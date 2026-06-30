SNP verlängert Namenspartnerschaft für den SNP dome vorzeitig bis 2034

-- SNP setzt langfristiges Engagement für den Sport- und Bildungsstandort Heidelberg fort

-- Vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht Verbundenheit mit der Metropolregion Rhein-Neckar

-- SNP dome vereint Schul-, Vereins- und Profisport sowie internationale Veranstaltungen unter einem Dach

Heidelberg, 30. Juni 2026 - SNP SE, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verlängert seine Namenspartnerschaft für den SNP dome vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2034. Mit der frühzeitigen Fortführung des Engagements bekräftigt das Unternehmen seine langfristige Verbundenheit mit der Metropolregion Rhein-Neckar sowie sein Engagement für Sport, Bildung und gesellschaftliches Leben vor Ort. Die Namenspartnerschaft geht auf eine Initiative von Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither zurück und wird nun langfristig fortgeführt.

Der SNP dome bietet Platz für bis zu 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und ist Heimspielstätte der MLP Academics Heidelberg sowie Zweitspielstätte der Rhein-Neckar Löwen. Darüber hinaus wird die Großsporthalle für den Schul- und Vereinssport genutzt. Neben Sportveranstaltungen finden hier auch kulturelle Veranstaltungen sowie internationale Konferenzen wie die SNP Transformation World statt.

"Die vorzeitige Verlängerung unserer Partnerschaft mit dem SNP dome ist ein bewusstes Bekenntnis zum Standort Heidelberg und zur Metropolregion Rhein-Neckar", sagt Jörg Petzhold, Vice President Global Marketing & Communication (CMO) von SNP. "Als weltweit tätiges Unternehmen mit Wurzeln in Heidelberg fühlen wir uns der Region seit jeher eng verbunden. Mit unserem Engagement investieren wir nicht nur in eine moderne Sport- und Veranstaltungsstätte, sondern vor allem in einen Ort, der Menschen zusammenbringt - vom Schulsport über den Vereinssport bis hin zum Profisport."

Sportförderung ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von SNP. Neben der Partnerschaft mit dem SNP dome unterstützt das Unternehmen unter anderem die MLP Academics Heidelberg sowie weitere Sportinitiativen in der Region. Mit der künftigen SNP Arena und dem Engagement für den Frauen- und Profifußball bei der TSG Hoffenheim baut SNP dieses Engagement weiter aus.

Betreiberin der Großsporthalle ist die Bau- und Servicegesellschaft mbH (BSG), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH). Die 2009 gegründete BSG realisiert und betreibt Projekte der sozialen Infrastruktur sowie Kultur- und Sporteinrichtungen in Heidelberg und der Region. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung setzen SNP, GGH und BSG gemeinsam ein Zeichen für die nachhaltige Entwicklung des Sport-, Bildungs- und Veranstaltungsstandorts Heidelberg.

"Der SNP dome hat sich als wichtige Sport-, Bildungs- und Veranstaltungsstätte in Heidelberg etabliert", sagt Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH und der BSG, "die Fortsetzung der Partnerschaft mit SNP schafft langfristige Perspektiven für die Weiterentwicklung dieses Standorts und unterstreicht seine Bedeutung für die Region."

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