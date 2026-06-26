Carola Batt-Michel veröffentlicht „Yellow Dusk“ – eine stille Jazz-Miniatur aus dem kommenden Album Bleeding Sunshine

Mit „Yellow Dusk“ erscheint ein neuer Titel aus dem kommenden Album Bleeding Sunshine von Carola Batt-Michel, das im September 2026 veröffentlicht wird. Komponiert und gesungen von Carola Batt-Michel, begleitet von Hervé Southman am Piano, entfaltet der Song eine ruhige, melodische Jazz-Atmosphäre zwischen nächtlicher Versunkenheit, Traumzustand und zartem Aufbruch.

„Yellow Dusk“ lebt von Reduktion und Nähe: Stimme und Klavier treten in einen intimen Dialog, der viel Raum für Zwischentöne lässt. Die Musik bewegt sich behutsam, fast schwebend, und verbindet poetische Bildwelten mit einer klaren, emotionalen Klangsprache. Zwischen Dämmerung und Morgenerwartung entsteht ein Moment der Stille, in dem Melancholie, Wärme und Hoffnung ineinanderfließen.

Der Songtext zeichnet surreale, traumhafte Szenen: eine Nacht voller Sterne, ein Schlaf, der von Träumen getrunken ist, Schatten, die verblassen, und ein gelber Morgen, der einen neuen Tag erwartet. Diese Bilder spiegeln sich in der musikalischen Gestaltung wider: Das Piano von Hervé Southman trägt den Gesang mit feiner Zurückhaltung, während Carola Batt-Michels Stimme den Song mit fragiler Intensität und erzählerischer Tiefe prägt.

Als Teil von Bleeding Sunshine gibt „Yellow Dusk“ einen ersten Einblick in die poetische Klangwelt des Albums. Ruhiger Jazz, melodische Linien, Piano und Gesang bilden den Kern einer Musik, die nicht auf große Gesten setzt, sondern auf Atmosphäre, Gefühl und die Kraft des leisen Ausdrucks.

„Yellow Dusk“ ist ein Song über das Schweben zwischen Traum und Wirklichkeit, über Einsamkeit, Bewegung und die stille Erwartung eines neuen Anfangs.

UPC 3618112700885

Release 26.06.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

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