auf der Bühne. Mehrfach wurde er außerdem als Stargast auf der Mein-Schiff-Flotte engagiert - bis hin zu Auftritten in der Karibik. Weitere Stationen führten ihn nach Berlin, Salzburg, mehrfach nach Sylt und in diesem Sommer erstmals zu einer Privatfeier auf Mallorca.

Trotz dieser Entwicklung ist der Niederrhein für Michael Backes immer ein wichtiger Mittelpunkt geblieben. Der Familienvater fühlt sich seiner Heimatregion bis heute stark verbunden. "Der Niederrhein war immer mein Ankerpunkt und der Grundstein für diese Reise, für die ich bis heute sehr dankbar bin", sagt er.

Aus dieser Verbundenheit entstand auch die Idee, regelmäßig besondere Künstlerinnen und Künstler an den Niederrhein zu holen. "Ich komme viel herum und treffe unglaublich tolle Künstlerinnen und Künstler", sagt der bekannte Pullunderträger. "Und die ‚Besten der Besten' möchte ich immer wieder an den Niederrhein holen." So entstand der Pullunder-Comedy-Mix, der im Herbst bereits zum achten Mal in Nettetal stattfindet.

Dabei geht es Backes nicht nur um die Show selbst. Wichtig ist ihm auch, Menschen zusammenzubringen und ihnen für einige Stunden eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen. "Gerade in Zeiten, die viele als herausfordernd empfinden, ist Lachen besonders wichtig", sagt er. "Ich bin dankbar, dass ich den Menschen damit so viel geben darf."

Wie groß die Resonanz auf dieses Format am Niederrhein ist, zeigt die aktuelle Nachfrage: Der 8. Pullunder-Comedy-Mix im Seerosensaal ist mit über 3.000 Gästen schon jetzt wieder fast ausgebucht. "Das macht mich sehr glücklich", sagt Michael Backes. "Es ist ein großes Geschenk, dass das Publikum diese Shows so annimmt."

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zauberer Schmitz-Backes

Backes Michael

Am Wasserturm 39

41334 Nettetal

Deutschland

fon ..: 02153 1359511

web ..: https://www.schmitz-backes.de

email : 2018@mbackes.de

Vom ersten Auftritt beim Messdiener-Karneval bis zu Engagements weit über Deutschland hinaus: Michael Backes feiert 2026 das 25-jährige Jubiläum seiner Bühnenfigur "Schmitz-Backes". Der gebürtige Niederrheiner gehört heute zu den gefragten Zauberkünstlern für Firmenveranstaltungen im deutschsprachigen Raum - und bleibt seiner Heimat Nettetal bis heute eng verbunden. Mit dem Pullunder-Comedy-Mix bringt er regelmäßig besondere Künstlerinnen und Künstler an den Niederrhein zurück.

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