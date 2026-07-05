Historische Vorratsküche neu entdeckt: 20 Rezepte, die fast verloren gegangen wären

Ungarn, Körmend 05. Juli 2026 - Mit "Einlegen und Pökeln" erscheint ein ungewöhnliches Kochbuch, das historische Vorratsrezepte aus der Zeit um 1900 wieder zugänglich macht. Das Werk richtet sich an Menschen, die traditionelle Küchentechniken neu entdecken möchten - vom Einlegen über Relishes und Chutneys bis hin zum klassischen Pökeln.

Das Buch enthält 20 ausgewählte Rezepte aus alten Haushaltsaufzeichnungen. Die ursprünglichen Ideen wurden 100% erhalten, Maßeinheiten, Begriffe und Arbeitsschritte sind vollständig an die heutige Küche angepasst.

So lassen sich Rezepte wie

--> süße Tomatenpickles

--> MangoPfirsiche

--> Traubenketchup

--> Piccalilli

--> Chutneys

--> Saucen

und traditionelle Pökelrezepte problemlos nachkochen.

Besonders interessant für Leserinnen und Leser: Käufer erhalten zusätzlich kostenlosen Zugang zu einer interaktiven OnlineRezeptausgabe mit 25 historischen Rezepten. Die digitale Version bietet Suche, Kategorien und eine Druckfunktion - ideal für die praktische Anwendung in der Küche.

Preis & Verfügbarkeit

Das EBook ist ab sofort zum Einführungspreis wie anno dazumal von 1,99 EUR erhältlich.

https://www.amazon.de/dp/B0H1D793T2

ASIN: B0H1D793T2

Das Taschenbuch erscheint zum Preis von 12,99 EUR

ASIN: B0H7PVLZNH

"Einlegen und Pökeln" verbindet historische Küchentraditionen mit moderner Verständlichkeit und bietet einen seltenen Einblick in die Vorratsküche vergangener Generationen.

Wer sich zunächst ausführlicher mit dem Thema beschäftigen möchte, findet in unserem Blogbeitrag weitere Hintergründe und Beispiele unter https://marion-schanne.de/blogs/neuigkeiten/einlegen-und-pokeln-52-historische-rezepte

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Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

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