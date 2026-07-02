Wechsel in der Doppelspitze der Geschäftsführung bei der KSK-Immobilien

Ralf Krupp und Marco Persicke bilden zukünftig die zweiköpfige Geschäftsführung der KSK-Immobilien, der Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln.

Zum 1. Juli 2026 wird Ralf Krupp zweiter Geschäftsführer der KSK-Immobilien. Zuletzt leitete er viele Jahre lang das Betreuungscenter Personal der Kreissparkasse Köln. Er folgt auf Kai Hansen, der zum 30. Juni zur Kreissparkasse Köln wechselt und dort stv. Direktor Zentrale Firmen- und Immobilienkunden sowie Firmenkundendirektor der Kölner Firmenkundendirektion wird.

Mit der erneuten Besetzung einer zweiköpfigen Geschäftsführung setzt die KSK-Immobilien weiterhin auf ein Führungstandem, das bewährte Stärken verbindet: umfassende Erfahrung im Immobilienvertrieb sowie ein hohes Verständnis der Kreissparkasse Köln als tief in der Region verwurzeltes Institut.

„Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet die enge Zusammenarbeit der Kreissparkasse Köln und der KSK-Immobilen vor allem eins: kompetente Unterstützung aus einer Hand - von der Immobiliensuche über die Finanzierung bis hin zu weiteren Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Mit der neuen Geschäftsführung halten wir an unserem stark vernetzten Leistungsangebot fest, da wir unsere Kundinnen und Kunden damit in jeder Phase ihrer Immobilienentscheidung optimal unterstützen können“, sagt Stephan Moos, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln und unter anderem zuständig für die KSK-Immobilien.