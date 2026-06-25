Webinar: Automatisiertes mehrsprachiges Publizieren in der Praxis

Praxisnah und anhand realer Kundenprojekte zeigen wir, wie Unternehmen ihre internationale Produktkommunikation mit automatisiertem mehrsprachigem Publishing effizient gestalten.

Neue Märkte erschließen, Produkte international vermarkten und dabei Informationen aktuell, konsistent und marktspezifisch bereitstellen - genau darin liegt für viele Unternehmen die Herausforderung.

Mit jedem zusätzlichen Land, jeder weiteren Sprache und jedem neuen Vertriebskanal steigt die Komplexität. Kataloge, Preislisten, Datenblätter und Verkaufsunterlagen müssen übersetzt, lokalisiert und an länderspezifische Anforderungen angepasst werden. Gleichzeitig erwarten Märkte aktuelle Inhalte, kurze Reaktionszeiten und eine konsistente Produktkommunikation über alle Kanäle hinweg. Manuelle Prozesse verursachen dabei hohen Zeit- und Kostenaufwand, erhöhen die Fehleranfälligkeit und verzögern die Markteinführung.

Deutschsprachiges Webinar - Donnerstag, 2. Juli, 11:00 Uhr (MESZ)

Englischsprachiges Webinar - Donnerstag, 2. Juli, 16:00 Uhr (MESZ)

In diesem Webinar zeigen die InBetween Experten Eckhardt Schwabe und Moritz Fischer, wie Unternehmen wie ARTDECO, STIHL, RHODIUS und Viessmann ihre mehrsprachige Produktkommunikation automatisiert erstellen. Erfahren Sie, wie sich internationale Publikationen direkt aus bestehenden Produktdaten generieren lassen - mit zentraler Datenhaltung, automatisiertem Product Publishing und regelbasierter Generierung markt- und sprachspezifischer Publikationen.

Anhand konkreter Kundenprojekte zeigen wir, wie Unternehmen unterschiedliche Sprachversionen, länderspezifische Produktportfolios und marktindividuelle Anforderungen effizient abbilden und gleichzeitig Time-to-Market, Datenqualität und Konsistenz ihrer Produktkommunikation verbessern.

Ihre Key Takeaways:

* Herausforderungen und Erfolgsfaktoren globaler Produktkommunikation

* Automatisiertes Produkt Publishing für unterschiedliche Sprachen, Märkte und Sortimente

* Typische Szenarien für mehrsprachige und marktspezifische Publikationen

* Webbasierte InBetween Tools und Adobe InDesign Plugin im Einsatz

* Kundenbeispiele, Projekterfahrungen und Ergebnisse

Automatisiertes, mehrsprachiges Publizieren ermöglicht es Unternehmen, lokalisierte Marketing- und Vertriebsunterlagen effizient, präzise und termingerecht bereitzustellen. In Kombination mit zentralem Datenmanagement und automatisiertem Produkt Publishing schafft InBetween die Grundlage für eine konsistente globale Produktkommunikation über Sprachen, Märkte und Kanäle hinweg.

Erfahren Sie im Webinar, wie internationale Kataloge, Preislisten, Datenblätter und Verkaufsunterlagen direkt aus bestehenden Produktdaten erstellt werden. So reduzieren Unternehmen manuellen Aufwand, verkürzen Time-to-Market-Zeiten und stellen aktuelle Produktinformationen für globale Märkte effizient bereit.

Melden Sie sich jetzt an und erfahren Sie, wie automatisiertes mehrsprachiges Publizieren Ihre globale Produktkommunikation unterstützt.

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Frau Varvara Wulf

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email : varvara.wulf@inbetween.de

Als weltweit führender Anbieter von Digital Publishing Lösungen steht die InBetween Deutschland GmbH seit mehr als 20 Jahren für die Professionalisierung des Produkt- und Markenerlebnisses. Mit unserer Software erstellen Sie Kataloge, Sales Folder, Preislisten, Datenblätter und vieles mehr automatisiert und auf Basis aktuellster Produktdaten. So sparen Sie signifikant und messbar Zeit, Kosten und erhöhen die Qualität Ihrer Output Dokumente durch die Reduktion manueller Fehler. Voll- oder teilautomatisierte Publikationen, personalisiert für verschiedene Kundensegmente, in unterschiedlichen Ausgabeformaten und Sprachen sind möglich - alles im Layout, das zu Ihrem Unternehmen passt.

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