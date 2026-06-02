Rheinkreuzfahrten als Kurzreise: In wenigen Tagen von Köln bis Straßburg

Nicht immer hat man genug Zeit für eine lange Reise. Manchmal braucht man jedoch ein paar Tage, um den Kopf freizubekommen. Eine Kurzreise bietet dann die perfekte Gelegenheit: wenig Planungsstress, aber viele neue Eindrücke. Und genau hier kommt das Reisen auf dem Wasser ins Spiel: Es ist angenehm, entschleunigend und abwechslungsreich. So verwundert es nicht, dass sich kurze Rheinkreuzfahrten großer Beliebtheit erfreuen. Sie verbinden auf komfortable Weise mehrere Städte, abwechslungsreiche Landschaften und entspannte Reisetage miteinander. Zwischen historischen Altstädten, Weinregionen und berühmten Rheinlandschaften erleben die Passagiere eine kompakte, aber vielseitige Reise durch Deutschland und Frankreich. Besonders angenehm ist bei Rheinkreuzfahrten die Mischung aus kulturellen Stopps und ruhigen Stunden an Bord, während Burgen, Weinberge und Flusstäler vorbeiziehen. Auch kurze Reisen bieten zahlreiche Eindrücke entlang des Rheins und ermöglichen einen abwechslungsreichen Einblick in einige der bekanntesten Regionen Mitteleuropas. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Rheinkreuzfahrten und vielen anderen Flusskreuzfahrten finden Reisende bei rivers2oceans-kreuzfahrten.de.

Rheinkreuzfahrten zwischen Straßburg, Mainz und dem romantischen Rhein

Ein Beispiel ist die viertägige „Phoenix Rhein Kurzkreuzfahrt – Rheinerlebnis“ mit der MS Alisa. Diese Rheinkreuzfahrt führt von Köln über Mannheim und Straßburg bis nach Koblenz und verbindet dabei bekannte Städte am südlichen Rhein mit eindrucksvollen Flusspassagen. Die Rheinkreuzfahrt beginnt in Köln, wo die MS Alisa am Nachmittag startet. Kurz nach der Abfahrt passiert das Schiff Bonn, die ehemalige deutsche Bundeshauptstadt, die für ihre Rheinpromenade bekannt ist. Am nächsten Tag erreichen die Passagiere zunächst Gernsheim und anschließend Mannheim. Die Quadratestadt am Zusammenfluss von Rhein und Neckar ist vor allem für ihr schachbrettartiges Straßensystem sowie das barocke Schloss Mannheim bekannt. Von dort aus geht die Rheinkreuzfahrt weiter Richtung Straßburg. Die elsässische Metropole zählt zu den Höhepunkten vieler Rheinkreuzfahrten. Sie bietet mit ihrer historischen Altstadt, dem Straßburger Münster und den Fachwerkhäusern im Viertel „La Petite France“ zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Durch die lange Liegezeit bis in den Abend hinein bleibt ausreichend Zeit, die Stadt ausführlicher kennenzulernen. Viele Attraktionen sind vom Anleger in Kehl aus gut erreichbar. Am folgenden Tag passiert das Schiff zunächst die Schleuse Iffezheim, eine der wichtigsten Schleusenanlagen am Oberrhein. Anschließend erreichen die Reisenden Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist besonders bekannt für den Mainzer Dom, die Altstadtgassen und ihre lange Weintradition. Danach folgt einer der landschaftlich eindrucksvollsten Abschnitte vieler Rheinkreuzfahrten: die Passage durch das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Burgen, steile Weinberge und kleine Orte prägen diesen Teil des Rheins. Besonders bekannt ist dabei der Loreley-Felsen, um den sich zahlreiche Sagen und Legenden ranken. Am Abend erreichen die Passagiere dieser Rheinkreuzfahrt Koblenz, die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Die historische Stadt mit dem Deutschen Eck und der Festung Ehrenbreitstein zählt zu den bekanntesten Etappen klassischer Rheinkreuzfahrten. In der Nacht fährt das Schiff zurück nach Köln, wo nach dem Frühstück die Ausschiffung erfolgt.

Rheinkreuzfahrten komfortabel genießen mit Phoenix Reisen

Phoenix Reisen zählt seit vielen Jahren zu den bekannten deutschen Veranstaltern von Flussreisen in Europa. Zu den beliebtesten Angeboten des Unternehmens gehören Rheinkreuzfahrten, die historische Städte, bekannte Weinregionen und abwechslungsreiche Landschaften miteinander verbinden. Während der Reise werden die Gäste durch ein erfahrenes, deutschsprachiges Reiseleiterteam von Phoenix betreut. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem Vollpension, ein Willkommenscocktail, ein Kapitänsempfang und verschiedene Veranstaltungen an Bord. Frühstücksbuffets, mehrgängige Menüs und Kaffee- bzw. Teestunden begleiten den Tagesablauf. Zusätzlich erhalten die Passagiere Länderinformationen und Reiseführer zu den besuchten Regionen. Bei gebuchten Ausflügen gehören auch moderne Audioempfänger zum Angebot der Rheinkreuzfahrt. Die MS Alisa wurde für komfortable Flussreisen auf europäischen Wasserwegen konzipiert und bietet eine klassische Atmosphäre für entspannte Rheinkreuzfahrten. Große Panoramafenster ermöglichen während der Fahrt gute Ausblicke auf die vorbeiziehenden Landschaften. Aufenthaltsbereiche, Restaurants und Lounges sorgen für angenehme Stunden an Bord, während kleinere Unterhaltungsprogramme die Reise ergänzen. Während der Passage des romantischen Rheins verbringen viele Gäste Zeit auf dem Sonnendeck, um Burgen, Weinberge und historische Orte entlang des Flusses zu beobachten. Durch die zentrale Lage vieler Anleger lassen sich während der Liegezeiten zahlreiche Sehenswürdigkeiten erkunden. So verbinden Rheinkreuzfahrten kulturelle Entdeckungen und entspanntes Reisen auf besonders angenehme Weise.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel vermittelt Hochsee- und Flusskreuzfahrten verschiedener renommierter Reedereien. Auf der Internetseite des Reiseunternehmens finden Interessierte umfangreiche Informationen zu Schiffen, Reiserouten und den jeweiligen Leistungen der Kreuzfahrten. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf eine individuelle Betreuung und persönliche Beratung, damit jede Reise optimal auf die Wünsche der Kunden abgestimmt werden kann. Servicequalität und Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel