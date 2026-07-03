Vault Strategic Mining Corp. gibt Plan hinsichtlich Gründung von 100%iger Tochtergesellschaft für historisches US-Minenportfolio

Vancouver, British Columbia - 3. Juli 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen seiner umfassenden Überprüfung des Projektportfolios eine 100%ige Tochtergesellschaft zu gründen, um sein Portfolio an historischen Minen-Assets in den USA zu halten, zu verwalten und voranzutreiben.

Die geplante Tochtergesellschaft soll Vault eine eigenständige Unternehmensstruktur für sein historisches US-Minenportfolio bieten, einschließlich seiner auf kritische Rohstoffe ausgerichteten Assets in den USA. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Struktur die betriebliche Effizienz, die Projektplanung sowie die zukünftige Zusammenarbeit mit in den USA ansässigen strategischen Partnern, Behörden, Vertragspartnern und Branchenteilnehmern unterstützen wird, deren Hauptaugenmerk auf die Stärkung inländischer Lieferketten für kritische Rohstoffe gerichtet ist.

Vault gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Unique Entity ID (UEI) über SAM.gov zu beantragen. Die UEI wird innerhalb des Bundessystems der USA verwendet, um Organisationen zu identifizieren, die sich um Bundesaufträge, Fördermittel und andere regierungsnahe Programme bemühen. Vorbehaltlich des Abschlusses der geltenden Registrierungen und Genehmigungen ist das Unternehmen der Auffassung, dass dieser Prozess Vault und/oder seine geplante US-Tochtergesellschaft in eine bessere Position versetzen könnte, um Möglichkeiten in Zusammenhang mit US-Initiativen für kritische Rohstoffe zu bewerten.

Die Gründung einer eigenständigen Tochtergesellschaft für unser historisches US-Minenportfolio ist ein bedeutsamer Schritt zur Strukturierung dieser Assets für zukünftiges Wachstum, sagte Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining. Da Regierungen weiterhin sicheren inländischen Quellen für kritische Rohstoffe Priorität einräumen, setzt Vault praktische Schritte, um sicherzustellen, dass das Unternehmen so aufgestellt ist, dass es gegebenenfalls mit potenziellen US-Regierungs-, Industrie- und strategischen Partnern in Kontakt treten kann.

Der Schwerpunkt des historischen US-Minenportfolios des Unternehmens liegt auf strategischen Mineral-Assets in etablierten Bergbau-Jurisdiktionen mit historischer Produktion oder Explorationsaktivität. Das Ziel von Vault besteht darin, diese Assets unter Anwendung moderner Explorationstechniken zu bewerten, ein besseres technisches Verständnis ihres Potenzials aufzubauen und Möglichkeiten zu prüfen, die die Erschließung widerstandsfähiger nordamerikanischer Lieferketten für kritische Rohstoffe unterstützen könnten.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Gründung der geplanten Tochtergesellschaft, der Antrag auf eine UEI sowie alle damit zusammenhängenden Registrierungen noch nicht abgeschlossen sind. Es kann keine Gewähr dafür abgegeben werden, dass das Unternehmen infolge dieser Initiativen staatliche Finanzierungen, Verträge, Fördermittel, strategische Partnerschaften oder sonstige Vorteile erhalten wird.

Revidierte Vereinbarung hinsichtlich des Nickelprojekts Letain

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit 1240089 BC Ltd. und 1258713 BC Ltd. eine revidierte Vereinbarung in Bezug auf die Kauf- und Verkaufsvereinbarung hinsichtlich der Mineralschürfrechte des Nickelprojekts Letain unterzeichnet hat, die ursprünglich am 10. Februar 2025 in Kraft getreten war. Gemäß dem Zusatz werden bestimmte restliche Projektzahlungen im Rahmen der Vereinbarung zu 50 % in bar und zu 50 % in Form von Stammaktien des Unternehmens beglichen, wobei der Preis des Aktienanteils dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am Handelstag unmittelbar vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum der Zahlung entspricht.

Die revidierte Zahlungsstruktur gilt für die ausstehenden Projektzahlungen, die zurzeit im Rahmen der Vereinbarung vorgesehen sind, einschließlich der Zahlung von 50.000 $ am zweiten Jahrestag sowie der Zahlung von 115.000 $ am dritten Jahrestag. Gemäß der revidierten Vereinbarung wird die Zahlung von 50.000 $ zu 25.000 $ in bar und zu 25.000 $ in Form von Stammaktien beglichen, während die Zahlung von 115.000 $ zu 57.500 $ in bar und zu 57.500 $ in Form von Stammaktien beglichen wird, wobei dies jeweils auf Basis des geltenden Schlusskurses erfolgt.

