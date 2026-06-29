Atlantico hebt erste Seltenerdanreicherung und Lithium-Pathfinder aus NI 43-101-Ergebnissen beim Flaggschiffprojekt Novo Cruzeir

Vancouver, British Columbia - 26. Juni 2026 / IRW-Press / Atlantico Energy Metals Corp. hebt erste Explorationsergebnisse aus dem technischen Bericht des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 vom 9. Februar 2026 hervor, die eine Anreicherung von Seltenerdoxiden, erhöhte Gehalte an magnetischen Seltenerdoxiden und Lithium-Pathfinder-Indikatoren bei Novo Cruzeiro, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens im Lithium Valley, Minas Gerais, Brasilien, zeigen.

Diese ersten Analyseergebnisse aus unserem technischen Bericht gemäß NI 43-101 liefern genau die Art von technischer Grundlage, die wir in dieser Explorationsphase anstreben, sagte Bonn Smith, President und Chief Executive Officer von Atlantico. Kritische Mineralien sind nicht abstrakt. Sie sind physische Mineralien, die Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Batterien und fortschrittliche Technologien ermöglichen. Die Verringerung der weltweiten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird mehr Elektrifizierung, mehr erneuerbare Energie und mehr kritische Mineralien erfordern, um die dahinterstehenden Systeme aufzubauen.

Diese frühen Ergebnisse der Feldarbeiten deuten auf eine breitere und überzeugendere Chance im Bereich kritischer Mineralien hin als eine einzelne isolierte Anomalie. Novo Cruzeiro stellt sich nicht als Ein-Mineral-Geschichte dar; der erste Datensatz zeigt Seltenerdanreicherung, bedeutende Gehalte an magnetischen Seltenerdoxiden und Lithium-Indikatoren über ein großes, wenig erkundetes Landpaket im brasilianischen Lithium Valley. Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, geben uns die Ergebnisse eine klare und spannende Grundlage, um die nächste Explorationsphase voranzutreiben.

Hinweis: Diese Mitteilung hebt ausgewählte Informationen aus dem eingereichten technischen Bericht von Atlantico gemäß National Instrument 43-101 vom 9. Februar 2026 für das Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt Novo Cruzeiro hervor. Sie legt keine neuen Analyseergebnisse, keine Mineralressource, keine Mineralreserve und keine wirtschaftliche Studie offen.

Erste Analysen machen das Seltenerdpotenzial von Novo Cruzeiro sichtbar

Das erste Feldprogramm von Atlantico umfasste 170 Bachsedimentproben und 61 Gesteinsproben auf der Liegenschaft Novo Cruzeiro und verschaffte dem Unternehmen damit einen ersten breiten Überblick über Seltenerd- und Lithium-Indikatoren auf dem Projekt. Die 170 Bachsedimentproben entsprachen etwa einer Probe pro 1,45 Quadratkilometer und boten eine breite erste Abdeckung der Liegenschaft.

Die stärksten frühen Ergebnisse stammten von Seltenerdoxiden, wobei die Analysen sowohl TREO, also gesamte Seltenerdoxide, als auch MREO, also magnetische Seltenerdoxide, die mit Hochleistungs-Permanentmagneten in Verbindung stehen, ergaben.

Magnetische Seltenerdoxide verleihen Novo Cruzeiro einen strategischen Magnetmetall-Aspekt

MREO, oder magnetische Seltenerdoxide, umfassen Seltenerdoxide, die mit Hochleistungs-Permanentmagneten in Verbindung stehen, darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium. Diese Magnete sind wesentliche Komponenten in Elektrofahrzeugen, Windturbinen, Robotik, Elektronik, fortschrittlicher Fertigung und Verteidigungstechnologien.

Bei Novo Cruzeiro ergaben die ersten Bachsedimentanalysen innerhalb des breiteren Seltenerd-Datensatzes bedeutende Werte für magnetische Seltenerdoxide, darunter einen maximalen MREO-Wert von 328,49 Teilen pro Million und einen oberen 95. Perzentilwert von 259,83 ppm. Dies ist wichtig, da MREO den magnetorientierten Teil der Seltenerdgruppe darstellt, der typischerweise der Teil der Seltenerdgeschichte ist, der am direktesten mit Hochleistungs-Permanentmagneten und Lieferketten für kritische Mineralien verbunden ist.

