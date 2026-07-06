Countdown für den 9. Uluda? Premium Ultra Trail

Bursa am Fuße des Uluda? gehört zu den bekanntesten Reisezielen von Türkiye. Die Stadt ist für ihre lange Geschichte, ihre Thermalquellen, ihre Skigebiete und ihre regionale Küche bekannt.

Vom 17. bis 19. Juli 2026 wird Bursa außerdem zum Treffpunkt für Trailrunner aus aller Welt. Dann findet zum neunten Mal der Uluda? Premium Ultra Trail statt, einer der anspruchsvollsten Berg-Ultramarathons von Türkiye.

Viele Bergläufe führen durch abgelegene Regionen und sind nur schwer zu erreichen. Beim Uluda? Premium Ultra Trail ist das anders. Von ?stanbul dauert die Anreise rund zwei Stunden, vom Stadtzentrum Bursas nur etwa eine halbe Stunde. Die Strecke führt durch die Natur des Uluda? und gleichzeitig durch eine Landschaft, die seit Jahrhunderten von unterschiedlichen Kulturen geprägt wurde. Unterwegs passieren die Läufer Gebiete, die einst zum Königreich Bithynien gehörten und später Teil des Osmanischen Reiches waren.

Läufer aus 25 Ländern am Start

Unter dem Motto "Dream of Running in Uluda?!" werden in diesem Jahr rund 3.000 Teilnehmer aus 25 Ländern erwartet. Neben Läufern aus Türkiye gehen unter anderem Sportler aus Deutschland, Großbritannien, den USA, Kanada, Frankreich, Polen, Schweden, Iran, Georgien, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Rumänien und Norwegen an den Start.

Die Strecken führen vorbei an einigen der bekanntesten Natur- und Kulturstätten der Region. Dazu gehören das UNESCO-Welterbe Cumal?k?z?k, der Saitabat Wasserfall, das Dorf Zeyniler, die Gletscherseen und der 2.543 Meter hohe Gipfel des Uluda?.

Dabei wechseln sich schmale Bergpfade mit alpinen Wiesen ab. Gleichzeitig zählt der Uluda? zu den artenreichsten Gebieten von Türkiye. Hier wachsen 791 Pflanzenarten, darunter 108 endemische Arten sowie mehrere europaweit und weltweit gefährdete Pflanzen. Auch drei seltene Schmetterlingsarten sind in der Region heimisch.

Fünf Strecken für unterschiedliche Leistungsniveaus

Beim 9. Uluda? Premium Ultra Trail stehen fünf Distanzen zur Auswahl:

• UPUT70K (70 Kilometer / 3.600 Höhenmeter): Strecke bis zum Gipfel des Uluda?.

• UPM42K (42 Kilometer / 2.353 Höhenmeter): Marathonstrecke durch die Berglandschaft des Uluda?.

• UPE30K (30 Kilometer / 1.510 Höhenmeter): Für Läufer, die technisch anspruchsvolle Trails bevorzugen.

• UP16K (16 Kilometer / 500 Höhenmeter): Einstieg in den Trailrunning-Sport.

• UP6K (6 Kilometer / 210 Höhenmeter): Eine Strecke, die für alle offen ist.

Neu ist in diesem Jahr die überarbeitete 70-Kilometer-Strecke. Sie führt die Teilnehmer erstmals bis auf den Gipfel des Uluda?. Läufer der Marathon-Distanz erreichen den kleinen Gipfelbereich des Berges. Zum festen Programm gehört außerdem wieder der Children's Run, bei dem die jüngsten Teilnehmer im Mittelpunkt stehen.

Bursa abseits der Laufstrecken

Wer für den Uluda? Premium Ultra Trail nach Bursa kommt, kann die Reise gut um ein paar Tage verlängern. Die Stadt hat viel zu bieten und gehört zu den geschichtsträchtigsten Orten von Türkiye. Hier befand sich einst die erste Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Davon erzählen bis heute Bauwerke wie die Große Moschee (Ulu Cami), die Grüne Moschee (Ye?il Cami) mit dem Grünen Mausoleum (Ye?il Türbe), die historische Karawanserei Koza Han oder die überdachten Basargassen. Auch das Atatürk Haus Museum und die mehr als 600 Jahre alte ?nkaya Platane gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten.

Nur wenige Kilometer entfernt liegt Cumal?k?z?k. Das kleine Dorf mit seinen gut erhaltenen osmanischen Häusern gehört zum UNESCO-Welterbe und wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Ebenfalls einen Ausflug wert ist ?znik. Die Stadt steht auf der UNESCO Tentativliste und ist unter anderem für die Hagia Sophia Moschee, ihre Keramiktradition und den ?znik See bekannt.

Im vergangenen Jahr rückte ?znik auch international in den Mittelpunkt. Am 28. November 2025 besuchte Papst Leo XIV. die antike Stadt Nikaia. Es war der erste Besuch eines amtierenden Papstes in ?znik und erinnerte an den 1.700. Jahrestag des Ersten Konzils von Nikaia.

Wer Bursa besucht, kommt auch an der regionalen Küche kaum vorbei. Besonders bekannt sind ?skender kebab, Kestane ?ekeri (kandierte Esskastanien), Süt helvas? und Tahinli pide. Beliebte Mitbringsel sind außerdem Gemlik Oliven und Produkte aus der traditionellen Bursa Seide.

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