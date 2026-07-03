Rotierende Retraktoren der nächsten Generation reinigen schwer zugängliche Bereiche in Verarbeitungslinien

/INS. Bei Sprühtrocknungsanwendungen in der Hygieneindustrie kann die unvollständige Reinigung schwer zugänglicher Oberflächen zu Kontaminationsrisiken, Produktverlusten und kostspieligen Ausfallzeiten führen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Alfa Laval gesteuerte rotierende Retraktoren eingeführt, auf Englisch Controlled Rotating Retractors. Sie entfernen effektiv die Rückstände und Verunreinigungen aus Kanälen, Rohren, Tanks und geschlossenen Räumen.

Kolding, Dänemark, juni 2026

Die Einführung der neuen CIP-Reinigungsgeräte unterstreicht das Engagement von Alfa Laval, Herstellern in der Molkerei-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Biotech-Industrie Lösungen zur Optimierung der Reinigungsleistung in hygienischen Verarbeitungslinien zu optimieren.

Diese innovativen Geräte erweitern das Tankreinigungsportfolio an einziehbaren Reinigungsgeräten von Alfa Laval. Sie bieten eine bis zu doppelt so hohe Reinigungsleistung wie herkömmliche statische Sprühkugelsysteme, erreichen effektiv Schattenzonen und reduzieren gleichzeitig den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch. Da sie mit weniger Geräten eine vollständige Abdeckung erreichen, ermöglichen sie einen sichereren, schnelleren und ressourcenschonenderen Betrieb.

„Unsere ‚Controlled Rotating Retractors‘ ermöglichen den Zugang zu schwierigen Bereichen mit weniger Geräten“, so Kim Kjellberg, Global Tank Cleaning Portfolio Manager bei Alfa Laval. „Sie erfüllen die Anforderungen heutiger Hersteller – schnellere, präzisere Reinigung bei minimalem manuellen Eingriff. Außerdem verbessern sie die Betriebsleistung, unterstützen Nachhaltigkeitsziele und senken die Installations- und Reinigungskosten.“

Geringerer Ressourcenverbrauch und niedrigere Kosten

Die gesteuerten rotierenden Retraktoren reduzieren den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch laut Tests von Alfa Laval um bis zu 55 % im Vergleich zu statischen Sprühkugeln. Dank ihrer großen Sprühreichweite kann jedes Gerät eine größere Fläche abdecken, wodurch die Anzahl der benötigten Geräte minimiert wird. Dadurch können die Hersteller sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten senken und gleichzeitig eine hohe Reinigungsleistung beibehalten.

Validierte Leistung und Prozesskontrolle

Die in die Alfa Laval ThinkTop® V70 Sensor- und Steuereinheit integrierten einziehbaren Reinigungsgeräte bieten Echtzeitüberwachung und Leistungsvalidierung. Dies gewährleistet eine vollständige Prozesskontrolle, minimiert die Ausfallzeiten und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Durchdachte, hygienische Konstruktion

Während der Produktion bleiben die rotierenden Reinigungsretraktoren dicht und bündig mit der Behälterwand, so dass ein Kontakt mit dem Produktbereich vermieden wird. Bei der Reinigung fährt der Reinigungskopf aus, um die produktberührten Flächen vollständig abzudecken. Sobald der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, fährt der Reinigungskopf zurück, so dass der Kanal, das Rohr, der Tank oder der geschlossene Bereich sofort für die Produktion bereit ist.

Wartung, leicht gemacht

Vereinfachte Wartung durch ein Einhandwerkzeug, das den Austausch von Verschleißteilen ohne Trennung des Zuleitungsrohrs erlaubt und den Retraktor sicher verbunden lässt – für sichere, unkomplizierte Wartung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Dokumentation und Konformität

Die Geräte sind auf gute Herstellungs- und Hygienepraxis ausgelegt und erfüllen die regulatorischen Vorgaben der FDA, der EU und von China. Für hochreine pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen umfasst der „Controlled Rotating Retractor UltraPure“ eine Alfa Laval Q-doc Dokumentation, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller produktberührten Teile ermöglicht. Die Q-doc Dokumentation umfasst Konformitätserklärungen, Materialzertifikate, relevante Prüfbescheinigungen und Unterlagen zur Unterstützung eines reibungslosen Qualifizierungs- und Validierungsprozesses.

Weitere Informationen:

Alfa Laval Controlled Rotating Retractor und

Alfa Laval Controlled Rotating Retractor UltraPure | Alfa Laval

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim Kjellberg

Global Tank Cleaning Portfolio Manager, Alfa Laval

E-mail: kim.kjellberg@alfalaval.com

Über Alfa Laval??

Alfa Laval ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wärmeübertragung, Trenntechnik und Fluidhandling. Das Angebot von Know-how, Produkten und Services richtet sich an eine Vielzahl von Branchen in über 100 Ländern und hat dabei insbesondere die Bereiche Energie und Schifffahrt sowie Lebensmittel, Pharma und Wasser im Fokus.

Die Technologien von Alfa Laval tragen zu optimierter Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung, besserer Wasseraufbereitung sowie reduzierten Emissionen bei. Sie dienen der Reinigung, Veredelung und Wiederverwendung von Materialien und fördern einen verantwortungsvolleren Umgang mit den natürlichen Ressourcen. So unterstützt Alfa Laval Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele und verfolgt die Mission, den Menschen und dem Planeten zu dienen. Das Leitmotiv lautet: „Together, we are pioneering positive impact.“

Alfa Laval wurde vor über 140 Jahren gegründet, beschäftigt rund 23.670 Mitarbeitende weltweit und erzielte 2025 einen Jahresumsatz von rund 69,6 Milliarden SEK (ca. 6,6 Milliarden EUR). Das Unternehmen ist an der Nasdaq Stockholm notiert.

www.alfalaval.de