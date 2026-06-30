German Brand Award 2026: Erneuter Gewinn für das innovative Festivalmodul „Ploom Planet“

Rothkopf & Huberty erhält renommierte Auszeichnung für herausragende Brand Communication im Eventbereich.

Düsseldorf, Juni 2026 – Die Rothkopf & Huberty Werbeagentur GmbH wurde beim German Brand Award 2026 erneut als Winner in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Brand Events ausgezeichnet. Prämiert wurde das Projekt „Der Ploom Planet – ein Festivalmodul der Superlative“, das für die Marke Ploom entwickelt und umgesetzt wurde. Die feierliche Preisverleihung fand am 25. Juni 2026 in der Uber Eats Music Hall, Berlin statt.

Mit der Auszeichnung würdigt die unabhängige Fachjury die konsequente Verbindung von Markenstrategie, kreativer Inszenierung und zielgruppenrelevanter Live-Kommunikation. Der Ploom Planet schafft eine eigenständige Erlebniswelt, in der Markenwerte nicht nur vermittelt, sondern unmittelbar erfahrbar werden. Das Projekt steht exemplarisch für die Entwicklung moderner Brand Experiences, die Menschen emotional erreichen und nachhaltige Markenbindungen schaffen.

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Marken nicht nur sichtbar zu machen, sondern Erlebnisse zu schaffen, die Menschen nachhaltig in Erinnerung bleiben. Der Ploom Planet zeigt, wie aus einer klaren strategischen Idee eine relevante und wirkungsvolle Markenplattform entstehen kann. Besonders freut uns, dass die Auszeichnung ein Konzept würdigt, das bereits seit 2024 beispielhaft für die Entwicklung moderner Festivalformate steht. Besucherinnen und Besucher erwarten heute weit mehr als klassische Sponsoringflächen – sie suchen Orte mit Erlebnischarakter, Aufenthaltsqualität und echter Relevanz. Genau darauf haben wir mit dem Ploom Planet frühzeitig eine Antwort gefunden. Dass das Konzept auch mehrere Jahre nach seiner Einführung nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, sondern weiterhin starke Resonanz erzeugt, bestätigt die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Ansatzes. Unser Dank gilt unserem Kunden JTI für das Vertrauen sowie allen Partnern und Mitarbeitenden, die dieses Projekt möglich gemacht haben.“ (Florian Pehle, Geschäftsführer R&H)

Der German Brand Award, initiiert vom German Design Council, zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für ganzheitliche Markenarbeit im deutschsprachigen Raum. Unter dem diesjährigen Leitmotiv „Celebrating Your Brand Success“ werden Marken, Kampagnen und Projekte ausgezeichnet, die Strategie, Kreativität, Innovation und Haltung erfolgreich miteinander verbinden. Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen, 17-köpfigen Fachjury aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Markenstrategie, Kommunikation und Kultur vergeben.

Insgesamt wurden für den German Brand Award 2026 1.676 Projekte aus 18 Ländern eingereicht. Davon erhielten 488 Einreichungen die Auszeichnung „Winner“.

Die verliehene Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Rothkopf & Huberty, komplexe Markenbotschaften in relevante Erlebnisse zu übersetzen und innovative Kommunikationsplattformen für anspruchsvolle Zielgruppen zu entwickeln. Sie bestätigt zugleich den hohen Stellenwert von Live-Kommunikation als strategisches Instrument moderner Markenführung.

Der nachhaltige Erfolg des Ploom Planet zeigt sich nicht nur in der Auszeichnung selbst, sondern auch in seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung. Aufbauend auf dem ursprünglichen Konzept wurde die Erlebniswelt in den vergangenen Festivalsaisons gezielt um neue Formate und Angebote erweitert. Unter anderem entstand mit dem Ploom Café ein zusätzlicher Begegnungsraum, der den steigenden Wunsch der Festivalbesuchenden nach Entschleunigung, Komfort und hochwertiger Aufenthaltsqualität aufgreift. Mit dem kompakteren Ploom Space können seit diesem Jahr auch kleinere Festivals effektvoll bespielt und die Markenbekanntheit auf nationaler Ebene weiter ausgebaut werden. Damit zahlt die von R&H konsequent weiterentwickelte Plattform nachhaltig auf die Markenwahrnehmung von Ploom ein und sichert seine Vorreiterposition im Wettbewerbsumfeld.

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Über Rothkopf & Huberty

Rothkopf & Huberty zählt zu den führenden Agenturen für Live-Inszenierungen und Markenerlebnisse im Festival- und Eventumfeld. Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickelt die Agentur kreative Kommunikationslösungen, die Marken sichtbar machen, Menschen begeistern und nachhaltige Wirkung entfalten. Mit mehreren hundert realisierten Markenauftritten für nationale und internationale Kunden gehört die Rothkopf & Huberty Werbeagentur GmbH zu den prägenden Akteuren der deutschen Live-Kommunikationsbranche.

Weitere Informationen

Die ausführliche Case Study zum mehrfach ausgezeichneten „Ploom Planet“ mit Hintergrundinformationen, Konzeptansatz und Umsetzung finden Sie unter:

https://www.rothkopf-huberty.de/blog/case-study-ploom-planet/

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