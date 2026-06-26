Neues Portal bündelt Heilpraktikerprofile und schafft Orientierung bei Methoden und Fachgebieten

heilpraktikerverzeichnis.com startet - neues, unabhängiges Online-Verzeichnis für Naturheilkunde. Das Portal bündelt bundesweit Heilpraktikerprofile mit Praxisdaten, Methoden und Kontakten.

26. Juni 2026 - heilpraktikerverzeichnis.com startet als neue, unabhängige Anlaufstelle für Naturheilkunde in Deutschland und bündelt qualifizierte Heilpraktikerprofile aus verschiedenen Bundesländern in einem zentralen Online-Verzeichnis. Patientinnen und Patienten finden dort Praxisangaben, Informationen zu Methoden und Fachgebieten sowie direkte Kontaktmöglichkeiten - mit dem Ziel, die Suche nach passenden naturheilkundlichen Angeboten strukturierter und transparenter zu machen.

In vielen Regionen informieren sich Menschen online über naturheilkundliche Leistungen, doch die Inhalte sind häufig verstreut oder schwer vergleichbar. Genau hier setzt heilpraktikerverzeichnis.com an: Das Portal führt Profile zusammen, die relevante Praxisinformationen an einem Ort bündeln. Neben Basisdaten zur Praxis werden auch behandlungsbezogene Schwerpunkte abgebildet, sodass Interessierte schneller erkennen können, welche Ausrichtung eine Praxis hat und wie sie erreichbar ist.

"Wir möchten Patientinnen und Patienten eine verlässliche Orientierung geben, indem wir wichtige Informationen zu Praxen, Methoden und Fachgebieten übersichtlich zusammenführen", sagt Eberhard Kuhl. "Gleichzeitig stärken wir die Sichtbarkeit qualifizierter Heilpraktikerpraxen durch transparente Profile und klare Kontaktwege."

Strukturierte Profile: Praxisdaten, Methoden und Fachgebiete auf einen Blick

Kern des Angebots sind einheitlich aufgebaute Profile. Diese enthalten Praxisangaben und stellen dar, mit welchen Methoden gearbeitet wird und welche Fachgebiete im Vordergrund stehen. Damit unterstützt heilpraktikerverzeichnis.com die Informationssuche vor einer Kontaktaufnahme - etwa wenn Patientinnen und Patienten gezielt nach bestimmten naturheilkundlichen Ansätzen oder thematischen Schwerpunkten suchen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der direkten Erreichbarkeit: Profile bieten klare Kontaktmöglichkeiten, damit Anfragen ohne Umwege gestellt werden können. Das soll die Kommunikation zwischen Patientinnen und Patienten und Praxen vereinfachen und dazu beitragen, dass passende Ansprechpartner schneller gefunden werden.

"Transparenz entsteht, wenn Interessierte auf einen Blick sehen, wer welche Schwerpunkte anbietet und wie eine Praxis erreichbar ist", sagt Eberhard Kuhl. "Diese Klarheit reduziert Unsicherheit bei der Recherche und unterstützt informierte Entscheidungen."

Unabhängige Anlaufstelle für Naturheilkunde - bundesweit gedacht

heilpraktikerverzeichnis.com versteht sich als unabhängiges Verzeichnis, das Heilpraktikerprofile aus unterschiedlichen Bundesländern zusammenführt. Durch die bundesweite Ausrichtung sollen auch Praxen außerhalb großer Ballungsräume leichter auffindbar werden, während Patientinnen und Patienten eine zentrale Startseite für ihre Recherche erhalten.

Das Portal richtet sich damit an zwei Zielgruppen: an Menschen, die sich einen strukturierten Überblick über naturheilkundliche Angebote verschaffen möchten, und an qualifizierte Heilpraktikerpraxen, die ihre Schwerpunkte transparent darstellen wollen. Die Profilinformationen dienen als kompakte Orientierungshilfe und sollen es erleichtern, Angebote einzuordnen und den nächsten Schritt - die Kontaktaufnahme - direkt aus dem Verzeichnis heraus zu gehen.

Weitere Informationen: heilpraktikerverzeichnis.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuhl Consulting

Herr Eberhard Kuhl

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35232 Dautphetal

Deutschland

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email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

heilpraktikerverzeichnis.com ist ein Online-Verzeichnis für Naturheilkunde in Deutschland. Die Plattform bündelt Heilpraktikerprofile und stellt strukturierte Informationen zu Praxisangaben, Methoden, Fachgebieten und Kontaktmöglichkeiten bereit. Ziel ist es, die Online-Recherche zu naturheilkundlichen Angeboten übersichtlicher zu gestalten und qualifizierten Praxen eine transparente Darstellung ihrer Leistungen zu ermöglichen. Hinter dem Angebot steht Kuhl Consulting (Herr Eberhard Kuhl) als betreibende Einheit.

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