Präzisionsdrehteile für moderne Fassadenelemente: ABW als Innovationspartner der Baubranche

Die ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH fertigt hochpräzise Drehteile, die in Fassadensystemen für sichere Befestigung und Langlebigkeit sorgen - mit über 100 Drehmaschinen und 60 Millionen Teile

Moderne Gebäudefassaden stellen hohe Anforderungen an die verbauten Komponenten. Befestigungselemente, Verbindungsteile und Funktionsbauteile müssen extremen Witterungsbedingungen standhalten, enge Toleranzen einhalten und über Jahrzehnte zuverlässig funktionieren. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Architektur und Präzisionstechnik positioniert sich die österreichische Dreherei ABW als kompetenter Fertigungspartner.

Bei der Herstellung von Fassadenelementen kommen unterschiedlichste CNC-Drehteile aus Edelstahl und Messing zum Einsatz. Ob Gewindebolzen für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen, Distanzhülsen für Glasfassaden oder Spezialbuchsen für Pfosten-Riegel-Systeme - die Anforderungen an Maßhaltigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind in der Fassadentechnik besonders hoch. ABW verarbeitet dafür Werkstoffe wie Edelstahl, Messing, Aluminium und Titan auf rund 100 verschiedenen Drehmaschinen.

Der Maschinenpark umfasst der Dreherei Einspindler, Sechsspindler sowie CNC Kurz- und Langdreher, die eine wirtschaftliche Fertigung ab 500 Stück ermöglichen. Durchmesser von 2 bis 65 Millimetern werden abgedeckt, was das gesamte Spektrum typischer Fassadenbauteile einschließt. Die Fertigung von rund 60 Millionen Teilen pro Jahr belegt die Leistungsfähigkeit auch bei Großserien, wie sie in der Bauindustrie regelmäßig nachgefragt werden.

Ein entscheidender Faktor für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Fassadenkonstruktionen ist die Qualitätskontrolle. ABW setzt auf eine 100-Prozent-Kontrolle mittels vollautomatischer optischer Prüfanlagen. Über 2.000 Messmittel stehen bereit, um die Einhaltung enger Toleranzen lückenlos zu dokumentieren. Diese systematische Prüfung entspricht den Anforderungen, die Architekten und Fassadenbauer an ihre Zulieferer stellen.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Automobil-, Elektro- und Sportartikelindustrie zeigt, dass ABW branchenübergreifend als zuverlässiger Fertigungspartner agiert. Diese Erfahrung fließt auch in die Zusammenarbeit mit Fassadenherstellern ein, bei der es auf termingerechte Lieferung, gleichbleibende Qualität und technische Beratung ankommt.

Weitere Informationen zur ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH und deren Fertigungsmöglichkeiten sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

Herr Andreas Hupf

Gewerbestraße 2

4882 Oberwang

Österreich

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web ..: https://www.abw-drehteile.at/

email : verkauf@abw-drehteile.at

Wir erzeugen Drehteile von 2 - 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.

Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!

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