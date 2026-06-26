Barrieren abbauen mit bunten Akzenten – machen Sie mit!

Der Beirat für Menschen mit Behinderung in Ennepetal hat das Projekt „Bunte Steine für Barrierefreiheit“ ins Leben gerufen, um gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit zu leisten.

Zwei Rampen wurden bisher gebaut.

Eine für Wette Optik & Akustik in Ennepetal. Der WDR hat dieses Basteln begleitet und davon berichtet.

Den Link dazu finden Sie hier:

https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/ennepe-ruhr-kreis/ennepetal-lego-barr...

Und eine für das Mehrgenerationenhaus in Ennepetal.

Und weil es in Ennepetal noch viele Geschäfte gibt, die eine Rampe brauchen, wird natürlich weiter gemacht.

Hierfür benötigen wir jedoch dringend Ihre Hilfe! Unser Lager ist aktuell komplett leergefegt. Ohne Nachschub an bunten Steinen gerät das Projekt leider ins Stocken.

Bitte unterstützen Sie uns mit einer Stein-Spende!

Vielleicht schlummern bei Ihnen auf dem Dachboden oder im Keller auch noch Kisten voller Legosteinen, die nur Staub ansetzen? Her damit! Bei uns dürfen sie endlich wieder ins Rampenlicht, kreativ werden und Teil von etwas ganz Großem sein.

Jeder einzelne Stein hilft dabei, Barrieren abzubauen.

Für weitere Informationen und Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Britta Kummer

1. Stellv. Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung

E-Mail: info.britta-kummer@t-online.de

I. Rose,

Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Ennepetal

E-Mail: irose@ennepetal.de