Die revidierte Vereinbarung ändert nicht den Zeitplan der geltenden Projektzahlungen und modifiziert nicht die ursprüngliche Aktiengegenleistung, die vierteljährlichen Royalty-Zahlungen oder etwaige Royalty-Rückkauf- oder Reduzierungszahlungen, sofern von den Vertragsparteien nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Die Ausgabe von Aktien gemäß der revidierten Vereinbarung unterliegt weiterhin dem geltenden Wertpapierrecht, der Zustimmung oder Genehmigung der Börse, sofern erforderlich, sowie aller geltenden Haltefristen oder Wiederverkaufsbeschränkungen. Sofern nicht durch die revidierte Vereinbarung ausdrücklich revidiert, bleibt die ursprüngliche Vereinbarung unverändert und vollumfänglich in Kraft und Gültigkeit.

Revidierte Optionsvereinbarung hinsichtlich des Konzessionsgebiets Robinson Dyke

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit American Mining Claims LLC eine revidierte Vereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet Robinson Dyke unterzeichnet hat, das eines jener Konzessionsgebiete ist, die der Optionsvereinbarung hinsichtlich Mineralienkonzessionsgebiete vom 14. Januar 2026 zwischen American Mining Claims LLC, Stream Metals LLC und Vault Strategic Mining Corp. unterliegen.

Die revidierte Vereinbarung reduziert zudem die an American Mining Claims LLC bei der Ausübung der Robinson Dyke-Option zu zahlende NSR-Royalty von 2,5 % auf 1,5 %. Vault oder sein Rechtsnachfolger hat das Recht, die Gesamtheit der Royalty jederzeit in einer einzigen Transaktion für eine einmalige Barzahlung von 1.000.000 USD zu erwerben und abzulösen.

Gemäß der revidierten Vereinbarung haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, die gesamten Optionszahlungen für Robinson Dyke von 15.500 $ um 2.500 $ auf 18.000 $ zu erhöhen. Die Erhöhung wird in fünf zusätzlichen monatlichen Raten von jeweils 500 $ gezahlt und alle monatlichen Zahlungen, die Vault zuvor im Rahmen der ursprünglichen Vereinbarung an American Mining Claims LLC geleistet hat, werden auf den gesamten revidierten Zahlungsbetrag angerechnet.

Strategische Priorisierung des Wolframprojekts War Bond

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es nach einer Due-Diligence-Prüfung, einschließlich seines kürzlich erweiterten Explorationsprogramms in den historischen Wolframminen War Bond, Thursday und Tactite in Nevada, beschlossen hat, dem Wolframprojekt War Bond im Rahmen der Wolfram-Explorationsbemühungen des Unternehmens Priorität einzuräumen. Basierend auf der technischen Überprüfung, den Feldarbeiten, der strategischen Bewertung und den Prioritäten bei der Kapitalzuteilung des Unternehmens ist Vault davon überzeugt, dass die Schwerpunktlegung seiner kurzfristigen Explorationsbemühungen auf War Bond den klarsten Pfad zum Vorantreiben seiner US-Wolframstrategie darstellt.

Im Rahmen dieser strategischen Priorisierung hat das Unternehmen beschlossen, die weitere Exploration oder seine Option auf das Wolframprojekt Wheeler (bekannt gegeben am 21. Januar 2026) und das Wolframprojekt Mirage-Mariposa (bekannt gegeben am 8. Mai 2026) nicht weiter zu verfolgen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine technischen, betrieblichen und finanziellen Ressourcen auf das Wolframprojekt War Bond und andere Assets in seinem Portfolio zu konzentrieren, von denen das Management glaubt, dass sie am besten auf die Strategie von Vault zur Förderung von Möglichkeiten für kritische Rohstoffe mit hoher Priorität in Nordamerika ausgerichtet sind.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards und Qualitätskontrollverfahren geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bezüglich Vault Strategic Mining Corp. (Vault oder das Unternehmen) und des Wolframprojekts War Bond. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Planung der Phase-2-Exploration des Unternehmens auf dem Wolframprojekt War Bond; zur Einreichung von Proben zur Laboranalyse; zum Zeitplan und zum Erhalt der Analyseergebnisse; zur Auswertung der Phase-1-Erkundungs- und Probenahmearbeiten; zu möglichen zukünftigen Feldvalidierungen, Kartierungen, Probenahmen, zur Verfeinerung von Zielen und zur Ermittlung von Bohrzielen; zur Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Explorationsarbeiten durchzuführen; sowie zu den zukünftigen Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie plant, erwartet, wird erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt, könnte, würde, möglicherweise, wird, potenziell, Ziel, vorantreiben, vorbereiten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Ungewissheiten hinsichtlich der Interpretation von Explorationsergebnissen; Verzögerungen beim Erhalt von Laborergebnissen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsarbeiten historische Informationen nicht bestätigen, keine Mineralisierungen identifizieren oder keine Bohrziele generieren; Änderungen der Explorationspläne oder -budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; Finanzierungsrisiken; Eigentums- und Konzessionsrisiken; Umweltrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Rohstoffindustrie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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