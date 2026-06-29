Wer führt Ihr Lebenswerk weiter? Bestandsnachfolger aus Nordhausen sucht Maklerbestände mit Zukunft

Maklerbestand in gute Hände geben: Maklerunternehmen aus Nordhausen sucht Maklerbestände zur Übernahme. Nicht der höchste Kaufpreis entscheidet - sondern die Zukunft des eigenen Lebenswerks.

Vor dieser Frage stehen immer mehr Versicherungsmakler, die ihre Nachfolge frühzeitig und verantwortungsvoll regeln möchten.

Ein unabhängiges Maklerunternehmen aus Nordhausen sucht daher Maklerbestände und Maklerunternehmen zur Übernahme - mit dem Ziel, gewachsene Kundenbeziehungen langfristig fortzuführen und das Lebenswerk erfahrener Makler zu erhalten.

Nachfolge bedeutet mehr als ein Verkauf

Wer über Jahrzehnte einen Maklerbestand aufgebaut hat, weiß: Hinter jedem Vertrag stehen persönliche Beziehungen und das Vertrauen der Kunden. Deshalb rücken bei einer Nachfolgeregelung heute zunehmend Fragen in den Mittelpunkt wie:

* Wer betreut meine Kunden künftig?

* Bleibt die Beratungsqualität erhalten?

* Wird mein Lebenswerk verantwortungsvoll weitergeführt?

Der Bestandsnachfolger aus Nordhausen verfolgt genau diesen Ansatz. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Bestandskäufe, sondern langfristige Partnerschaften und eine nachhaltige Betreuung der übernommenen Mandanten.

Persönliche Betreuung mit professioneller Struktur

Das Maklerunternehmen verbindet persönliche Beratung mit modernen digitalen Prozessen und einer organisatorischen Struktur, die nicht von einzelnen Personen abhängig ist. Dadurch können Kunden dauerhaft in allen wichtigen Finanz- und Versicherungsthemen begleitet werden.

Zu den Beratungsschwerpunkten gehören:

* Investment und Vermögensaufbau

* Sachversicherungen

* Krankenversicherungen

* Altersvorsorge

* Baufinanzierung

Neben langjähriger Erfahrung in der Versicherungsberatung verfügt das Unternehmen über fundierte Expertise im Investmentbereich und professionellen Fondsmanagement. Damit können sowohl klassische Versicherungsbestände als auch anspruchsvolle vermögensorientierte Kunden langfristig betreut werden.

Übergabe mit Sicherheit und Vertrauen

Eine begleitete Übergabe gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber wird ausdrücklich begrüßt. Sie schafft Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitenden und ermöglicht einen reibungslosen Übergang. Gleichzeitig ist das Unternehmen organisatorisch so aufgestellt, dass auch kurzfristige Nachfolgelösungen professionell umgesetzt werden können.

Gesucht werden Maklerbestände im Raum Nordhausen und darüber hinaus

Gesucht werden Maklerbestände und Maklerunternehmen im Raum Nordhausen sowie im erweiterten Einzugsgebiet zwischen Harz, Nordthüringen und dem südlichen Sachsen-Anhalt.

Besonders interessant sind Nachfolgelösungen in den Regionen:

* Göttingen

* Goslar

* Wernigerode

* Quedlinburg

* Aschersleben

* Sangerhausen

* Bad Langensalza

* Erfurt

* Jena

* Halle (Saale)

Auch attraktive Bestände außerhalb dieser Regionen werden aufgrund der digitalen Arbeitsweise grundsätzlich geprüft.

Breite Zulassung und langfristige Perspektive

Das Unternehmen verfügt über die Zulassungen nach §§ 34c, 34d, 34f und 34i GewO und begleitet Privatkunden ganzheitlich - von der Risikoabsicherung über Vermögensaufbau und Finanzierung bis zur Ruhestandsplanung.

Maklerinnen und Makler, die frühzeitig über ihre Unternehmensnachfolge nachdenken und für ihre Kunden eine langfristige, verantwortungsvolle Lösung suchen, sind eingeladen, unverbindlich das persönliche Gespräch zu suchen. Oft entstehen die besten Nachfolgelösungen lange bevor eine Übergabe konkret ansteht.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler und Finanzdienstleister bei der erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Der Verein bringt verkaufsinteressierte Makler mit sorgfältig ausgewählten Nachfolgern zusammen und fördert Nachfolgelösungen, bei denen neben wirtschaftlichen Aspekten insbesondere der Erhalt gewachsener Kundenbeziehungen und die Fortführung des unternehmerischen Lebenswerks im Mittelpunkt stehen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Bad Nauheim Nr.: 61220901

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Thüringen.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

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