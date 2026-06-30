Quality Lodgings versammelt Europas unabhängige Hoteliers beim Gala-Dinner 2026

Einmal im Jahr kommen die Mitglieder von Quality Lodgings beim Gala-Dinner zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, neue Impulse zu gewinnen und besondere Leistungen zu würdigen. Die diesjährige Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Wachstums der Hotelkollektion, des persönlichen Austauschs und der Ehrung herausragender Hotel- und Gastronomiekonzepte.

Arnoldsweiler, 23. Juni 2026. Mehr als 150 Hoteliers, Branchenpartner und Hospitality-Experten aus ganz Europa kamen beim gestrigen Quality Lodgings Gala-Dinner im niederländischen Château St. Gerlach zusammen. Unter dem Motto „La Belle Époque – Where Dining Became Art” feierte die internationale Hotelkollektion nicht nur ihre Erfolge des vergangenen Jahres, sondern auch die Werte, die unabhängige Hotellerie heute prägen: persönliches Unternehmertum, gelebte Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz.

Das Gala-Dinner ist einer der wichtigsten Treffpunkte innerhalb des Quality-Lodgings-Netzwerks. Vertreterinnen und Vertreter aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Norwegen nutzten die Veranstaltung zum Austausch über aktuelle Entwicklungen der Branche und zur Vernetzung innerhalb der wachsenden Gemeinschaft unabhängiger Hoteliers und Hotelières.

Gemeinsam stärker in einen herausfordernden Markt

Während die Hotellerie europaweit von Konsolidierung, steigenden Kosten und zunehmender Digitalisierung geprägt ist, wächst die Nachfrage nach starken Netzwerken für unabhängige Häuser. Mit inzwischen 134 Mitgliedshotels in acht europäischen Ländern vereint Quality Lodgings individuelle Privathotels, die ihre Identität bewahren und zugleich von einem starken internationalen Netzwerk profitieren.„Gerade in einer Zeit, in der sich unsere Branche ständig verändert, wächst das Bedürfnis nach Orten, an denen Gastfreundschaft persönlich bleibt. Hotels, in denen die Eigentümer sichtbar präsent sind, Aufmerksamkeit selbstverständlich ist und Gäste sich wirklich willkommen fühlen”, so Pauline Verhoef, Managing Director bei QL, in ihrer Eröffnungsrede. „Das ist es, was unsere Kollektion verbindet. Wir sehen, dass sich immer mehr unabhängige Hoteliers bewusst für Zusammenarbeit entscheiden, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.“

Auszeichnung für besondere Leistung

Höhepunkt des Gala-Abends war die Verleihung der QL Awards 2026. Den Titel „QL Hotel of the Year” erhielt das Boutique Hotel The Church in Arnheim. Die Jury würdigte insbesondere die gelungene Transformation einer ehemaligen Kirche zu einem modernen Hospitality-Konzept, das Design, Kulinarik und Gastfreundschaft auf außergewöhnliche Weise verbindet.

Erstmals verliehen wurde der QL Culinary Inspiration Award. Die Auszeichnung ging an das Fine-Dining-Konzept Hofke van Bazel in Belgien, dessen nachhaltiger und regional geprägter Ansatz beispielhaft für die Zukunft der gehobenen Gastronomie steht.

Zum zweiten Mal wurde der QL College Next Gen Award an eine Studierende vergeben. Die Auszeichnung ging an Luna Hoogenboom vom New Mondrian Hotel in Den Haag, sie studiert an der ROC Mondrian. Damit würdigt das Hotelkollektiv seine jungen Talente und unterstreicht die Bedeutung des Nachwuchses für die Zukunft der Branche.

Neue Hotels, neues Magazin, neue Impulse

Neben den Awards präsentierte Quality Lodgings auch die aktuelle Ausgabe des QL Magazines 2026. Darin werden die jüngsten Neuzugänge der Kollektion vorgestellt, die das Netzwerk dieses Jahr auf 134 Häuser wachsen ließen. Reportagen, Hotel- und Restaurantporträts vervollständigen den Einblick in die Vielfalt der europäischen Mitgliedsbetriebe.

Mit dem traditionellen Champagnerturm fand der Gala-Abend seinen Abschluss und markierte gleichzeitig einen weiteren Meilenstein für Quality Lodgings, der ganz im Zeichen von Wachstum, Inspiration und gelebter Gastfreundschaft stand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitylodgings.com/de.

Über Quality Lodgings

2003 in den Niederlanden gegründet, vereint Quality Lodgings mehr als 130 der besten Hotels Europas. Wichtige Eckpfeiler sind Individualität, authentische Gastfreundschaft, herausragende Kulinarik sowie luxuriöse Architektur und Design. Seit 2017 erscheint der QL Guide, der einen Überblick über alle Mitglieder in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Norwegen gibt; in Deutschland gehören der Kollektion 31 privat geführte Hotels an.

Pressekontakt

Gourmet Connection GmbH

Patricia Freyer & Marie Therese Heiser Tel.: +49 – 69 – 25 78 12 8 – 15 / -29 p.freyer@gourmet-connection.de

m.heiser@gourmet.connection.de