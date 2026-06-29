Bestandsnachfolger aus Dresden sucht Maklerunternehmen in Sachsen - Das Lebenswerk in gute Hände übergeben

Makler Nachfolger Club e.V. bringt Unternehmer und Nachfolger zusammen

Viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler stehen vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Berufslebens: Wer übernimmt das über Jahrzehnte aufgebaute Unternehmen und betreut die Kunden mit derselben Verantwortung und Verlässlichkeit weiter?

Während die Zahl der altersbedingten Unternehmensübergaben kontinuierlich steigt, gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger häufig schwieriger als erwartet. Dabei geht es längst nicht nur um den Verkauf eines Bestandes. Im Mittelpunkt stehen gewachsene Kundenbeziehungen, Vertrauen und die Fortführung eines Lebenswerks.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Maklerinnen und Makler dabei, passende Nachfolgelösungen zu finden. Aktuell sucht ein neues Vereinsmitglied aus Dresden einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen im Raum Sachsen - insbesondere in Dresden, Leipzig, Radebeul, Freital, Heidenau und Pirna.

Werteorientierte Nachfolge statt kurzfristiger Bestandsübernahme

Der Kaufinteressent betreut bereits heute mehr als 3.000 Mandanten deutschlandweit und verbindet persönliche Beratung mit modernen digitalen Prozessen. Im Mittelpunkt stehen langfristige Kundenbeziehungen, transparente Beratung und nachhaltige Betreuung.

Das Unternehmen verfügt über Zulassungen nach § 34c, § 34d, § 34f und § 34i GewO und bietet umfassende Beratung für Privatkunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen.

Zu den Beratungsschwerpunkten gehören:

* verbraucherschutzgerechte Absicherung

* strategischer Vermögensaufbau

* Finanzanalyse nach DIN 77230

* Spezialisten für Immobilien- und Gewerbekunden

* digitale Mandantenverwaltung und moderne Beratungsprozesse

Der Beratungsansatz verfolgt dabei ein klares Ziel: verständliche Empfehlungen, nachvollziehbare Entscheidungen und eine langfristige Kundenbegleitung ohne Verkaufsdruck.

Individuelle Übergabemodelle

Nicht jede Unternehmensnachfolge verläuft gleich. Deshalb stehen unterschiedliche Modelle für die Übergabe zur Verfügung. Gemeinsam mit dem abgebenden Makler wird ein Konzept entwickelt, das sowohl den persönlichen Vorstellungen als auch den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird.

Möglich sind unter anderem:

* Kauf des Maklerbestandes

* Übernahme des gesamten Maklerunternehmens

* Rentenmodell

* individuell vereinbarte Übergangsregelungen mit gemeinsamer Kundenbegleitung

Ein strukturierter und vertrauensvoller Übergang sorgt dafür, dass bestehende Kundenbeziehungen erhalten bleiben und der bisherige Inhaber den Nachfolgeprozess aktiv begleiten kann.

Vertraulich und auf Augenhöhe

Gerade bei der Unternehmensnachfolge spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle. Deshalb erfolgen erste Gespräche selbstverständlich vertraulich und unverbindlich. Gemeinsam werden Ziele, Vorstellungen und mögliche Übergabemodelle besprochen.

Unter dem Leitgedanken "Werte schaffen Werte" steht dabei nicht der schnelle Vertragsabschluss im Vordergrund, sondern eine nachhaltige Lösung für Unternehmer, Kunden und Nachfolger.

Maklerinnen und Makler aus Sachsen, die sich frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigen oder bereits konkrete Überlegungen anstellen, sind eingeladen, unverbindlich Kontakt aufzunehmen.

Pressekontakt

Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. bringt Maklerinnen und Makler mit qualifizierten Nachfolgern zusammen und begleitet Unternehmensübergaben mit einem strukturierten, diskreten und partnerschaftlichen Ansatz. Ziel ist es, erfolgreiche Maklerunternehmen langfristig zu erhalten und Kundenbeziehungen nachhaltig fortzuführen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Dresden Nr.: 01260521

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Sachsen.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

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Herr Thomas Suchoweew

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96163 Gundelsheim bei Bamberg

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email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de