Yue-Seladon-Ausstellung von Shi Zhen in Aachen eröffnet

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Ningbo und Aachen wurde am 19. Juni 2026 um 19:00 Uhr Ortszeit die Ausstellung der Yue-Keramik aus Shi Zhen im Couven-Museum in Aachen offiziell eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil: Herr Frank Pohle, Leiter des Bereichs „Charlemagne Route“ im Kulturamt der Stadt Aachen sowie Direktor des Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen, Frau Carmen Roebers, Direktorin des Couven-Museums, Herr Vincent Iemarchand, Präsident des Fördervereins der deutsch-französisch-chinesischen Städtepartnerschaft zwischen Rouen und Ningbo, Herr Prof. Guo Yubao, Präsident des Fördervereins der Städtepartnerschaft Aachen–Ningbo, Herr Peter Hartges, Mitglied des Vorstandes des Vereins, sowie mehr als 50 lokale Bürgerinnen und Bürger. Die Ausstellung nutzt die Keramikkultur als verbindendes Medium und baut auf dem reichen kulturellen Erbe beider Städte auf, um eine Plattform für den interkulturellen Austausch zwischen Ost und West zu schaffen. Die lebhafte Atmosphäre der Eröffnung markierte den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft.

Ningbo gilt als bedeutender Ausgangspunkt der maritimen Seidenstraße und trägt ein über 8000 Jahre reiches Erbe der maritimen Zivilisation. Aachen hingegen wird als das „Herz Europas“ bezeichnet; beide Städte verfügen über UNESCO-Welterbestätten und sind durch tief verwurzelte kulturelle Traditionen miteinander verbunden. Seit über tausend Jahren wurde chinesisches Seladon über die maritime Seidenstraße nach Europa exportiert und wurde zu einem wichtigen Zeugnis der ästhetischen Begegnung zwischen Ost und West. Die im Aachener Museum erhaltene Porzellan-Sammlung aus der Rokoko-Zeit stellt zudem ein lebendiges Zeugnis des wechselseitigen kulturellen Austauschs zwischen China und Europa dar.

Die Ausstellung wurde von Shi Zhen, einer Trägerin des nationalen immateriellen Kulturerbes der Yue-Keramik-Brenntechnik, kuratiert und präsentiert vier originale Werkserien: „Erneuerte Geheimnisfarbe“, „Botschaft des Blauen Vogels“, „Bunte Illusionen“ und „Sanfter Teegenuss“. Die Werke verbinden Tradition und zeitgenössische Innovation: Einerseits rekonstruieren sie präzise die klassischen Techniken und Formen des kaiserlichen „Mise“-Porzellans der Tang- und Fünf-Dynastien und erschließen so die jahrtausendealte Ästhetik der Seladon-Kultur. Andererseits werden traditionelle Glücksvogel-Motive neu interpretiert und kreativ weiterentwickelt, sodass die aus alten Keramikscherben vom Shanglin-See stammenden Vogelmotive symbolisch die Grenzen von Raum und Kultur überwinden und in Deutschland „landen“. Damit wird anschaulich belegt, dass das Nationale zugleich auch das Globale ist, und moderne künstlerische Konzepte werden vollständig integriert. Ergänzt wird dies durch eine alltagsnahe Präsentation von Yue-Keramik-Teegeschirr, wodurch die alte Handwerkskunst in den modernen Lebensalltag überführt und traditionelle Ästhetik neu belebt wird.

Am Abend der Eröffnung war das Couven-Museum stark besucht. Lokale Besucher zeigten sich tief beeindruckt von der „tausend Gipfel, jadegrünen Farben“ des Seladons. Viele deutsche Kunstliebhaber verweilten lange vor der Serie „Botschaft des Blauen Vogels“ und äußerten, die Schönheit der Objekte „übersteige die Sprache“. Der Austausch vor Ort war intensiv; deutsche und chinesische Besucher diskutierten gemeinsam über Ästhetik im Klang der Keramik, und die Freundschaft der Städte vertiefte sich in unmittelbarer, sinnlicher Wahrnehmung.

Die Ausstellung ist ein zentrales Kulturprojekt zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Ningbo und Aachen. Mit meisterhaft gefertigter Keramik als Medium und dem kreativen Geist des traditionellen Handwerks „Einheit von Herz und Hand“ präsentiert sie der deutschen Öffentlichkeit eindrucksvoll die einzigartige Faszination und zeitgenössische Lebendigkeit des chinesischen immateriellen Kulturerbes. Die Veranstaltung folgt dem kulturellen Leitgedanken „Jede Schönheit hat ihren eigenen Wert, und alle Schönheiten gemeinsam bilden Harmonie“ und trägt dazu bei, den kulturellen Austausch zwischen China und Europa zu vertiefen, die Freundschaft zwischen beiden Städten zu stärken und neue Impulse für den zivilgesellschaftlichen Dialog sowie das gegenseitige Lernen zwischen Ost und West zu setzen.