Das Vorhandensein von Neodym und Praseodym, den wichtigsten Magnet-Seltenerdelementen, die in Hochleistungs-Permanentmagneten verwendet werden, verleiht den Seltenerdergebnissen eine stärkere strategische Dimension als die gesamte Seltenerdanreicherung allein. Die ersten Bachsedimentergebnisse von Novo Cruzeiro unterstützen eine weitere Bewertung dieser Magnetmetall-Chance; die wichtigsten in den Analysen ermittelten MREO-Komponenten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

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Hinweis: Die oberen 95. Perzentilwerte in den Tabellen 1 und 2 stellen die obersten 5 Prozent der Probenwerte im Datensatz dar und liefern zusätzlichen Kontext für den höherwertigen Teil der ersten Probenpopulation, ohne sich nur auf die einzelne höchste Probe zu stützen. Der vollständige Datensatz aus Tabelle 5 ist im technischen Bericht gemäß NI 43-101 für Novo Cruzeiro verfügbar.

Ergebnisse zu gesamten Seltenerdoxiden zeigen breite Seltenerdanreicherung über Novo Cruzeiro

TREO, oder gesamte Seltenerdoxide, stellt den kombinierten Seltenerdoxidwert über den Datensatz der Bachsedimentproben dar. Bei Novo Cruzeiro ergaben die ersten Bachsedimentanalysen eine Seltenerdoxidanreicherung über mehrere Proben hinweg, darunter einen mittleren TREO-Wert von etwa 421 ppm (Teile pro Million) und einen maximalen TREO-Wert von etwa 1.422 ppm, wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 für Novo Cruzeiro berichtet. Für ein frühes, erstes Bachsedimentprogramm liefert diese Kombination aus breiterer Anreicherung und höherwertigen Probenwerten eine klare Grundlage für Anschlussarbeiten, statt sich auf ein einzelnes isoliertes Ergebnis zu stützen.

Die TREO-Ergebnisse werden von wichtigen Seltenerdoxid-Beiträgern dominiert, darunter Cer, Lanthan und Neodym, wobei Neodym auch zum Magnet-Seltenerdprofil des Projekts beiträgt. Die ausgewählten TREO- und wichtigsten Seltenerdoxid-Beiträger, die in den Analysen ermittelt wurden, sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

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Hinweis: Bachsediment- und Gesteinsproben wurden unter Aufsicht qualifizierten Personals entnommen und an ein unabhängiges akkreditiertes Analyselabor übermittelt. Probenaufbereitung, Analysemethoden sowie Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren werden im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 vom 9. Februar 2026 beschrieben.

Lithium-Pathfinder deuten auf Anschlussziele unter verwitterter Überdeckung hin

Über die Seltenerdergebnisse hinaus lieferte das erste Bachsedimentprogramm von Novo Cruzeiro auch Lithiumanomalien zusammen mit Caesium und Rubidium. Caesium und Rubidium sind wichtige Pathfinder-Elemente, da sie in LCT-Pegmatitsystemen zusammen mit Lithium auftreten können. LCT steht für Lithium-Caesium-Tantal. Pegmatite sind grobkörnige Gesteinssysteme, die Spodumen beherbergen können, eines der wichtigsten Minerale, das für Lithium abgebaut wird.

Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für Novo Cruzeiro identifiziert mindestens vier lithiumanomale Bach-Einzugsgebiete mit übereinstützender Caesium- und Rubidium-Pathfinder-Unterstützung. Für ein Projekt in frühem Stadium im Lithium Valley ist diese Kombination wichtig, da sie Atlantico spezifische Einzugsgebiete für Anschlussarbeiten liefert, statt nur ein allgemeines, liegenschaftsweites Konzept.

