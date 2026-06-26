RIJO veröffentlicht mit „Veränderung“ die erste Single aus dem kommenden Album „Seifenblasen“

Ein kraftvoller Appell zu Mut, Selbstvertrauen und persönlichem Aufbruch

Mit der Single „Veränderung“ präsentiert das Ensemble RIJO die erste Veröffentlichung aus seinem kommenden Album „Seifenblasen“. Der Song erscheint als eindringliche Hymne für alle Menschen, die an einem Wendepunkt ihres Lebens stehen und den Mut finden müssen, festgefahrene Situationen hinter sich zu lassen.

„Veränderung“ erzählt von Angst, inneren Blockaden und dem Gefühl, keinen Ausweg mehr zu sehen. Gleichzeitig vermittelt der Titel eine klare Botschaft: Wer den ersten Schritt wagt und auf die eigene Stärke vertraut, kann neue Perspektiven gewinnen. Die eindringlichen Zeilen „Du musst was verändern, vertrau auf dich – dann klärt sich deine Sicht“ bilden dabei den emotionalen Kern des Songs.

Musikalisch verbindet RIJO eingängige Melodien mit einer kraftvollen Dynamik und viel emotionaler Tiefe. Die markanten Refrains und die direkte Sprache machen „Veränderung“ zu einem Song, der gleichermaßen berührt und motiviert. Dabei gelingt es dem Ensemble, ein Thema aufzugreifen, das viele Menschen aus ihrem eigenen Leben kennen: die Herausforderung, notwendige Veränderungen anzunehmen, bevor sie unausweichlich werden.

Das Ensemble RIJO steht für authentische deutschsprachige Musik mit starken Botschaften und einem unverwechselbaren Klangbild. Mit „Veränderung“ gibt die Formation einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album „Seifenblasen“, das sich mit den großen und kleinen Momenten des Lebens auseinandersetzt und dabei persönliche Geschichten mit gesellschaftlichen Themen verbindet.

Die Single richtet sich an alle, die vor Entscheidungen stehen, sich nach Veränderung sehnen oder jemanden begleiten, der gerade einen schwierigen Weg geht. „Veränderung“ macht Mut, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und den ersten Schritt zu wagen.

„Veränderung“ ist ab sofort auf den gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar.

RIJO steht für deutschsprachige Songs mit Tiefgang, Persönlichkeit und emotionaler Ausdruckskraft. Die Musikerinnen und Musiker verbinden eingängige Melodien mit authentischen Texten, die berühren, zum Nachdenken anregen und Hoffnung geben. Mit dem kommenden Album „Seifenblasen“ setzt RIJO diesen Weg konsequent fort und eröffnet seinem Publikum neue musikalische und inhaltliche Facetten.

RIJO ist bei der Smart & Nett Künstlervermittlung für Events buchbar.

UPC 3618111986556

Release 26.6.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.