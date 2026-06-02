Ready2Catch: Angelsets für einen schnellen und erfolgreichen Einstieg in moderne Angelmethoden

Nicht jeder Angler möchte vor dem ersten Wurf lange Montagen binden, Rollen bespulen oder einzelne Komponenten aufeinander abstimmen. Moderne Angelsets bieten deshalb eine praktische Möglichkeit, direkt und ohne großen Vorbereitungsaufwand ans Wasser zu gehen. Die Ready2Catch Angelcombos stehen dabei für komplett fertig montierte Angelsets nach dem Motto: auspacken, angeln und fangen. Besonders Einsteiger profitieren von den perfekt abgestimmten Komponenten, aber auch erfahrene Angler schätzen die sofortige Einsatzbereitschaft. Der Online-Angelshop von angel-berger.de bietet eine vielseitige Auswahl an Angelzubehör und Ausrüstung für unterschiedlichste Anforderungen am Wasser.

Ready2Catch - Angelsets für Ultraleicht-Angeln auf Forelle, Barsch und Döbel

Von der feinen Forellenangelei bis zum modernen Raubfischangeln bieten die Ready2Catch Angelsets komplett vorbereitete Kombinationen aus Rute, Rolle, Schnur und Montage für einen unkomplizierten Angelstart. So wurde zum Beispiel das Angel Berger Ready2Catch Trout Spoon UL Combo Angelset speziell für das moderne Trout Area und Ultraleicht-Angeln entwickelt. Das komplett montierte Angelset besteht aus einer Troutspoon UL Rute mit einem Wurfgewicht von 1 bis 6 Gramm, einer bereits mit geflochtener 8-Braid Schnur bespulten 1000er Spinnrolle, einer fertigen Montage sowie einem Hakenköder. Ergänzt wird das Angelset durch einen praktischen Rutenschutz. Die feine Köderführung mit kleinen Spoons ermöglicht eine gezielte Angelei auf Forellen, Döbel und Barsche. Dank der perfekt abgestimmten Komponenten kann direkt nach dem Auspacken mit dem Angeln begonnen werden. Ebenfalls für das Ultraleicht-Angeln konzipiert wurde das Ready2Catch Spin UL Combo Angelset. Hier kommt eine Devil Stick Spin UL Rute mit einem Wurfgewicht von 2 bis 10 Gramm zum Einsatz. Zusammen mit der bereits bespulten 1000er Spinnrolle, einer fertig montierten Montage und einem Hakenköder entsteht ein durchdachtes Komplettpaket für das ultraleichte Spinnfischen. Die sensible Köderführung ermöglicht eine besonders präzise Präsentation kleiner Köder und eignet sich hervorragend für Barsch, Döbel und Forelle. Eine zusätzliche Anleitung mit Tipps und Tricks unterstützt dabei den erfolgreichen Einsatz am Wasser.

Ready2Catch - Angelsets für modernes Raubfisch- und Finesse-Angeln

Für gezieltes Raubfischangeln bietet das Ready2Catch Dropshot Combo Angelset eine sofort einsatzbereite Lösung. Das Angelset kombiniert eine Devil Stick Extension Rute mit 15 bis 50 Gramm Wurfgewicht, eine bereits mit geflochtener Schnur bespulte FD4000 Spinnrolle sowie eine komplett montierte Dropshot-Montage. Zum Lieferumfang gehören außerdem Dropshot-Haken, Dropshot-Blei, ein Fluorocarbon-Vorfach und passende Köder. Die Dropshot-Methode ermöglicht eine sehr präzise Köderführung direkt über dem Gewässergrund und eignet sich besonders für die Angelei auf Barsch, Zander und Hecht. Das Ready2Catch Texas & Carolina Combo Angelset richtet sich an Angler, die moderne Finesse-Techniken einsetzen möchten. Enthalten sind eine Devil Stick Extension Rute, eine FD4000 Spinnrolle mit geflochtener 8-Braid Schnur sowie eine flexibel einsetzbare Texas- oder Carolina-Montage. Zusätzlich gehören ein Offset-Haken mit Köder und ein Rutenschutz zum Lieferumfang. Die hängerarme Köderführung nahe am Grund ermöglicht eine gezielte Präsentation für Hecht, Zander und Barsch. Darüber hinaus eignet sich dieses Ready2Catch Angelset auch für Forelle und Wels. Wie alle Ready2Catch Angelsets wird auch dieses Modell komplett montiert geliefert und enthält eine Anleitung mit hilfreichen Tipps für einen erfolgreichen Start am Wasser.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelsets.htm

Kurzprofil:

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bietet Angelsport Berger ein vielseitiges Sortiment rund um den Angelsport, das auch im Online-Shop angel-berger.de zu finden ist. Angler erhalten dort eine große Auswahl an Ausrüstung – angefangen bei Ruten, Rollen und Schnüren bis hin zu Angelfutter und detailreich gestalteten Kunstködern. Die klare Gliederung des Shops erleichtert die Orientierung und ermöglicht eine gezielte Produktauswahl entsprechend der gewünschten Angelmethode oder des Zielfisches. Ergänzend zu etablierten Marken umfasst das Angebot zahlreiche Eigenmarken-Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche am Wasser.

Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf