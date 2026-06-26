Thomas Haufe veröffentlicht die Single „Das Zusammensein“ – ein musikalisches Plädoyer für Menschlichkeit und Verbundenheit

Mit seiner neuen Single „Das Zusammensein“ präsentiert der Liedermacher und Songwriter Thomas Haufe einen berührenden Titel über Gemeinschaft, Nähe und die Kraft menschlicher Verbundenheit. Die Veröffentlichung ist die zweite Auskopplung aus seinem kommenden Album „Wir Menschen“, das sich den Themen Zusammenhalt, Menschlichkeit und gesellschaftlichem Miteinander widmet.

Die Entstehungsgeschichte des Songs reicht zurück in die frühen 2020er Jahre. In einer Zeit gesellschaftlicher Herausforderungen bildeten sich vielerorts neue Gemeinschaften und Begegnungsräume. Das Bedürfnis nach Austausch, gegenseitigem Zuhören und gemeinsamer Orientierung war groß. Für eine dieser Gemeinschaften schrieb Thomas Haufe das Lied „Das Zusammensein“.

Seine Uraufführung erlebte der Song bei einem großen Festkonzert und entwickelte sich schnell zu einem besonderen Publikumsliebling. Vor allem die eingängigen „Uh-Uh“-Passagen luden zum Mitsingen ein und machten das Stück bei späteren Konzerten zum beliebten „Huhu-Lied“. Die große Resonanz des Publikums gab schließlich den Ausschlag, „Das Zusammensein“ als zweite Single aus dem Album „Wir Menschen“ zu veröffentlichen.

In poetischen Bildern erzählt das Lied davon, wie sich Menschen wieder näherkommen können: Wenn Herzen sich öffnen, Freude wächst und echte Begegnungen entstehen, wird Gemeinschaft zu einer Quelle von Kraft und Zuversicht. Die zentrale Botschaft bringt der Refrain auf den Punkt:

"Das Zusammensein ist Seelennahrung

Voller Wunder ist sie diese Erfahrung

Voll Gefühl und Sicherheit

Zusammenhalt und Zärtlichkeit."

Mit seiner warmen, authentischen Sprache erinnert Thomas Haufe daran, dass Menschlichkeit keine abstrakte Idee ist, sondern im täglichen Miteinander erfahrbar wird. Nähe, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung werden zu den tragenden Elementen eines erfüllten Lebens.

„Das Zusammensein“ ist ein Lied, das Mut macht, verbindet und die einfachen, aber oft vergessenen Werte unseres Zusammenlebens feiert. Es lädt dazu ein, innezuhalten und sich auf das zu besinnen, was Menschen über alle Unterschiede hinweg verbindet.

Die Single erscheint als Vorbote des kommenden Albums „Wir Menschen“, auf dem Thomas Haufe seine persönliche Sicht auf die großen und kleinen Fragen des menschlichen Zusammenlebens musikalisch entfaltet.

Thomas Haufe ist als Musiker über die Smart & Nett Künstleragentur buchbar.

UPC 3618111988864

Release 26.6.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.