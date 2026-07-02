Hotel-CRM Smart Host sichert sich Wachstumsfinanzierung für Ausbau im DACH-Markt und Europa

Riverside Acceleration Capital steigt als Finanzierungspartner ein: Plattform für Gästedaten, Direktbuchungen und automatisierte Gästekommunikation startet nächste Expansionsphase.

Smart Host , eines der führenden CRM-Systeme für die Hotellerie im deutschsprachigen Raum, hat mit Riverside Acceleration Capital (RAC) einen strategischen Finanzierungspartner gewonnen. Die Wachstumsfinanzierung markiert für das Berliner Technologieunternehmen den Beginn einer neuen Entwicklungsphase. Neben dem Ausbau der Marktposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz plant Smart Host die Weiterentwicklung seiner Plattform sowie die Expansion in weitere europäische Märkte.

Die Beteiligung von RAC erfolgt in einer Phase, in der viele Hotels ihre digitale Infrastruktur neu ausrichten. Während Online-Reiseportale zunehmend die Gästebeziehung kontrollieren und erhebliche Provisionen beanspruchen, stoßen klassische Property-Management-Systeme bei Themen wie Gästekommunikation, Marketingautomatisierung und Datenmanagement an ihre Grenzen.

Genau hier setzt Smart Host an: Die Plattform verbindet sich direkt mit den bestehenden PMS-Systemen der Hotels, bündelt Gästedaten an einem zentralen Ort und ermöglicht eine automatisierte sowie personalisierte Kommunikation entlang der gesamten Guest Journey - vor, während und nach dem Aufenthalt.

Für Hoteliers entsteht dadurch die Möglichkeit, ihre Gästebeziehungen stärker selbst zu steuern, Direktbuchungen auszubauen und die Abhängigkeit von externen Vertriebskanälen zu reduzieren. Gleichzeitig gewinnen sie einen umfassenderen Überblick über das Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Gäste.

Mit der Finanzierung durch Riverside Acceleration Capital will Smart Host nun mehrere strategische Initiativen beschleunigen. Geplant sind unter anderem neue Funktionen in den Bereichen Gästeprofilmanagement, CRM, Angebotsmanagement und Analytics. Darüber hinaus soll die Plattform als zentrales Daten-Ökosystem weiterentwickelt werden, über das Hotels ihre Gästedaten systemübergreifend von der ersten Buchungsanfrage bis hin zum wiederkehrenden Stammgast aufbauen, analysieren und nutzen können.

Auch die Marktbearbeitung wird ausgebaut. Im Fokus stehen insbesondere unabhängige Hotels, Boutique-Hotels und kleinere Hotelgruppen in der DACH-Region. Parallel dazu bereitet das Unternehmen den Eintritt in weitere europäische Märkte vor.

Julian Leitner, Gründer von Smart Host: "Diese Partnerschaft gibt uns die Mittel und das Netzwerk, um das zu beschleunigen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben: eine Plattform, die Hotels echte Kontrolle über ihre Gästedaten und -beziehungen zurückgibt und mit dem wachsenden Tech-Ökosystem der Hotellerie mitwächst."

Auch auf Investorenseite sieht man erhebliches Potenzial für die weitere Entwicklung des Unternehmens. "Smart Host adressiert ein strukturelles Problem, das Tausende von Hotels täglich betrifft. Die Kombination aus tiefen PMS-Integrationen, Purpose-built Automation und einem klaren Fokus auf messbare Ergebnisse für Hoteliers hat uns überzeugt", ergänzt Christian Stein, Senior Partner bei Riverside Acceleration Capital.

Bereits zahlreiche Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen Smart Host, um Gästedaten zu zentralisieren, Direktbuchungen zu steigern und die Kommunikation mit ihren Gästen zu automatisieren. Mit dem Einstieg von Riverside Acceleration Capital will das Unternehmen seine Rolle als zentrale CRM- und Datenplattform für die Hotellerie nun weiter ausbauen und den nächsten Wachstumsschritt auf europäischer Ebene vorbereiten.

Riverside Acceleration Capital (RAC) unterstützt B2B-Softwareunternehmen durch zwei Strategien: RAC Growth Equity (RAC GE) beschleunigt das Unternehmenswachstum und schafft langfristigen Wert durch Minderheitsbeteiligungen; RAC Growth Lending (RAC GL) stellt Wachstumsdarlehen bereit, um Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Meilensteine und Proof-Points zu erreichen. Beide Strategien setzen auf eine enge Zusammenarbeit mit Gründerinnen und Gründern - gestützt auf RAC's tiefes Software-Know-how und operative Ressourcen, um Wachstum zu beschleunigen und nachhaltigen Wert zu schaffen. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat RAC mehr als 90 B2B-Softwareunternehmen unterstützt und ist Teil von The Riverside Company.

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Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2017 von dem Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner gegründet. Das Unternehmen entwickelt CRM-Lösungen für die Hotellerie und unterstützt sowohl Individualhotels als auch Hotelgruppen dabei, Gastdaten effizient zu nutzen, um Direktbuchungen zu steigern und die Gästezufriedenheit nachhaltig zu verbessern.

Die Software analysiert Gästedaten mithilfe intelligenter Algorithmen und ermöglicht somit eine zielgerichtete, personalisierte Kommunikation entlang der gesamten Guest Journey. Hoteliers profitieren dabei von messbaren Ergebnissen, optimierten Prozessen sowie einer deutlichen Entlastung im operativen Alltag.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung, praxisnahe Funktionen und persönliche Ansprechpartner etabliert sich Smart Host als innovativer Technologiepartner der Hotellerie. Im Fokus stehen dabei höhere Umsätze, stärkere Gästebindung und eine effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen. Die CRM-Lösung ist vollständig DSGVO-konform und rechtssicher.

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