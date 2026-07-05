Staatsanwaltschaft Oldenburg mit NDS-Parlament

Am 10. März 2026 wurde für die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Strafanzeige geschrieben, da nach Ansicht des AE kein Anwalt vertretungsbereit und die Gerichte nicht mehr für ein rechtsstaatliches Verfahren bereit sind. § 121 Abs. 2/5 ZPO abgelehnt, § 78b ZPO trotz mehrfachem Nachweis verweigert. Art.1 GG, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs.3 GG abgelehnt, Art. 103 Abs. 1 GG Recht auf Gehör - mündliches Verfahren mit Rechtsbeistand, verweigert. Einsichtnahme in beschlagnahmte Bankbelege vor Anklageerhebung und bei der Staatsanwaltschaft Verden, verweigert. Finanzgericht Hannover verweigerte sich in 2002 dem § 76 Abs. 2 FGO, kein mündliches Verfahren, kein Rechtsbeistand. Mögliche Gründe, Verfolgung Unschuldiger mit materiellem Schaden in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe, hier an einem mehrfach patentierten Klima- und Umweltschutz Projekt. NDS-Landtag lehnte seit 2005 eine parlamentarische Kontrolle gegen seine darin beteiligten Strafermittlungbehörden ab.

05. Juli 2026

Allen NDS-Abgeordneten persönlich vorzulegen!

Nur per Fax: 0511 3030 2806

Niedersächsischen Landtag

Hannah-Arendt-Platz 1

30159 Hannover

Verdacht der Beihilfe durch Unterlassen, bei der Bildung von Teilen einer staatskriminellen Vereinigung in Niedersachsen.

Strafanzeige vom 10. März 2026 – an NDS-Parlament 13. Apr.2026

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

meine Strafanzeige vom 10. März 2026 ging dem NDS-Parlament wegen des Verdachts nach § 13 StGB mit § 258a StGB, nun am 13. April 2026 per Fax zur Kenntnisnahme zu.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages (4-21-07-39-007452) verwies nach 2015, erneut am 11. Juni 2026 den Petenten und Unterzeichner, auf die rechtliche und parlamentarische Verantwortlichkeit der Bundesländer für ihre Strafermittlungsbehörden hin.

Unbekannt hatte gemäß § 369/370 AO, i. v. mit § 53 StGB 1997 ein Strafverfahren (LG-Verden Az.14-02/02) gegen den Petenten und Unterzeichner ausgelöst, welches 2007 bereits einen unangreifbaren Steuerschaden von 50 Millionen Euro beinhaltete. Bis heute verweigert die Steuerfahndungsbehörde Hannover den Namen des unbekannten Anstifters.

Aus vorliegenden Kontoauszügen der Sparkasse Syke und des Jahres 1994, geht unzweifelhaft hervor, dass der anklagende Staatsanwalt aus Verden sowie sein beamteter Zeuge von der Steuerfahndung Hannover, alle durchlaufenden Rechtsinstanzen und allein für das Jahr 1994, um 27.000 D-Mark absetzbare Ausgaben wie Kindesunterhalt und Anderes, vorsätzlich angelogen haben. Fahrlässige oder vorsätzliche Lügen der Ankläger und deren Zeugen sind keine Verfahrensfehler, zumal durch einen Richter dokumentiert und als unangreifbar begründet.

Die seit der Hausdurchsuchung verschwundenen Kontoauszüge sowie bezahlten Rechnungen, mit Ausgaben von rund 600.000 D-Mark für das Jahr 1995, insbesondere für ein mehrfach patentiertes Klima- und Umweltschutzverfahren, daher bestehen nach wie vor gleiche Verdachtsmomente, die der jahrelangen Verfolgung Unschuldiger (1997-2003).

Die Einstellung des Strafverfahrens durch das Landgericht Verden im Jahre 2003 sowie die Rücknahme der Beschwerde am 31. Dezember 2003, durch die Generalstaatsanwaltschaft Celle, beim OLG in Celle, kommt der Offenbarung von einer rechtlichen Irritation gleich.

Abgesehen vom immer noch gültigen richterlichen Ausschluss aus dem Steuersystem, privat sowie geschäftlich, steht nach § 13 StGB mit § 187 StGB gemäß der Auskunft des ZStV und vom 21. Oktober 2025 jeder einzelne NDS-Parlamentarier zum vorliegenden Sachverhalt sowie der Pet. 02265/01/15 des Bundeslandes Niedersachsen, vom 12. Januar 2006, unter Verdacht.

Die Verfassung im Rechtstaat sieht vor, dass unter Verdacht stehende Personen, gegenüber Strafermittlungsbehörden das Recht zum Schweigen haben. Das Problem ist nur, das Teile der NDS-Strafermittlungsbehörden mit unter gleichem Verdacht stehen.

Hochachtungsvoll

xxxxxxxx

Anlagen:

Erinnerung an StA-OL zum Az. ??? vom 25. Juni 2026 per Fax