Empfohlener Explorationsfahrplan

Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für Novo Cruzeiro empfiehlt separate Anschlussprogramme für die Seltenerd- und Lithiumziele des Projekts. Für lithiumführende LCT-Pegmatite ist die nächste Phase darauf ausgelegt, anomale Bachsedimentergebnisse mithilfe gezielter stromaufwärts gerichteter Anschlussarbeiten, Prospektion, Bodenprobenahmen, Bodenradar sowie, sofern gerechtfertigt, Schürfgräben oder Kanalprobenahmen in Richtung möglicher Quellgebiete zurückzuverfolgen.

Der technische Bericht weist darauf hin, dass Teile von Novo Cruzeiro von tiefem Saprolit bedeckt sind, einer weichen, verwitterten Gesteinsschicht, die mehr als 10 Meter Mächtigkeit erreichen kann und frische Pegmatitaufschlüsse an der Oberfläche verdecken kann. Der technische Bericht weist außerdem darauf hin, dass die ersten Gesteinsproben keine anomalen Lithiumwerte ergaben. Die derzeitige Begründung für die Lithium-Anschlussarbeiten basiert daher auf Bachsedimentanomalien, Caesium-Rubidium-Pathfinder-Unterstützung und dem Potenzial, dass verwitterte Überdeckung mögliche Quellgebiete verbergen kann.

Bei Novo Cruzeiro schließen schwache oder fehlende Gesteinsprobenergebnisse die Lithiumchance nicht zwangsläufig aus; die Explorationsaufgabe besteht darin, durch die Überdeckung hindurchzublicken und Bachsedimentanomalien sowie Pathfinder-Unterstützung in Richtung möglicher bedeckter Quellgebiete zurückzuverfolgen.

Für Seltenerdelemente konzentrieren sich die empfohlenen Arbeiten darauf zu prüfen, ob die stärksten ersten Bachsedimentergebnisse auf eine bedeutende Anreicherung im Boden hinweisen. Die vorgeschlagenen Arbeiten umfassen die Anschlussuntersuchung der höchsten Seltenerd-Bachsedimentergebnisse, Kanalprobenahmen an freigelegtem Saprolit, Boden- und mobile-Element-Geochemie sowie mechanische Schneckenbohrtests durch das Saprolitprofil. Vorbehaltlich der Ergebnisse können spätere Arbeiten Bohrungen und erweiterte geophysikalische Untersuchungen umfassen.

Größe und Lage des Projekts Novo Cruzeiro

Das Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt Novo Cruzeiro umfasst 15 zusammenhängende Explorationsgenehmigungen mit insgesamt 24.387,28 Hektar in Itaipe, Ladainha und Novo Cruzeiro im Nordosten von Minas Gerais, Brasilien. Die Größe des Landpakets bietet eine breite Explorationsfläche zur Priorisierung der durch das erste Programm generierten Seltenerd- und Lithiumziele. Novo Cruzeiro wurde bislang nur begrenzt modern exploriert, wodurch das Programm 2025 einen wichtigen ersten technischen Durchgang über ein großes, wenig erkundetes Landpaket darstellt.

Das Projekt liegt innerhalb der ostbrasilianischen Pegmatitprovinz, einer Region, die Brasiliens wichtigste Lithiumminen beherbergt. Das Hauptziel für Lithium sind spodumenreiche LCT-Pegmatite, derselbe Systemtyp, der mit bedeutenden Lithiumentdeckungen in der Region verbunden ist.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Machai Capital Inc. vom 19. Juni 2026 abgeschlossen hat, gemäß der Machai digitale Marketingdienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird, einschließlich Branding, Content- und Datenoptimierung sowie der Nachverfolgung, Organisation und Durchführung von Marketingkampagnen durch Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), Lead-Generierung, digitales Marketing, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing und Markenmarketing.

Das Mandat steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE), und die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der CSE erbracht. Machai wurde vom Unternehmen für einen Zeitraum von einem Monat beauftragt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen wird das Unternehmen Machai 100.000 Dollar zuzüglich GST aus seinem allgemeinen Betriebskapitalkonto über die Laufzeit des Vertrags zahlen.

