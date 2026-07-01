Das weltweite Vermögen nimmt zu

Im Global Wealth-Report untersucht die UBS wie sich das Vermögen weltweit entwickelt. In 2025 gab es eine Zunahme um mehr als zehn Prozent.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.07.2026, 17:55 Uhr Zürich/Berlin

Um 10,8 Prozent hat sich das weltweite Vermögen vermehrt, so die Schweizer Bank UBS. Allein in Deutschland gibt es 2,6 Millionen Millionäre. Angestiegen ist das Vermögen vor allem in Europa, in Afrika und im Nahen Osten. Dabei befindet sich mehr als die Hälfte in China und in den USA. Fast eine Million Menschen mehr können sich jetzt Millionäre nennen. Die Gründe für den Anstieg liegen in den starken Finanzmärkten und einer deutlichen Zunahme des Lebensstandards. Das durchaus rasante Wachstum führt nebenbei bemerkt zur Frage, wie soll das Geld angelegt werden.

In Westeuropa beispielsweise betrug das Wachstum 17 Prozent, in Osteuropa sogar 28 Prozent. Die Kluft zwischen arm und reich wächst gleichzeitig auch. In den USA entstanden in 2025 täglich mehr als 1.200 neue Millionäre. Bemerkenswert ist insgesamt die Ausweitung der mittleren Vermögensklassen. Das durchschnittlich höchste Vermögen besitzen übrigens die Schweizer. Es folgen die US-Amerikaner und die Luxemburger. Die Deutschen belegen in der Statistik Platz 14.

Beim aktuell schwächelnden Goldpreis sollten Teile des Vermögens bestimmt auch in Goldinvestments fließen. Es sind besonders die Wetten auf Zinserhöhungen der US-Notenbank, die dem Edelmetall zusetzen. Das Inflationsmaß stieg in den USA im Mai auf fast vier Prozent an. Das ist das höchste Niveau seit etwa drei Jahren. Und trotz des Iran-Konfliktes hat sich die US-Wirtschaft gemäß den neuesten Zahlen gut gehalten. Der Markt wird daher weiterhin an eine Straffung der US-Geldpolitik glauben. Bei vielen Anlegern ist Gold noch untergewichtet, da sollte auch ein Blick auf Goldunternehmen nicht fehlen.

Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. und eine Beteiligung an Contango Silver and Gold. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter), welches in Richtung Machbarkeitsstudie vorangetrieben wird.

Banyan Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-co... - besitzt im Yukon neben anderen Projekten das Flaggschiffprojekt AurMac, es umfasst 303 Quadratkilometer, profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur und glänzt mit sehr guten Bohrergebnissen. Eine Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse von Banyan Gold gespült. Damit soll unter anderem das Bohrprogramm erweitert werden. Eine neue Mineralressourcenschätzung brachte eine erfreuliche Erhöhung der gesamten angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung wird voraussichtlich noch dieses Jahr kommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Banyan Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen: Fury Gold Mines, Banyan Gold,

https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/static/gwr/global-wealth-repor...

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

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