Sommerakademie 2026 mit Bernd Blase startet am 08. Juli mit dem Webinar „Das Fehler-Theater“

Potsdam, Juli 2026. Unter dem Motto „Wissen, das trägt“ startet Bernd Blase seine Sommerakademie 2026. Die Online-Reihe richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Teams, Organisationen sowie alle Interessierten, die berufliche Praxis, Reflexion und konkrete Methoden miteinander verbinden möchten.

Der nächste Termin findet am 08.07.2026 von 12:00 bis 15:00 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht das Webinar:

Das Fehler-Theater

Raus aus Rechtfertigung, Schuld und Vertuschung

Fehler gehören zum Arbeitsalltag. Entscheidend ist jedoch, wie Organisationen mit ihnen umgehen. Werden Fehler genutzt, um Schuldige zu suchen, oder dienen sie als Ausgangspunkt für Lernen, Verbesserung und Verantwortung?

Im Webinar „Das Fehler-Theater“ zeigt Bernd Blase, warum Fehler selten nur dort entstehen, wo sie sichtbar werden. Häufig liegen ihre Ursachen tiefer: in Prozessen, Kommunikationsmustern, unausgesprochenen Erwartungen, Zeitdruck, Kennzahlenlogik oder einer Kultur der Absicherung.

Das Webinar verbindet psychologische, organisatorische und praktische Perspektiven. Ziel ist es, Fehler nicht länger nur als Störung zu betrachten, sondern als Hinweis auf Strukturen, Routinen und blinde Flecken.

Bernd Blase formuliert dazu:

„Ein Fehler ist nicht nur eine Abweichung. Er ist eine Einladung zur Wahrheit. Aber nicht jede Organisation nimmt diese Einladung an.“

Inhalte des Webinars

Die Teilnehmenden beschäftigen sich unter anderem mit folgenden Fragen:

Wie entsteht aus einem Fehler ein Schuldtheater?

Warum wird in Organisationen oft schneller gerechtfertigt als gelernt?

Welche Rolle spielen Angst, Statusverlust und Kennzahlen?

Wie kann eine konstruktive Fehlerkultur entstehen, ohne Verantwortung weichzuspülen?

Welche ersten Schritte helfen, Fehler als Lernimpulse zu nutzen?

Das Webinar bietet konkrete Denkmodelle, Reflexionsfragen und Praxisimpulse für Führung, Qualitätsmanagement, Kommunikation, Teamarbeit und Organisationsentwicklung.

Sommerakademie 2026: Denken. Führen. Streiten. Lernen. Leben.

Die Sommerakademie 2026 umfasst mehrere Webinare zu Themen wie Konfliktkompetenz, Fehlermanagement, gesundes Führen, Selbstmanagement, Einsamkeit, Führungstheater und organisationale Lernkultur. Alle Termine finden online statt und dauern jeweils von 12:00 bis 15:00 Uhr.

Zu jedem Webinar erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung.

Anmeldung und Buchung

Die Buchung erfolgt über die Webseite von Bernd Blase:

www.berndblase.de/presse-recht/wir-rechtliches/impressum-kontakt/

Der Zugangslink wird nach Zahlungseingang zugesendet. Individuelle Termine und Zeiten sind nach Absprache ebenfalls möglich.

Über Bernd Blase

Bernd Blase ist Dozent, Autor, Künstler und langjähriger Begleiter von Menschen und Organisationen in Veränderungs-, Kommunikations- und Lernprozessen. In seinen Fachbüchern und Seminaren verbindet er Managementpraxis, Psychologie, Sprache und kritisches Denken. Seine Arbeit richtet sich an Menschen, die nicht nur funktionieren, sondern verstehen, gestalten und wirksam handeln wollen.

Kontakt

Bernd Blase

Web: www.berndblase.de

E-Mail: info@berndblase.de

Nächster Termin:

08.07.2026, 12:00 bis 15:00 Uhr

Webinar: Das Fehler-Theater