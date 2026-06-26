Initiative BEYOND FLUORID wächst: Fachliches Expertennetzwerk mit über 50 Unterstützern gegründet.

BEYOND FLUORID bündelt als Plattform Stimmen aus Zahnmedizin, Medizin, Wissenschaft, Prävention und angrenzenden Gesundheitsbereichen zur Fluoriddebatte.

BEYOND FLUORID wächst weiter und gründet ein fachliches Expertennetzwerk mit bereits über 50 Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft und Gesundheitswesen. Ziel des Netzwerks ist es, fachliche Stimmen zu bündeln, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und eine offene, sachliche Debatte über Fluoridexposition, Kariesprävention und innovative Wirkstoffe zu fördern.

Mit dem fachlichen Expertennetzwerk schafft BEYOND FLUORID eine Plattform, die bewusst über den Tellerrand der klassischen Fluoriddebatte hinausschaut. Im Mittelpunkt steht nicht die Zuspitzung auf ein einfaches Für oder Gegen Fluorid, sondern die differenzierte Betrachtung von Nutzen, Risiken, regulatorische Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kariesprävention. Ausdrücklich willkommen sind deshalb auch differenzierte Stimmen, die Fluorid als wichtigen Bestandteil der Kariesprävention bewerten.

Initiiert wurde das Expertennetzwerk von Dr. med. dent. Johanna Graf, biologische Zahnärztin und stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats von BEYOND FLUORID. Es soll den Austausch zwischen Zahnärzten, Ärzten, Wissenschaftlern, Präventionsexperten und weiteren Fachleuten stärken und dazu beitragen, die öffentliche Diskussion fachlich fundierter, transparenter und breiter zu führen.

Dr. med. dent. Johanna Graf erklärt: "Als Zahnärztin sehe ich täglich, wie groß der Informationsbedarf rund um Fluorid und Kariesprävention ist. Unser Ziel ist nicht, Positionen vorzugeben, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse transparent darzustellen und einen offenen fachlichen Austausch zu ermöglichen."

Bereits jetzt umfasst das fachliche Expertennetzwerk von BEYOND FLUORID mehr als 50 Personen. Der große Zuspruch zeigt aus Sicht der Initiative, dass es ein wachsendes Bedürfnis nach Orientierung, Transparenz und fachlichem Austausch gibt. Viele Fachleute erleben in ihrer täglichen Praxis, dass Eltern, Patienten und Verbraucher Fragen zu Fluorid, kindlicher Exposition, Zahnpflege und alternativen Wirkstoffen stellen. BEYOND FLUORID möchte diese Fragen aufgreifen, fachlich einordnen und in einen offenen Dialog überführen. Das fachliche Expertennetzwerk finden Sie unter: https://beyond-fluorid.de/ueber-beyond-fluorid/

"Wir haben BEYOND FLUORID gegründet, weil die zunehmenden Hinweise auf mögliche Risiken von Fluorid nicht länger ignoriert werden dürfen", sagt Anna-Katharina Heller, Mitinitiatorin der Initiative. "Auch auf europäischer Ebene wird Natriumfluorid derzeit im Rahmen eines laufenden Bewertungsverfahrens geprüft. Dabei geht es unter anderem um mögliche Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, endokrine Prozesse und die menschliche Gesundheit. Gerade deshalb freuen wir uns über den starken fachlichen Rückhalt für unser Expertennetzwerk. Er zeigt, dass dieses kritische Thema offen diskutiert werden muss und nicht unter den Tisch gekehrt werden darf."

Das fachliche Expertennetzwerk wird künftig Stellungnahmen, Fachgespräche, digitale Austauschformate und öffentliche Informationsangebote von BEYOND FLUORID unterstützen. Weitere Fachleute aus Zahnmedizin, Medizin, Wissenschaft, Toxikologie, Pädiatrie, Umweltmedizin, Public Health, Verbraucherschutz und Regulierung sind eingeladen, sich anzuschließen und den offenen fachlichen Dialog mitzugestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BEYOND FLUORID

Herr Thomas Buchner

Possartstr. 14

81679 Munich

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 4 57 10 340

web ..: http://beyond-fluorid.de/

email : info@beyond-fluorid.de

Über BEYOND FLUORID

BEYOND FLUORID ist eine Plattform für Ärzte, Wissenschaftler, Eltern, Unternehmen und engagierte Verbraucher. Ziel ist es, den fachlichen Austausch zu stärken, wissenschaftliche Aufklärung zu leisten und eine sachliche Diskussion über die Neubewertung von Fluorid sowie mögliche alternative Wirkstoffe anzustoßen.

Die fachliche Arbeit erfolgt durch den wissenschaftlichen Beirat unter dem Vorsitz von Staatsminister a.D. Dr. med. dent. Wolfgang Heubisch und der stellvertretenden Vorsitzenden Dr. med. dent. Johanna Graf. Die Bewertung wissenschaftlicher Studien, die Analyse neuer Entwicklungen sowie die Erarbeitung fachlicher Positionen erfolgen eigenständig und ausschließlich im Namen der jeweiligen beteiligten Expertinnen und Experten.

Die Inhalte werden unabhängig von den Unterstützern erstellt und verantwortet. Unterstützung, auch finanzieller Natur, erhält BEYOND FLUORID von Institutionen, Unternehmen (u.a. Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG), Arztpraxen und Privatpersonen. Diese Unterstützer tragen die Aktivitäten der Initiative und fördern den offenen faktenbasierten Austausch. BEYOND FLUORID betreibt keine unmittelbare Produktwerbung und verfolgt keine direkten Absatzinteressen einzelner Unternehmen. Die Initiative dient ausschließlich der wissenschaftlichen Einordnung, der Aufklärung und der Förderung eines offenen fachlichen Diskurses.

Die Initiative wird organisatorisch durch die PublishingGroup GmbH getragen.

Pressekontakt:

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