Trump v. Slaughter: Was das US-Urteil für Europas Datenschutz bedeutet

US-Urteil rückt Datensouveränität stärker in den Fokus - netfiles setzt sich seit 25 Jahren

für die souveräne Verarbeitung sensibler Daten und sichere Cloud-Lösungen aus Deutschland ein.

Burghausen, 03.07.2026 - Mit dem Urteil Trump v. Slaughter hat der US Supreme Court den Einfluss des US-Präsidenten auf die Federal Trade Commission, kurz FTC, deutlich ausgeweitet. Die Entscheidung betrifft zunächst die institutionelle Unabhängigkeit einer US-Behörde. Sie kann jedoch auch für europäische Unternehmen relevant werden, da die FTC eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung des EU-US Data Privacy Framework spielt.

Das Framework bildet eine wichtige Grundlage für die Übertragung personenbezogener Daten aus der Europäischen Union an zertifizierte US-Unternehmen. Die FTC soll sicherstellen, dass diese ihre öffentlich zugesagten Datenschutzverpflichtungen einhalten. Wird die Behörde stärker politisch steuerbar, können sich Durchsetzungsprioritäten künftig schneller mit der jeweiligen US-Regierung verändern.

Das Urteil macht das EU-US Data Privacy Framework nicht unmittelbar ungültig. Es zeigt jedoch erneut, wie stark internationale Datenübertragungen von politischen, rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen abhängen.

"netfiles setzt sich seit 25 Jahren dafür ein, dass Unternehmen die Kontrolle über ihre sensiblen Daten behalten und auf sichere Anbieter aus Deutschland vertrauen können", erklärt Patrick Reininger, Geschäftsführer von netfiles. "Die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie vorausschauend diese Haltung ist: Datensouveränität darf nicht allein am Standort eines Rechenzentrums festgemacht werden. Entscheidend ist die gesamte Struktur hinter einem Anbieter - vom Unternehmenssitz und geltenden Recht bis zu Eigentumsverhältnissen, Unterauftragnehmern und staatlichen Zugriffsmöglichkeiten."

netfiles entwickelt und betreibt seine Datenraumlösungen vollständig in Deutschland. Unternehmenssitz, Entwicklung und Hosting befinden sich in Deutschland, die Datenverarbeitung erfolgt in deutschen Rechenzentren. netfiles besitzt keine US-Muttergesellschaft und ist für die Nutzung seiner Datenräume nicht vom EU-US Data Privacy Framework abhängig.

Bereits seit der Gründung im Jahr 2001 verfolgt netfiles das Ziel, Unternehmen eine sichere und souveräne Alternative für den Austausch und die Verwaltung vertraulicher Informationen zu bieten. Die aktuelle Entwicklung in den USA bestätigt aus Sicht des Unternehmens, dass Datensouveränität nicht nur eine technische Frage ist. Auch rechtliche Zuständigkeiten, Eigentümerstrukturen und die langfristige Stabilität internationaler Abkommen müssen bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters berücksichtigt werden.

In einem aktuellen Fachbeitrag ordnet netfiles das Urteil ein und zeigt, welche Fragen Unternehmen bei der Auswahl souveräner Cloud- und Datenraumlösungen prüfen sollten. Zum vollständigen Artikel: Trump v. Slaughter: Was das US-Urteil für Europas Datenschutz bedeutet

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Mit 25 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden

europäischen Anbieter von virtuellen Datenräumen und hochsicheren Datenaustausch-Lösungen. netfiles Datenräume kommen vor allem im M&A-Bereich (Mergers & Acquisitions), bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und beim sicheren Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg zum Einsatz. Die Business-Filesharing-Lösung netfiles Send, als professionelles Tool für den sicheren Versand von Dateien und Ordnern, rundet das Portfolio ab. Modernste Software-, Verschlüsselungs- und Sicherheitstechnologien stellen sicher, dass vertrauliche Daten in netfiles zuverlässig vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust geschützt sind. netfiles Lösungen sind besonders einfach zu bedienen und wurden bereits von mehr als einer halben Million Benutzern in weltweit über 140 Ländern erfolgreich eingesetzt.

Interessenten können die Lösungen von netfiles kostenlos und unverbindlich 14 Tage testen: https://www.netfiles.com/de/kostenlos-testen/

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