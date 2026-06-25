Führung lernen mit Pferden: Hochschule Harz setzt auf innovatives Leadership-Training

Pferdegestütztes Führungskräftetraining von Portapatet als Teil des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Harz.

Wernigerode/Lisberg, Juni 2026 - Wie gelingt wirksame Führung in einer Arbeitswelt, die von Veränderung, Unsicherheit und steigender Komplexität geprägt ist? Dieser Frage widmet sich künftig ein besonderes Lehrangebot des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Harz: Das pferdegestützte Führungskräftetraining von Portapatet mit Arite Schima, Gründerin der Akademie für Führung und Persönlichkeit, wird in die Ausbildung der Studierenden integriert.

Damit setzt die Hochschule auf einen innovativen Ansatz, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit unmittelbarer Praxiserfahrung verbindet. Denn Pferde reagieren nicht auf Titel, Status oder Fachwissen, sondern ausschließlich auf Klarheit, Authentizität, Präsenz und Führungsverhalten. Sie machen damit Stärken und Entwicklungsfelder von Führungspersönlichkeiten unmittelbar sichtbar.

"Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich grundlegend verändert. Neben fachlicher Kompetenz sind heute Selbstreflexion, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit und authentisches Auftreten entscheidende Erfolgsfaktoren. Pferde bieten hierfür ein einzigartiges Lernfeld und ermöglichen Erfahrungen, die weit über klassische Seminare hinausgehen", sagt Arite Schima.

Im Mittelpunkt des Trainings stehen aktuelle Leadership Challenges wie Selbstführung, Vertrauen und Verantwortung, Kommunikation unter Druck, Konfliktmanagement, Teamführung sowie der Umgang mit Unsicherheit und Veränderungsprozessen. Die Studierenden erleben dabei unmittelbar, wie ihr Verhalten auf andere wirkt und welche Faktoren erfolgreiche Führung tatsächlich ausmachen.

"Moderne Führungskompetenz entsteht nicht allein durch theoretisches Wissen. Studierende profitieren besonders dann, wenn sie Führungsverhalten praktisch erleben, reflektieren und weiterentwickeln können, bewusst außerhalb der Komfortzone des Hörsaals.", erklärt Professorin Dr. Elisabeth van Bentum, Hochschule Harz, FB-Wirtschaftswissenschaften.

Die Integration des Trainings unterstreicht den praxisorientierten Ansatz des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Business Administration. Ziel des Studienangebots ist es junge Fach- und Führungskräfte multiperspektivisch und praxisorientiert für die komplexen Anforderungen moderner Arbeitswelten vorzubereiten.

Für die Portapatet - Akademie für Führung und Persönlichkeit markiert die Zusammenarbeit einen weiteren Meilenstein. Seit vielen Jahren begleitet Arite Schima Führungskräfte, Teams und Organisationen bei Veränderungsprozessen und der Entwicklung nachhaltiger Führungskompetenzen. Das pferdegestützte Training zählt dabei zu den gefragtesten Formaten der Akademie.

Die Kooperation zeigt, wie innovative Lernkonzepte den Brückenschlag zwischen Hochschule und Praxis erfolgreich gestalten können - und wie zukünftige Führungskräfte bereits im Studium lernen, Verantwortung, Klarheit und Vertrauen authentisch zu leben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portapatet - Akademie für Führung und Persönlichkeit

Frau Arite Schima

Triefenbach 2

96170 Lisberg

Deutschland

fon ..: 01728756124

web ..: https://www.portapatet.de

email : info@portapatet.de

Die Portapatet - Akademie für Führung und Persönlichkeit mit Sitz in Lisberg bei Bamberg unterstützt seit fast zwei Jahrzehnten Unternehmen, Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung von Leadership-Kompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreicher Zusammenarbeit. Besonderes Merkmal ist der Einsatz pferdegestützter Trainings und Coachings als wirkungsvolle Methode zur Förderung von wirkungsvoller Selbstführung, wertschätzender Kommunikation und sozialer Kompetenz.

Pressekontakt:

Portapatet - Akademie für Führung und Persönlichkeit

Herr Ulrich Striebl

Triefenbach 2

Lisberg 96170

fon ..: 01743063950

email : striebl@portapatet.de