Neu in Deutschland: SuperSub-Schaumbeton - Die perfekte Grundlage für jedes Sportfeld (Tennis/Padel)

SuperSub-Schaumbeton: Die perfekte Grundlage für jedes Sportfeld und Innovation im Bereich der Sportplatzfundierung auf Basis von leichtem Schaumbeton. (Tennis/Padel/Hockey/Multi/Fußball)

Die niederländische Firma SuperSub Sportsystems BV bietet eine wegweisende Innovation im Bereich der Sportplatzfundierung: ein neuartiges Sportplatzfundament auf Basis von Schaumbeton.

Beim Bau von Sportplätzen werden oft noch schwere, traditionelle Sportplatzfundamente gewählt. Das geht auch smarter: SuperSub-Schaumbeton-Fundierung. SuperSub bietet eine revolutionäre Unterkonstruktion: extrem leicht, stoßdämpfend, wasserdurchlässig und nachhaltig. Mit der langjährigen Erfahrung im Bereich nachhaltiger und hochwertiger Fundamente hilft SuperSub Sportsystems Padel-, Tennis- und Sportvereinen, Städte und Kommunen ihre Plätze stabiler, komfortabler und pflegeleichter zu machen.

SuperSub ist in der Sportwelt ein bekannter Name. Seit Jahren realisiert das Unternehmen auch in Deutschland Fundamente für Padelcourts, Tennis, Hockey, Leichtathletik und Multisportanlagen. Die Referenzliste von SuperSub Sportsystems BV umfasst inzwischen über 1.000 Projekte. Dieses innovative System ist stärker, langlebiger und wirtschaftlicher als herkömmliche Lösungen. SuperSub bietet eine revolutionäre Unterkonstruktion: extrem leicht, stoßdämpfend, wasserdurchlässig und nachhaltig.

Mit langjähriger Erfahrung im Bereich nachhaltiger und hochwertiger Fundamente hilft SuperSub Sportsystems Tennis- und Sportvereinen, Städten und Kommunen, ihre Plätze stabiler, komfortabler und pflegeleichter zu machen. Mit SuperSub bleiben Tennis- und Padelplätze über viele Jahre hinweg in einem Top-Zustand. Sie werden dies an geringeren Wartungskosten und einem besseren Spielerlebnis feststellen.

Das Unternehmen ist auf Systeme aus Schaumbeton spezialisiert. Diese innovativen Systeme sind stärker, langlebiger und wirtschaftlicher als herkömmliche Lösungen.

SuperSub Sportsystems ist der ideale Partner für den Bau von Sportplätzen. Das innovative Unterbausystem garantiert kurze Bauzeiten mit wenig Erdarbeiten und geringem Transportaufwand. Alle verwendeten Materialien sind vollständig kreislauffähig, haben eine Garantie von 10 Jahren und sind vom NOC/NSF zugelassen. Darüber hinaus liefert SuperSub Sportsystems natürlich auch maßgeschneiderte Lösungen. Für die Fertigung von SuperSub® nutzt das Unternehmen Schaumbeton - eine Mischung aus Zement, Wasser, Fasern und Schaum. Das Material ist leicht, wirtschaftlich, langlebig und einfach zu verarbeiten. Der Schaumbeton ist frostbeständig und isolierend und ermöglicht dünne Konstruktionen. Es wird also wenig Material benötigt. Gleichzeitig verfügt der Schaumbeton von SuperSub Sportsystems über sehr hohe Festigkeitseigenschaften.

Da der verwendete Schaumbeton vor Ort hergestellt wird, sind kaum Transportbewegungen erforderlich. Die Bauzeit ist außerdem um 50% kürzer als bei herkömmlichen Verfahren, wobei die Umgebung nur minimal beeinträchtigt wird. SuperSub® sorgt für eine höhere Steifigkeit, sodass z.B. Laufbahnen unabhängig von der gewählten Deckschicht immer den in den entsprechenden Vorgaben zur Ebenheit entsprechen. SuperSub® sorgt für eine optimale Wasserableitung, sodass auch bei starkem Regen problemlos Sport getrieben werden kann.

Der bemerkenswert dünne Unterbau hat starke isolierende Eigenschaften und verhindert Frostschäden am Sportbodensystem.

Mehr Spielkomfort, weniger Verletzungsrisiko: Ein SuperSub-Sportplatzfundament wirkt aktiv stoßdämpfend, wodurch Knie, Knöchel und Gelenke weniger belastet werden. Herkömmliche Alternativen bieten dagegen eine harte und starre Oberfläche. Das Ergebnis von SuperSub: Mehr Komfort, weniger Verletzungen und somit mehr Spielspaß - egal, ob Sie in Ihrer Freizeit oder auf hohem Niveau spielen.

SuperSub-Schaumbeton ist die nachhaltige Lösung für Fundamente und ist mit jeder Art von Sportboden kompatibel - von Padelcourts, Tennisplätze, über Hockey-Spielfelder bis hin zum Fußballkunstrasen und Multifunktionssportflächen. Mit SuperSub bleiben Tennis- und Padelplätze sowie andere Sportfelder über viele Jahre hinweg in einem Top-Zustand.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SupersSub-Sportsystems BV

Frau Birgit Stachowski

Productieweg 52

2382 PD 2382 PD Zoeterwoude

Niederlande

fon ..: +31 6 44191708

web ..: https://www.supersub-sportsystems.com/de/

email : birgit@supersub-sportsystems.com

SuperSub-Schaumbeton: Die perfekte Grundlage für jedes Sportfeld. (Auch im Straßen- und Wegebau) Die niederländische Firma SuperSub-Sportsystems B.V. bietet eine wegweisende Innovation im Bereich der Sportplatzfundierung: ein neuartiges Sportplatzfundament auf Basis von leichtem Schaumbeton. (Tennis/Padel/Hockey/Multi/Fußball)

Pressekontakt:

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Frau Birgit Stachowski

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2382 PD 2382 PD Zoeterwoude

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email : birgit@supersub-sportsystems.com