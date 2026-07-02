Mittelstand setzt auf Datensouveränität: Webdesign CC startet Workflow-Automatisierung

Automatisierung ohne Kontrollverlust: Das Viersener Unternehmen Webdesign CC unterstützt KMU mit maßgeschneiderten Workflows, API-Anbindungen und KI-Lösungen innerhalb europäischer Strukturen.

Viersen, 2. Juli 2026 - Während viele Unternehmen über Künstliche Intelligenz diskutieren, beschäftigen sich andere längst mit einer pragmatischeren Frage: Welche Prozesse lassen sich sinnvoll automatisieren, ohne dabei die Kontrolle über die eigenen Daten zu verlieren? Genau an diesem Punkt erweitert Webdesign CC sein Leistungsportfolio und bietet individuelle Automatisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen an.

Der Schritt kommt nicht zufällig. Seit der Gründung im Jahr 2020 hat das Unternehmen aus Viersen mehr als 120 Kundenprojekte in den Bereichen Webdesign, Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing begleitet. Die Erweiterung um Workflow-Automatisierung basiert dabei auf Erfahrungen aus der Optimierung eigener Prozesse und auf der steigenden Nachfrage nach individuellen, datenschutzbewussten Lösungen.

Im Fokus stehen unter anderem automatisierte Social-Media-Prozesse, E-Mail- und CRM-Workflows, die digitale Lead-Erfassung, Kunden-Onboarding sowie die Vernetzung bestehender Software über Schnittstellen und APIs. Zum Einsatz kommen sowohl etablierte KI-Modelle als auch lokale Sprachmodelle und europäische Technologien, die Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten zur Wahrung ihrer Datensouveränität bieten.

Die Diskussion über eine unabhängige digitale Infrastruktur in Europa gewinnt seit einiger Zeit an Bedeutung. Gerade kleine und mittlere Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen, die Effizienz und Datenschutz miteinander verbinden. Webdesign CC setzt deshalb bewusst auf Lösungen, bei denen sensible Unternehmensdaten auf Wunsch innerhalb des bestehenden IT-Ökosystems oder in europäischen Hosting-Umgebungen verbleiben können.

Dazu gehören unter anderem Automatisierungen auf Basis der deutschen Plattform n8n sowie lokale KI-Modelle, die über eigene Infrastrukturen betrieben werden können. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen einen pragmatischen Ansatz und setzt Künstliche Intelligenz nur dort ein, wo sie einen nachweisbaren Mehrwert für die jeweiligen Geschäftsprozesse schafft.

"Digitalisierung und Datensouveränität dürfen kein Widerspruch sein. Unternehmen müssen heute nicht mehr zwischen effizienten Prozessen und dem Schutz ihrer Daten wählen. Es gibt mittlerweile leistungsfähige europäische und lokale Lösungen, die beides ermöglichen", sagt Ralph Dück, Inhaber von Webdesign CC.

Zu den bereits realisierten Anwendungen zählen unter anderem automatisierte Social-Media-Workflows für einen großen regionalen Blog, bei denen Inhalte aus umfangreichen Fachartikeln automatisiert für verschiedene Plattformen aufbereitet und veröffentlicht werden. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen für CRM-Prozesse, E-Mail-Automatisierungen sowie die Anbindung bestehender Softwarelandschaften.

Die Bandbreite reicht dabei von kleineren Workflows für unter 1.000 Euro bis hin zu individuell entwickelten Lösungen im fünfstelligen Bereich. Eine langfristige Betreuung und Weiterentwicklung der Systeme gehört ebenfalls zum Leistungsangebot.

Mit der Erweiterung des Portfolios möchte Webdesign CC insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu modernen Automatisierungslösungen erleichtern, ohne sie an standardisierte Systeme oder starre Anbieterstrukturen zu binden. Weitere Informationen gibt es hier:

https://www.webdesign-cc.de/automatisierungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Webdesign CC

Herr Ralph Dück

Grefrather Straße 235 D

41749 Viersen

Deutschland

fon ..: 02162 3605669

web ..: https://www.webdesign-cc.de/

email : dueck.ralph@gmail.com

Webdesign CC wurde 2020 in Viersen gegründet und unterstützt Unternehmen im DACH-Raum bei der digitalen Sichtbarkeit und Prozessoptimierung. Das Leistungsspektrum umfasst Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing sowie individuelle Workflow-Automatisierungen. Statt standardisierter Lösungen entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Konzepte, die sich an den jeweiligen Anforderungen und bestehenden Strukturen orientieren. Seit der Gründung wurden mehr als 120 Kundenprojekte erfolgreich umgesetzt.

Pressekontakt:

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