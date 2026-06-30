geoCapture legt verbindliche KI-Leitlinien für geonardo.ai® fest

Der Mensch behält die Kontrolle, die Datenhoheit bleibt beim Kunden: geoCapture definiert klare Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in geonardo.ai®.

Hopsten, 30. 06. 2026. Die geoCapture GmbH hat verbindliche Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ihrer Plattform geonardo.ai® festgelegt. Die Leitlinien regeln, wie das Unternehmen KI in seiner Software entwickelt, einsetzt und weiterführt. Damit macht geoCapture deutlich: KI ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine feste Struktur mit klaren Regeln.

Künstliche Intelligenz verändert Software. Sie verändert aber auch Verantwortung. Genau hier setzt geoCapture an.

„Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Software, sondern auch Verantwortung", sagt Friedhelm Brügge, Geschäftsführer der geoCapture GmbH. „Deshalb war für uns von Anfang an klar: Wir entwickeln nicht nur Funktionen, sondern auch klare Regeln für ihren Einsatz."

Die Leitlinien im Überblick

geoCapture stützt den Einsatz von KI in geonardo.ai® auf sechs Grundsätze.

1. Der Mensch behält die Kontrolle

KI unterstützt, sie ersetzt keine Verantwortung. Entscheidungen bleiben nachvollziehbar und überprüfbar. Automatisierungen folgen klar definierten Regeln, und der Mensch kann jederzeit eingreifen.

2. Die Datenhoheit liegt beim Kunden

Daten sind die Grundlage jeder KI, und sie gehören dem Kunden. geonardo.ai® nutzt sie ausschließlich im vereinbarten Rahmen. Außerhalb des definierten Systems verarbeitet die Plattform keine Daten weiter.

3. Keine Blackbox

Ergebnisse müssen erklärbar sein, Prozesse verständlich bleiben. geoCapture setzt auf nachvollziehbare Abläufe statt auf undurchsichtige Entscheidungen.

4. Europäische Anforderungen als Grundlage, nicht als Nachtrag

geonardo.ai® richtet sich von Anfang an an europäischen Vorgaben aus. DSGVO und EU-KI-Verordnung bilden die Grundlage der Architektur und nicht einen späteren Zusatz. Das schafft klare Regeln für die Datenverarbeitung, eine transparente Systemlogik und keine Grauzonen in der Nutzung.

5. Schrittweise und kontrollierte Einführung

geoCapture führt neue Funktionen Schritt für Schritt ein und testet sie im realen Einsatz. So zeigt sich im Alltag, ob eine Funktion nicht nur arbeitet, sondern auch echten Nutzen bringt.

6. KI als Teil der Struktur, nicht als Experiment

geonardo.ai® ist kein einzelnes Feature. Es ist die intelligente Ebene innerhalb von geoCapture. Diese Ebene wächst kontrolliert mit der Plattform und bleibt auf den praktischen Nutzen ausgerichtet.

„Gerade im Mittelstand ist Vertrauen entscheidend", so Brügge weiter. „Unsere Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass KI ihre Prozesse unterstützt, ohne dass sie die Kontrolle abgeben. Wir setzen nicht auf KI-Versprechen auf Knopfdruck, sondern auf stabile Systeme, klare Regeln und Software, die sich weiterentwickelt, ohne Vertrauen zu verlieren."

Die Leitlinien gelten ab sofort und bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung von geonardo.ai®. Den Funktionsumfang der Plattform erweitert geoCapture in den kommenden Monaten Schritt für Schritt.

Über geoCapture

Die geoCapture GmbH entwickelt Softwarelösungen für Unternehmen mit mobilen Teams, verteilten Ressourcen und komplexen Prozessen. Der Fokus liegt auf Zeiterfassung, Objekt- und Ressourcenmanagement, Dokumentation sowie intelligenter Prozessautomatisierung. geonardo.ai® bildet dabei das KI-Betriebssystem von geoCapture.