Machai steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen und hat außer im Rahmen der Marketingvereinbarung keine weitere Beziehung zum Unternehmen. Auf Grundlage der von Machai und seinem Principal Suneal Sandhu bereitgestellten Informationen besitzen, kontrollieren oder leiten Machai und Herr Sandhu weder direkt noch indirekt Stammaktien, Warrants, Optionen oder andere Wertpapiere des Unternehmens oder Rechte zum Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens. Machai kann über Herrn Sandhu unter 604-375-0084 oder per E-Mail unter suneal@machaicapital.com kontaktiert werden.

Offenlegung zum Projekt in frühem Stadium

Novo Cruzeiro befindet sich weiterhin in einem frühen Explorationsstadium. Der technische Bericht weist darauf hin, dass auf der Liegenschaft keine bekannte Mineralisierung, keine historischen Bohrungen und keine Mineralressourcen oder Mineralreserven vorliegen. Er weist außerdem darauf hin, dass weiterhin ein hohes Risiko besteht, dass auf der Liegenschaft keine wirtschaftliche Mineralisierung vorkommt.

Explorationshinweise sind nicht dasselbe wie eine Lagerstätte. Bachsedimentanomalien, regionale Geologie und empfohlene Anschlussarbeiten können alle wichtig sein, sie sind jedoch kein Nachweis einer wirtschaftlichen Minerallagerstätte. Weitere Arbeiten sind erforderlich, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass künftige Exploration zur Entdeckung oder Definition von Mineralressourcen oder Mineralreserven führen wird.

Über Atlantico Energy Metals Corp.

Atlantico Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das verantwortungsvolle Exploration für die kritischen Mineralien vorantreibt, die für den Aufbau einer saubereren Energiezukunft benötigt werden. Das Vorzeigeprojekt von Atlantico ist das Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt Novo Cruzeiro im brasilianischen Lithium Valley in Minas Gerais. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lithium und Seltenerdelemente, die für Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Batterien und fortschrittliche Technologien wesentlich sind, und strebt gleichzeitig danach, langfristigen Wert für Aktionäre und die Gemeinden zu schaffen, in denen es tätig ist.

Erklärung der qualifizierten Person

Andrew Lee Smith, PGeo, eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf das Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt Novo Cruzeiro des Unternehmens geprüft und genehmigt. Herr Smith ist aufgrund seiner Rolle als Mitglied des Beirats des Unternehmens nicht unabhängig vom Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bonn Smith, President und CEO

Tel.: +1 (855) 258-6463

E-Mail: corporate@atlantico.energy

Website: www.atlantico.energy

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für weitere Explorationen im Lithium- und Seltenerdmetall-Projekt Novo Cruzeiro, zur potenziellen Bedeutung der geologischen Gegebenheiten, zu Anomalien in Flusssedimenten, zu Anomalien bei den Seltenerdmetallen, zu Lithium-Indikator-Elementen, zu empfohlenen Explorationsarbeiten, zu möglichen zukünftigen Bohrungen oder erweiterten geophysikalischen Untersuchungen, die Explorationsstrategie des Unternehmens sowie das Ziel des Unternehmens, das Projekt Novo Cruzeiro durch disziplinierte technische Arbeit und transparente Offenlegung voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, des fortgesetzten Zugangs zum Projektgebiet, der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und Auftragnehmern, der Zuverlässigkeit historischer und aktueller technischer Informationen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, geplante Explorationsaktivitäten abzuschließen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, der Projektentwicklung in der Frühphase, Rohstoffpreisen, Kapitalmärkten, Genehmigungsverfahren, Umwelt- und Regulierungsfragen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Brasilien, Fragen des Eigentumsrechts und des Zugangs, der technischen Interpretation sowie dem Risiko, dass zukünftige Explorationsarbeiten nicht zur Entdeckung oder Abgrenzung von Mineralressourcen oder Mineralreserven führen.

Man sollte sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atlantico Energy Metals Corp

Investor Relations

1111 West Hastings Street

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email : info@atlantico.energy

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