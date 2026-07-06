Steigende IT-Kosten und Cyberangriffe: Warum immer mehr Unternehmen auf Thin Clients setzen

Die Anforderungen an moderne IT-Arbeitsplätze haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Hybrides Arbeiten, Cloud-Anwendungen und steigende Anforderungen an die IT-Sicherheit stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig wachsen die Kosten für Hardware, Wartung und Support.

Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf Thin Client Lösungen als Alternative zum klassischen PC-Arbeitsplatz.

Weniger Aufwand für die IT

Während herkömmliche PCs einzeln installiert, aktualisiert und abgesichert werden müssen, erfolgt die Verwaltung von Thin Clients zentral. Betriebssysteme, Sicherheitsrichtlinien und Konfigurationen lassen sich für alle Endgeräte gleichzeitig ausrollen. Dadurch sinkt der Administrationsaufwand erheblich und IT-Abteilungen gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Höhere Sicherheit durch zentrale Verwaltung

Cyberangriffe zählen heute zu den größten Risiken für Unternehmen. Thin Clients reduzieren die Angriffsfläche deutlich, da Anwendungen und Daten zentral im Rechenzentrum oder in der Cloud bereitgestellt werden. Auf den Endgeräten selbst werden kaum oder keine sensiblen Informationen gespeichert.

In Kombination mit einer zentralen Managementlösung lassen sich Sicherheitsupdates und Richtlinien schnell auf alle Geräte übertragen.

Nachhaltige Nutzung bestehender Hardware

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass vorhandene PCs häufig weiter genutzt werden können. Mit einer geeigneten Thin Client Software lassen sich ältere Geräte in moderne und sichere Arbeitsplätze verwandeln.

Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Hardware und Unternehmen sparen Investitionskosten sowie wertvolle Ressourcen.

Flexibel für Büro, Homeoffice und Industrie

Thin Client Lösungen eignen sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche - vom klassischen Büroarbeitsplatz über Homeoffice bis hin zu Industrie, Logistik, Gesundheitswesen oder Bildungseinrichtungen.

Durch die Unterstützung von Technologien wie Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix Workspace oder VMware Horizon können Mitarbeiter unabhängig vom Standort sicher auf ihre Arbeitsumgebung zugreifen.

Hardware und Software aus einer Hand

Rangee entwickelt seit vielen Jahren Thin Client Hardware und Software für Unternehmen. Zum Portfolio gehören leistungsfähige Terminals, All-in-One-Geräte und Notebooks ebenso wie die eigene Softwareplattform RangeeOS sowie Lösungen für zentrales Management und sicheren Remote-Zugriff.Unternehmen erhalten dadurch eine aufeinander abgestimmte Gesamtlösung für moderne digitale Arbeitsplätze.

Zukunftssichere Unternehmens-IT

Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Diensten, Virtual Desktop Infrastructures (VDI) und KI-gestützten Anwendungen gewinnt eine zentral verwaltete IT-Architektur weiter an Bedeutung.

Thin Clients bieten Unternehmen eine wirtschaftliche, sichere und nachhaltige Möglichkeit, ihre Arbeitsplatz-IT zukunftssicher auszurichten und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

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