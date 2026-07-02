Prachtvolle Blumen in Rheine - Blumenhaus Behnen-Strotmann

Blumenhaus Behnen-Strotmann in Rheine bietet kreative Floristik für jeden Anlass - von Hochzeiten bis Trauerfeiern, individuell, hochwertig und mit persönlicher Beratung.

Das Blumenhaus Behnen-Strotmann in Rheine steht für prachtvolle Blumenarrangements, kreative Floristik und persönliche Beratung. Seit Jahren ist das Fachgeschäft Anlaufstelle für Blumenliebhaber, die Wert auf Qualität und Individualität legen.

Floristik für jeden Anlass:

Ob Geburtstag, Valentinstag oder als liebevolles Geschenk - Blumen bringen Freude und Atmosphäre in jeden Moment. Unsere Floristinnen und Floristen gestalten individuelle Sträuße, Gestecke und Dekorationen nach Ihren Wünschen und verbinden handwerkliches Können mit kreativen Ideen.

Hochzeiten, Trauerfeiern & Events:

Für den schönsten Tag im Leben schaffen wir romantische Blumenkonzepte, die Ihre Hochzeit unvergesslich machen. Bei Trauerfeiern gestalten wir würdevoll und einfühlsam passende Arrangements. Auch für Gastronomie, Firmenfeiern und Events bieten wir stilvolle florale Raum- und Tischdekorationen, die Atmosphäre schaffen und Räume veredeln.

Qualität & Service:

Als Fleurop-Partner liefern wir Ihre floralen Wünsche zuverlässig und deutschlandweit. Saisonale Frische, hochwertige Blumen und individuelle Beratung sorgen dafür, dass jedes Arrangement einzigartig bleibt und höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ob klassisch, modern oder extravagant - wir setzen Ihre Vorstellungen mit Leidenschaft um.

Bei uns verbinden sich Handwerk, Natur und Emotion zu Blumen, die in Erinnerung bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blumenhaus Behnen-Strotmann

Frau Petra Behnen-Strotmann

Alte Bahnhofstr. 2

48432 Rheine

Deutschland

fon ..: 05975 93234

fax ..: 05975 93235

web ..: http://www.blumenhaus-behnen-rheine.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Blumenhaus Behnen-Strotmann

Frau Petra Behnen-Strotmann

Alte Bahnhofstr. 2

48432 Rheine

fon ..: 05975 93234

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