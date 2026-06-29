Feuchter Keller - wie professionelle Leckortung einen versteckten Rohrbruch entlarvte

Ein dauerhaft feuchter Keller stellte Eigentümer vor Rätsel. Erst eine systematische Leckortung brachte den verborgenen Rohrbruch ans Licht und ermöglichte die gezielte Sanierung.

Pinsdorf - Feuchtigkeit im Keller gehört zu den häufigsten Schadensbildern an Gebäuden. Nicht selten bleiben die Ursachen über Monate oder sogar Jahre unentdeckt, weil defekte Leitungen hinter Wänden, unter Estrich oder in schwer zugänglichen Schächten verlaufen. Ein aktueller Fall aus Oberösterreich zeigt, wie eine professionelle Leckortung den entscheidenden Unterschied machen kann.

Die betroffenen Eigentümer hatten über längere Zeit feuchte Stellen an den Kellerwänden bemerkt. Zunächst wurde eindringendes Oberflächenwasser als Ursache vermutet. Mehrere Abdichtungsversuche blieben jedoch erfolglos - die Feuchtigkeit kehrte immer wieder zurück. Erst als Fachleute mit modernen Verfahren der Leckortung in Gebäuden hinzugezogen wurden, konnte die tatsächliche Schadensquelle identifiziert werden.

Mithilfe zerstörungsfreier Messtechnik - darunter Thermografie, akustische Verfahren und Feuchtigkeitsmessungen - wurde ein verdeckter Rohrbruch in einer Kaltwasserleitung lokalisiert. Die Leitung verlief unter dem Kellerboden und war von außen nicht sichtbar. Der Schaden hatte über Monate hinweg geringe Mengen Wasser in das umliegende Mauerwerk abgegeben, was zu fortschreitender Durchfeuchtung und ersten Anzeichen von Schimmelbildung führte.

Nach der präzisen Ortung konnte die defekte Stelle gezielt freigelegt und repariert werden, ohne großflächige Aufbrucharbeiten vornehmen zu müssen. Anschließend erfolgte eine fachgerechte Trocknung des betroffenen Mauerwerks. Durch die gezielte Vorgehensweise blieben die Kosten überschaubar und der Sanierungszeitraum deutlich kürzer als bei einer ungerichteten Suche.

Fälle wie dieser verdeutlichen, dass Feuchtigkeit im Keller nicht vorschnell auf eine einzelne Ursache zurückgeführt werden sollte. Verdeckte Rohrbrüche zählen zu den häufig übersehenen Auslösern, die ohne geeignete Messtechnik schwer aufzuspüren sind. Eine systematische Leckortung spart langfristig Kosten, schützt die Bausubstanz und verhindert Folgeschäden wie Schimmelbefall.

Die Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH mit Sitz in Pinsdorf ist auf Entfeuchtung und Gebäudesanierung in Ober- und Niederösterreich spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Wasserschadensanierung, Brandschadensanierung, Sturmschadensanierung, Leckortung sowie Zaun- und Fassadensanierung. Das Unternehmen legt Wert auf schnelle Reaktionszeiten, qualifizierte Mitarbeiter und eine kundenorientierte Schadenabwicklung.

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