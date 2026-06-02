Kenia-Safari: Wenn der Urlaub plötzlich zum Abenteuer wird!

Noch keine Kenia-Safari geplant? Bis jetzt. Denn oft reicht schon ein Blick auf die endlosen ostafrikanischen Landschaften, um zu verstehen, warum Safaris zu den eindrucksvollsten Reiseerlebnissen überhaupt zählen. Während viele Urlauber die Küste Kenias wegen ihrer Strände schätzen, eröffnet das Landesinnere eine völlig andere Welt. Hier prägen Savannen, Felslandschaften und eine faszinierende Tierwelt das Bild. Es gibt auch Safaris, die mehrere interessante Schutzgebiete miteinander verbinden. Wer sich für eine Safari in Kenia interessiert, sollte auf einige Dinge achten: Beispielsweise darauf, dass die Übernachtungen in angenehmen Unterkünften stattfinden, die Reise in kleinen Gruppen mit wenigen Gästen in komfortablen Geländewagen und nicht in engen Bussen erfolgt und abwechslungsreiche Pirschfahrten durch einige der schönsten Landschaften des Landes unternommen werden. Wendet man sich an erfahrene Anbieter wie kenia-safari.de, dann werden Reisende auf den Safaris genau dies geboten bekommen und sie werden tiefgehende Einblicke in die faszinierende Natur Kenias erhalten.

Kenia-Safari durch die Taita Hills mit Übernachtung in der Salt Lick Lodge

Zu empfehlen ist zum Beispiel die dreitägige „Keniasafari mit Jeep in Taita Hills und Tsavo Ost Nationalpark“. Die Safari beginnt direkt im Urlaubshotel an der Nord- oder Südküste Kenias. Dort werden die Safariteilnehmer von ihrem Fahrer abgeholt. Bereits die Fahrt ins Landesinnere vermittelt einen ersten Eindruck von der Vielfalt Kenias. Vorbei an Mombasa, Mariakani und den Sisalfeldern rund um Voi führt die Route in das private Schutzgebiet der Taita Hills. Dieses Reservat entstand im Rahmen von Naturschutzprojekten und bietet heute zahlreichen Tierarten einen geschützten Lebensraum. Schon während der ersten Pirschfahrt zeigen sich bei dieser Kenia-Safari häufig Zebras, Gazellen, Büffel oder Elefanten. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn einige seltene Vogelarten sind ausschließlich in dieser Region heimisch. Die Landschaft der Taita Hills ist dabei besonders abwechslungsreich: Savannen wechseln sich mit markanten Felsformationen und bewaldeten Bereichen ab. Nach dem Mittagessen folgt eine ausgedehnte Wildbeobachtungsfahrt, bevor am Abend eine der außergewöhnlichsten Safariunterkünfte Kenias wartet. Die Salt Lick Safari Lodge wurde auf Stelzen errichtet und bietet während dieser Kenia-Safari einen spektakulären Blick auf die umliegende Wildnis. Ihre besondere Bauweise und die hervorragende Lage machen sie seit Jahren zu einer der bekanntesten Lodges des Landes.

Kenia-Safari im Tsavo-Ost-Nationalpark mit roten Elefanten und exklusiver Lodge

Nach einer stimmungsvollen Frühpirsch in den Taita Hills führt die Kenia-Safari am zweiten Tag weiter in den Tsavo-Ost-Nationalpark. Obwohl beide Gebiete geografisch nah beieinanderliegen, unterscheiden sie sich deutlich voneinander. Der Tsavo-Ost-Nationalpark ist geprägt von offenen Ebenen, weiter Savanne und der charakteristischen roten Erde, die ihm sein unverwechselbares Erscheinungsbild verleiht. Besonders berühmt ist die Region für ihre sogenannten roten Elefanten. Die Tiere bedecken sich beim Staubbaden mit dem eisenhaltigen Boden und erscheinen dadurch rötlich gefärbt. Neben den großen Elefantenherden lassen sich auf der Kenia-Safari im Tsavo-Ost-Nationalpark regelmäßig Giraffen, Zebras, Antilopen, Büffel und zahlreiche Vogelarten beobachten. Mit etwas Glück zeigen sich auch Löwen oder Leoparden. Zur Mittagszeit erreichen die Teilnehmer der Kenia-Safari das Sentrim Tsavo Ost Camp, das durch seine ruhige Lage mitten im Nationalpark überzeugt. Von der Lodge aus eröffnet sich ein schöner Blick auf die umliegende Landschaft und zwischen den Pirschfahrten bleibt ausreichend Zeit zum Entspannen. Am Nachmittag geht es auf dieser Kenia-Safari erneut hinaus in die Savanne, wenn die Tiere nach der Mittagshitze wieder aktiver werden. Der letzte Tag der Kenia-Safari beginnt mit einer Frühpirsch, die eine der besten Zeiten für intensive Tierbeobachtungen ist. Nach dem Frühstück im Camp heißt es langsam Abschied nehmen von der ostafrikanischen Wildnis. Auf der Rückfahrt zur Küste bleibt ausreichend Zeit, die Erlebnisse der vergangenen Tage Revue passieren zu lassen. Die Kombination aus dem privaten Schutzgebiet der Taita Hills, den weiten Landschaften des Tsavo Ost, der außergewöhnlichen Salt Lick Lodge und dem naturnahen Sentrim Camp macht diese Kenia-Safari zu einer abwechslungsreichen Reise für alle, die Kenias Tierwelt intensiv erleben möchten.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de

Kurzprofil:

Das Team von kenia-safari.de beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Planung und Durchführung von Kenia-Safaris. Durch die langjährige Erfahrung und die intensive Kenntnis der verschiedenen Regionen Kenias entstehen Reisen, die individuell auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt werden. Dabei fließen sowohl persönliche Vorstellungen der Reiseteilnehmer als auch aktuelle Entwicklungen im Tourismus in die Reiseplanung ein.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha