Gedenkausstellung "Aus Liebe zur Kunst. Carl H. Hahn zum 100. Geburtstag" ab 1. Juli im Kunstmuseum Wolfsburg

Zum 100. Geburtstag von Carl H. Hahn: Der Initiator des Kunstmuseum Wolfsburg setzte sich mit Vision und Leidenschaft für Kunst und Kultur in Wolfsburg ein.

Am 1. Juli 2026 wäre Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Carl H. Hahn (1926-2023), Initiator des Kunstmuseum Wolfsburg und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, 100 Jahre alt geworden.

Aus Liebe zur Kunst und in enger Verbundenheit mit der Stadt und der Region ergriff er Ende der 1980er-Jahre die Initiative zur Gründung der Kunststiftung Volkswagen sowie zum Bau des Kunstmuseum Wolfsburg. Es gelang ihm, neben der Volkswagen AG und der Stadt Wolfsburg die von Asta und Christian Holler gegründete gleichnamige Stiftung sowie weitere namhafte Mäzene für die Vision eines international agierenden Kunstmuseums zu gewinnen. Bis zuletzt setzte sich Carl H. Hahn unermüdlich für das Haus ein und begleitete dessen Geschicke als aktives Mitglied des Kuratoriums.

Aus Anlass seines Ehrentages widmet das Kunstmuseum Wolfsburg Carl H. Hahn die Gedenkausstellung _Aus Liebe zur Kunst. Carl H. Hahn zum 100. Geburtstag_. Sie präsentiert unter anderem Fotografien von prägenden Momenten mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft - sie stammen allesamt aus dem ehemaligen Büro von Carl H. Hahn, das er bis zu seinem Lebensende im Kunstmuseum nutzte. Weitere Fotografien lassen bedeutende Ereignisse sowie Begegnungen in unserem Museum Revue passieren. Darüber hinaus geben filmische Dokumente und Memorabilien Einblicke in das lange und beeindruckende Leben von Carl H. Hahn.

Die Ausstellung ist vom 1. Juli bis 30. August 2026 in der Lounge des Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen.

Der Eintritt ist frei.

Bildunterschrift: Carl H. Hahn mit seiner Porträtbüste von Ubbo Enninga, 2022, Kunstmuseum Wolfsburg,

Dauerleihgabe Volkswagen Aktiengesellschaft, Foto: Marek Kruszewski.

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Kunstmuseum Wolfsburg

Frau Lena Grundhuber

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Das Kunstmuseum Wolfsburg blickt von Niedersachsen aus künstlerisch in die Welt und holt die Kunst der Welt in die Stadt am Mittellandkanal. Es ist ein Ort für Neugierige und ein Ort des Genießens: für eine kurze Pause vom Alltag, um in andere Welten einzutauchen und sich von ihnen faszinieren zu lassen. Mit den vielfältigen und aktuellen Themen der Kunst trägt es dazu bei, das globale Geschehen zu verstehen. Seit 1994 realisiert das international renommierte Kunstmuseum Wolfsburg faszinierende Ausstellungen, produziert fundierte Publikationen, baut eine immer noch wachsende Sammlung auf und entwickelt innovative Vermittlungsformate. Digitale und analoge Angebote vermitteln die Inhalte der Ausstellungen einem breiten Publikum. Mehr Information zu aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen finden Sie unter: kunstmuseum.de.

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