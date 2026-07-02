Berufschance Senioren-Assistenz - Infoabende klären über Berufsbild und Ausbildung auf

Auf kostenlosen Infoabenden über Zoom klärt das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG über das Berufsbild Senioren-Assistenz und die Ausbildung nach dem Plöner Modell auf.

Zuhause alt werden… - Stundenweise Unterstützung durch Senioren-Assistenz kann den Gang ins Heim verhindern

Selbstbestimmt sowie geistig und körperlich gesund ein langes erfülltes Leben zu führen, dürfte für jeden Menschen erstrebenswert sein. Doch ohne Unterstützung im Alltag geht es häufig nicht. Eine sehr persönliche und individuelle Form der Begleitung älterer Menschen stellt die professionelle Senioren-Assistenz dar. Unter dem Leitgedanken "Aus Berufung nah am Menschen" werden seit rund 20 Jahren engagierte und lebenserfahrene Frauen und Männer nach dem "Plöner Modell" fachlich für diese selbstständige Tätigkeit zu Senioren-Assistenten qualifiziert. Ziel ist es zum einen, älteren Menschen das Wohnen im eigenen Zuhause zu ermöglichen und ihren Gang ins Heim zu verhindern. Zum anderen sollen lebenserfahrene Menschen, die sich gern um Ältere kümmern, eine neue berufliche Perspektive erhalten.

Infoabende über die Senioren-Assistenz/Plöner Modell klären auf

Was ist nun Senioren-Assistenz genau? Wie sieht der Arbeitsbereich der Senioren-Assistenten aus? Ist diese Tätigkeit existenzsichernd? Und in welcher Form bereitet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG auf diese Selbstständigkeit im sozialen Bereich vor?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf monatlich wiederkehrenden Infoabenden über Zoom mit Interessierten unterhalten. Der nächste Infoabend ist am Mittwoch, 15. Juli. Infos und einen Anmeldebutton gibt es auf

https://www.senioren-assistentin.de/aktuell

Die Tätigkeit Senioren-Assistenz ist ein vielseitiger Aufgabenbereich

Tatsächlich ist die Tätigkeit der Senioren-Assistent*innen sehr stark auf jene Momente ausgerichtet, die sich aus einem "normalen" Tagesablauf ergeben: "Wir sind zu einem längeren Spaziergang verabredet." - "Ich bereite eine kleine Geburtstagsfeier für meine Seniorin vor." -"Es ist ein Einkaufsbummel geplant, die Sommergarderobe soll aufgefrischt werden." - "Wir wollen heute alte Fotoalben anschauen." So oder ähnlich könnten die Antworten bei einem spontanen Rundruf lauten. Oder auch: "Es gibt eine Menge Korrespondenz und Telefonate, die zu erledigen sind." - "Wir wollen das erste Mal mit dem Rollator auf die Straße hinaus und üben, wie man das sicher hinbekommt."

Das Besondere am Gesamtkonzept Plöner Modell

Eine 12-tägige Seminarreihe besteht meist aus vier dreitägigen Wochenendseminaren. Diese finden aus gutem Grund fast ausschließlich in Präsenz statt. Nur so sei der direkte Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bereits im Seminar möglich, sagt Ute Büchmann, die 2007 das Weiterbildungsunternehmen gründete. Sie führt aus: "Nach Ausbildungsabschluss ist die Arbeit des Unternehmens nicht beendet. Der Zugang zu einem großen bundesweiten Netzwerk, die telefonische Nachbetreuung und die Aufnahme ins kostenlose Vermittlungsportal sind weitere Bausteine des Gesamtkonzepts Plöner Modell. Auf diese Weise werden die Absolventinnen der Ausbildung nicht als Einzelkämpferinnen in die Selbstständigkeit entlassen, sondern erhalten fortlaufend - auch Jahre später noch - Unterstützung im Netzwerk und telefonische Beratung durch uns."

INFORMATIONEN UND KONTAKT

Büchmann Seminare KG bietet die Ausbildung in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg an.

Infos gibt es unter

www.senioren-assistentin.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Büchmann Seminare KG

Frau Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

Deutschland

fon ..: 04342 20 91 531

web ..: https://www.senioren-assistentin.de

email : info@senioren-assistentin.de

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsunternehmen, das seit fast 20 Jahren in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg lebenserfahrene Menschen in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell qualifiziert.

Das Plöner Modell ist ein Gesamtkonzept aus Ausbildung und Nachbetreuung und besteht aus der 120-stündigen Schulung, dem Zugang zum bundesweiten Netzwerk, dem kostenfreien Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de und der Nachbetreuung nach Zertifikatsabschluss. Seit 2007 wurden fast 3000 Senioren-Assistenten ausgebildet. Der Zusammenschluss von Senioren-Assistenten/Plöner Modell ist das größte Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland.

Pressekontakt:

Büchmann Seminare KG

Frau Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

fon ..: 04342 20 91 531

email : info@senioren-assistentin.de