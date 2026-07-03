Fünf Gründe für die professionelle Terrassenüberdachung im Hochsommer

Die Temperaturen klettern seit Tagen auf Rekordhöhen, der Sommer startet sehr sonnig und heiß. Wer seinen Außenbereich dennoch genießen möchte, braucht mehr als einen Sonnenschirm. Stefan Sünkel von TFT Systems aus Sand am Main, kennt die typischen Anfragen seiner Kunden: "Wir erleben gerade eine deutliche Nachfragesteigerung". Die Menschen wollen in erster Linien draußen sein, so Sünkel, dies aber bei erträglichen Temperaturen und geschützt vor Wetter-Extremen.

TFT Systems plant und montiert professionell Terrassenüberdachungen, Pergolas, Lamellendächer und Carports in der Region Mainfranken. Das Unternehmen mit Sitz in Sand am Main betreut Kunden von Würzburg über Kitzingen bis Schweinfurt und Haßfurt. Das Thema lautet Terrassenüberdachung versus Hitze. Dazu zeigt Stefan Sünkel fünf Perspektiven auf:

1. UV-Schutz durch zertifizierte Dachmaterialien

Handelsübliche Sonnenschirme filtern sichtbares Licht - nicht aber die unsichtbare UV-Strahlung, die langfristig Haut und Augen schädigt. Professionelle Terrassenüberdachungen mit hochwertigen Polycarbonat- oder Glasdächern, mit der optimalen Markise bieten nachweisbaren UV-Schutz nach europäischen Normen. "Unsere Materialien sind auf Langzeitschutz ausgelegt, nicht auf eine Saison", sagt Sünkel.

2. Thermische Entlastung durch Konstruktionsgeometrie

Eine gut dimensionierte Überdachung reduziert die direkte Sonneneinstrahlung auf die darunterliegende Fläche erheblich. Je nach Neigungswinkel und Ausrichtung lässt sich die gefühlte Temperatur unter dem Dach um bis zu [X] Grad senken - ein Effekt, den kein mobiles Beschattungssystem dauerhaft leisten kann.

3. Nutzungsdauer: Von Mai bis Oktober

Wer ungeschützt sitzt, weicht bei extremer Hitze ins Haus aus. Eine Überdachung verlängert die tatsächliche Nutzungszeit des Außenbereichs nachweislich - Kunden von TFT Systems berichten von einem Zuwachs von durchschnittlich drei Stunden täglich. Die Terrasse wird vom Durchgangsbereich zum zweiten Wohnzimmer.

4. Wertsteigerung der Immobilie

Eine professionell geplante und montierte Terrassenüberdachung ist kein Verbrauchsgut sondern wertiger Bestandteil der Immobilie. Gutachter und Makler in der Region bestätigen: Überdachte Außenbereiche erhöhen den Verkehrswert eines Objekts. "Wir investieren gemeinsam mit unseren Kunden in etwas Bleibendes", so Sünkel.

5. Individuelle Planung statt Standardlösung

Kein Grundstück gleicht dem anderen. TFT Systems setzt auf maßgefertigte Konstruktionen, die Ausrichtung, Windlast, Dachgefälle und bauliche Gegebenheiten des jeweiligen Objekts berücksichtigen. Der hauseigene 3D-Konfigurator unter https://tft-systems.de/ ermöglicht es Interessenten, ihre Wunschlösung bereits vor dem ersten Beratungsgespräch visuell durchzuspielen.

3-D-Konfigurator von TFT - kostenfrei nutzbar

Der 3D-Konfigurator zur Planung von beispielsweise Terrassenüberdachungen ist kostenlos und ohne Registrierung direkt unter TFT 3D-Konfigurator nutzbar. Kunden können ihre Konfiguration jederzeit speichern, anpassen und direkt als Grundlage für eine persönliche Anfrage an TFT Systems weiterleiten.

Pressekontakt

TFT Systems GmbH & Co. KG, vertreten durch die SünGross Verwaltungs-GmbH, Helga Sünkel, Zur Pfarrsetz 3, 97522 Sand, Telefon: 09524-3000205, Internet www.tft-systems.de, e-mail: post@tft-systems.de

TFT Systems GmbH & Co. KG

Helga Sünkel

Zur Pfarrsetz 3

97522 Sand

Deutschland

E-Mail: post@tft-systems.de

Homepage: https://www.tft-systems.de

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