Bücher stecken voller Magie – ganz besonders für Kinder. Sie öffnen die Tür zu neuen Welten und erwecken packende Abenteuer zum Leben.

ElfenZauberei

Frederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste.

Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt.

Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können.

Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?

ASIN: B00OKZ559M

Die Magie der Geschichten

Ich nehme Dich mit in eine Welt, in der die Wände zwischen den Dimensionen durchsichtig und Realität und Märchen eins werden. Folge mir in das Reich der Hexen und Naturgeister!

Dies sind die traumhaften Erinnerungen eines kleinen Mädchens, das mit Elfen, Zwergen, Kobolden und Baumgeistern sprach. Ein wundervolles Buch mit vielen farbenfrohen Illustrationen für Kinder und Erwachsene, das einst erzählte Geschichten wieder lebendig werden lässt.

ISBN-13: 978-3695744152

Zacs großes Abenteuer

In "Zacs großes Abenteuer" treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

"Zacs großes Abenteuer" handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr

In diesem Buch haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

ISBN-13: 978-3752627534

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/