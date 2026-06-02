Futtermittel, Lockstoffe und Köderfisch-Farbe für mehr Aufmerksamkeit unter Wasser

Beim modernen Raubfischangeln spielen nicht nur Köder und Technik eine wichtige Rolle, sondern auch zusätzliche Reize, die Fische zum Anbiss verleiten können. Gerade in Gewässern mit hohem Angeldruck oder schwierigen Bedingungen setzen viele Angler auf spezielle Futtermittel, Lockstoffe und Attraktoren, um ihre Köder noch interessanter zu gestalten. Intensive Farben und auffällige Aromen können dabei helfen, die Aufmerksamkeit von Räubern gezielt zu steigern. Besonders bei der Angelei mit Köderfischen bieten moderne Lockmittel zahlreiche Möglichkeiten, die Reizwirkung individuell anzupassen. Auf angel-berger.de finden Angler einen umfangreichen Online-Shop mit zahlreichen Produkten für verschiedenste Angelmethoden und Zielfische.

Aufwertung der Futtermittel durch Köderfisch-Farbe: Wild Devil Baits Deadbait Color Booster für auffällige Köderfische

Mit dem Wild Devil Baits Deadbait Color Booster steht ein spezielles Farbaroma-Spray zur Verfügung, das tote Köderfische optisch und aromatisch aufwertet. Die entwickelte Farb- und Aromaformel ermöglicht es, Köderfische individuell einzufärben und gleichzeitig mit intensiven Lockstoffen zu versehen. Dadurch entstehen zusätzliche Reize, die insbesondere Hechte, Zander und andere Raubfische auf den Köder aufmerksam machen können. Je nach gewünschtem Effekt lassen sich einzelne Bereiche hervorheben oder komplette Köderfische vollständig einfärben. Die stark färbende Formel sorgt für intensive und gut sichtbare Farbakzente unter Wasser. Gleichzeitig setzt das enthaltene Lockaroma zusätzliche Duftreize frei, die die Wahrnehmung der Räuber unterstützen können. Angler entscheiden selbst, wie auffällig der Köder gestaltet werden soll und können die Intensität der Färbung durch die Einwirkzeit beeinflussen. Für besonders kräftige Ergebnisse kann das Spray bis zu 24 Stunden einwirken. Damit bietet der Deadbait Color Booster zahlreiche Möglichkeiten, Köderfische an unterschiedliche Gewässerbedingungen anzupassen.

Futtermittel-Attraktivität durch Köderfisch-Farbe steigern: Flexible Anwendung für die Vorbereitung von Köderfischen

Ein weiterer Vorteil des Wild Devil Baits Deadbait Color Boosters liegt in der flexiblen Vorbereitung. Eingefärbte Köderfische können bereits vor dem Angelausflug vorbereitet und anschließend problemlos eingefroren werden. Dadurch steht jederzeit ein einsatzbereiter Köder zur Verfügung, ohne dass die Behandlung direkt am Wasser erfolgen muss. Für ein sauberes und sicheres Einfärben empfiehlt sich die Verwendung spezieller Köderfischtüten, in denen die Farb- und Aromastoffe optimal wirken können. Das 60 Milliliter Spray ist in verschiedenen Farb- und Aromakombinationen erhältlich. Zur Auswahl stehen die Varianten Makrele-Grün, Pink-Monster Crab, Red-Garlic sowie Yellow-Salmon. Durch die Kombination aus intensiver Färbung und kräftigem Aroma erweitert das Produkt die Möglichkeiten beim Angeln mit Köderfischen erheblich. Wer Futtermittel und Lockstoffe gezielt zur Steigerung der Köderattraktivität einsetzen möchte, erhält mit dem Wild Devil Baits Deadbait Color Booster eine vielseitige Ergänzung für die moderne Raubfischangelei.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/futtermittel.htm

Kurzprofil:

Seit über 20 Jahren gehört Angelsport Berger zu den etablierten Anbietern im Angelsportbereich. Das umfangreiche Sortiment auf angel-berger.de deckt zahlreiche Angelmethoden und Zielfische ab. Neben Angelruten, Angelrollen und Angelschnüren umfasst das Angebot auch verschiedene Futtermittel sowie naturgetreu gestaltete Kunstköder. Dank einer übersichtlichen Kategorisierung und einer gezielten Einteilung nach Fischarten gelingt die Suche nach passendem Angelzubehör besonders unkompliziert. Dabei stehen sowohl bekannte Markenartikel als auch Produkte aus eigener Entwicklung zur Verfügung.

Unternehmensinformation:

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