Matrix42 zeigt mit Partnern praxisnahe Use Cases für modernes ITSM und ESM

Webinar-Reihe bietet Einblick in reale Anwendungsfälle aus Kundenprojekten und Best Practices für Intelligent Service Management - von Automatisierung über KI-Dokumentation bis zu End-to-End-Prozessen

Frankfurt/Main, 30.6.2026 - Matrix42, der führende europäische Anbieter von Service-Management-Lösungen, startet im Juli mit der "Matrix42 Summer Academy 2026" eine praxisorientierte Webinar-Reihe für Kunden und Interessenten. Sie wird gemeinsam mit acht Matrix42-Partnern ausgerichtet und stellt reale Anwendungsfälle aus IT Service Management (ITSM) und Enterprise Service Management (ESM) in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto "Keine Theorie. Nur Praxis." gibt die Webinar-Reihe bereits zum dritten Mal in Folge interessante Einblicke in erfolgreiche Projekte aus unterschiedlichen Branchen. Dabei geht es um typische Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag - von unstrukturierten Serviceprozessen über manuelle Abläufe bis hin zu fehlender Transparenz - und deren Lösung durch smarte Workflows, Automatisierung und KI.

Fokus auf konkrete Business-Mehrwerte

Die einzelnen Termine werden von erfahrenen Matrix42-Partnern durchgeführt und decken ein breites Spektrum ab: von technischen Integrationskonzepten auf der Matrix42-Plattform über organisatorische Best Practices im Service Management bis hin zur Umsetzung konkreter Fachprozesse:

* netgo veranschaulicht, wie Matrix42 Professional individuelle Workflows, Automatisierungen, Wissen und Zusammenarbeit auf einer Plattform ermöglicht.

* Makro Factory zeigt, wie ConsignoAI aus Matrix42-Daten per KI automatisiert Dokumentationen erstellt und so Wissen zentral verfügbar macht.

* xamplo präsentiert, wie sich mit Scripted Web Operations (SWO) externe APIs und eigene Business-Logik direkt in Matrix42 integrieren lassen.

* Labtagon berichtet gemeinsam mit seinem Kunden Zeelandia, wie ESM dort Onboarding, interne Wechsel und Offboarding als durchgängige Serviceprozesse über Fachbereiche hinweg verbindet.

* mountX macht mit cora und Matrix42 bei Reifenhäuser die Ausgabe, Rückgabe und Zuweisung von IT-Hardware zum integrierten Self-Service-Erlebnis.

* TAP.DE veranschaulicht, wie Matrix42 beim Landratsamt Fürth die Beschaffungsprozesse in der Verwaltung transparent, digital und automatisiert als End-to-End-Prozess abbildet.

* Vater Business IT schildert, wie die Handwerkskammer Lübeck gewachsene Prozesse mit Matrix42 in eine transparente Serviceorganisation überführt.

* FUTUREDAT erläutert gemeinsam mit der Universität Jena, wie Matrix42 dort heterogene Tool-Landschaften verbindet und ESM als stabile Serviceplattform etabliert.

Die Teilnahme an den Sessions der Webinar-Reihe "Matrix42 Summer Academy 2026" ist kostenfrei. Interessierte können sich gezielt für einzelne Termine anmelden. Die Sessions beginnen jeweils mittwochs um 10 Uhr und finden an acht Terminen vom 8. Juli bis zum 26. August statt.

Praxisorientierung als Erfolgsfaktor

Mit der Summer Academy unterstreicht Matrix42 seinen Anspruch, nicht nur Technologie bereitzustellen, sondern gemeinsam mit seinen Partnern konkrete Lösungen für die Herausforderungen moderner Organisationen zu entwickeln. Reale Use Cases, erprobte Best Practices und praxisnahe Demonstrationen geben den Teilnehmenden greifbare Impulse für die eigene Digitalisierungsstrategie.

Die Einbindung von Kunden in die Webinare ermöglicht zudem den Erfahrungsaustausch aus erster Hand. Die Bandbreite der vertretenen Kunden und Anwendungsfälle zeigt, dass ESM branchenübergreifend eine zentrale Rolle für die Digitalisierung und intelligente Automatisierung von Prozessen spielt.

"Von den Learnings aus dem Projekt profitiert die Handwerkskammer Lübeck nachhaltig auch für zukünftige Digitalisierungsprojekte und teilt diese gerne gemeinsam mit uns im Webinar", sagt Marcel Bestmann von Vater Business IT. "Das ICT-Team beim Backzutatenhersteller Zeelandia holt vormals isolierte Fachbereiche mit ESM in einen durchgängigen, gemeinsamen Serviceprozess und begeistert sie mit Transparenz statt Blindflug", erläutert Sven Körner, Teamleiter Professional Services bei Labtagon. "Der größte Mehrwert für die Verwaltung entsteht, wenn - wie beim Landratsamt Fürth - technologische Innovation auf Offenheit für neue Ideen trifft", ergänzt Michael Krause, Sales Director bei TAP.DE Solutions.

"Mit der Matrix42 Summer Academy schaffen wir bereits zum dritten Mal in Folge eine Plattform, auf der unsere Partner praxisnahe Use Cases und konkrete Mehrwerte rund um Intelligent Service Management einem breiteren Publikum zugänglich machen können", erklärt Claudia Hennig, Channel Marketing Manager bei Matrix42.

Weitere Informationen zur Matrix42 Summer Academy 2026 und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung: https://www.matrix42.com/de/summer-academy-2026

Mehr zum Produktportfolio für Intelligent Service Management:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-service-management

Zusammenfassung

Die Webinar-Reihe "Matrix42 Summer Academy 2026" bietet praxisnahe Webinare zu ITSM, ESM und Intelligent Service Management mit konkreten Use Cases für Automatisierung, KI-Dokumentation und End-to-End-Prozesse.

Keywords

Intelligent Service Management, ITSM, Enterprise Service Management, ESM, Anwendungsfall, Best Practice, Summer Academy, 2026

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