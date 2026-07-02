Online-Kauf von Boxspringbetten: Boxspringbettenshop24.de präsentiert Konfigurator mit Visualisierung

WELCON Europe GmbH & Co. KG setzt neue Maßstäbe für den digitalen Möbelkauf

Giesen - Die WELCON Europe GmbH & Co. KG erweitert das Angebot auf Boxspringbettenshop24.de um einen der modernsten Online-Konfiguratoren für individuell gefertigte Boxspringbetten. Kunden können ihr persönliches Boxspringbett jetzt Schritt für Schritt zusammenstellen und jede Konfiguration als fotorealistische Visualisierung betrachten. Damit wird die Planung eines hochwertigen Boxspringbetts so realistisch und komfortabel wie nie zuvor.

Der neue Konfigurator verbindet modernste Visualisierungstechnologie mit einer außergewöhnlich großen Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Ob Größe, Kopfteil, Stoff, Farbe, Härtegrad, Topper, Bettkasten, elektrische Verstellung oder Schwebeoptik - jede Änderung wird dargestellt. Käufer erhalten sofort nach der Konfiguration ein realistisches Bild ihres späteren Bettes und können Design sowie Ausstattung optimal auf ihr Schlafzimmer abstimmen.

Ein individuell konfiguriertes Boxspringbett bietet entscheidende Vorteile gegenüber Standardmodellen. Unterschiedliche Härtegrade für beide Bettseiten, hochwertige Taschenfederkern-Systeme, verschiedene Topper aus Kaltschaum, Visko, Latex oder ErgoGEL®, zahlreiche Stoffe und mehr als 300 Farben ermöglichen eine perfekte Anpassung an persönliche Schlafgewohnheiten und den individuellen Einrichtungsstil. So entsteht ein maßgeschneidertes Schlafsystem für maximalen Schlafkomfort, optimale Druckentlastung und ergonomische Unterstützung der Wirbelsäule.

Mit dem neuen Boxspringbett-Konfigurator wird der gesamte Kaufprozess deutlich einfacher und transparenter. Kunden sehen unmittelbar, wie sich unterschiedliche Kopfteile, Bezugsstoffe, Bettfüße oder Komfortoptionen auf das Erscheinungsbild auswirken. Gleichzeitig erhalten sie eine schnelle Preisauskunft und können ihre Wunschkonfiguration unverbindlich anfragen. Dies erleichtert die Kaufentscheidung erheblich und schafft maximale Planungssicherheit.

"Ein Boxspringbett ist heute weit mehr als ein Möbelstück. Es ist ein individuell gefertigtes Schlafsystem, das exakt zu den Bedürfnissen seines Besitzers passen muss. Mit unserer neuen fotorealistischen Visualisierung machen wir diese Individualisierung erstmals vollständig digital erlebbar. Unsere Kunden sehen bereits vor der Bestellung nahezu exakt, wie ihr späteres Boxspringbett aussehen wird", erklärt die Geschäftsführung der WELCON Europe GmbH & Co. KG.

Der neue Konfigurator richtet sich an alle, die ein hochwertiges Boxspringbett nach Maß suchen - vom klassischen Boxspringbett 140x200 über großzügige Boxspringbetten 180x200 oder 200x200 bis hin zu Sondermaßen für Hotels oder anspruchsvolle Privatkunden. Dank intuitiver Bedienung lässt sich jedes Detail individuell konfigurieren, ohne auf persönliche Beratung verzichten zu müssen.

Mit dieser Innovation unterstreicht die WELCON Europe GmbH & Co. KG ihre Position als Spezialist für individuell gefertigte Premium-Boxspringbetten und setzt gleichzeitig neue Standards im digitalen Möbelhandel.

Über die WELCON Europe GmbH & Co. KG

Die WELCON Europe GmbH & Co. KG entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Boxspringbetten, Massagesessel, Saunen, Infrarotkabinen und Wellnessprodukte. Mit den individuell konfigurierbaren ROCKSTAR® Boxspringbetten bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Schlafsysteme, die höchsten Ansprüchen an Ergonomie, Design und Qualität gerecht werden. Der neue Online-Konfigurator mit fotorealistischer Visualisierung auf Boxspringbettenshop24.de stellt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem modernen und komfortablen Online-Kauferlebnis dar.

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Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden - überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

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