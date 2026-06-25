ORNELLAIA VENDEMMIA D’ARTISTA: DIE WOHLTÄTIGKEITSAUKTION ERZIELT 300.000 DOLLAR ZUGUNSTEN DER SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

Kunst bewahren und lebendig halten: Ornellaia bekräftigt sein Engagement

für den Erhalt des künstlerischen Erbes durch die

18. Ausgabe von Vendemmia d’Artista,

die von Marina Abramovi? gestaltet wurde.

24. Juni 2026, Bolgheri. Mit einem hervorragendem Ergebnis ging gestern die Wohltätigkeitsauktion zur 18. Ausgabe von Vendemmia d’Artista zu Ende. Der gesamte Auktionserlös in Höhe von 300.000 Dollar wird von Ornellaia an die Solomon R. Guggenheim Foundation gespendet, um die umfangreiche Arbeit zur Erhaltung und Restaurierung der Werke der Ausstellung „Guggenheim Pop: 1960 to Now“ zu unterstützen. Die Ausstellung findet von Juni 2026 bis Januar 2027 im Guggenheim Museum in New York statt.

Seit 2009 lädt Ornellaia jedes Jahr eine bedeutende Persönlichkeit der zeitgenössischen Kunst ein, den Charakter des neuen Jahrgangs künstlerisch zu interpretieren. In diesem Jahr schuf Marina Abramovi? unter dem Credo “La Vitalità” für Ornellaia Vendemmia d’Artista 2023 verschiedenste Etiketten und Sinneseindrücke, darunter die einzige Salmanazar-Flasche der Wein-Kollektion. Die von Bonhams organisierte Auktion zog Wein- und Kunstsammler aus aller Welt an, die um die einzigartig gestalteten „Ornellaia“-Weine konkurrierten.

„Wir sind außerordentlich stolz auf das Ergebnis dieser Auktion, das dazu beitragen wird, dieses bedeutende künstlerische Erbe zu bewahren und für künftige Generationen lebendig zu halten“, erklärt Lamberto Frescobaldi, Präsident der Gruppe. Er ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem diesjährigen Erlös erneut die Aktivitäten der Solomon R. Guggenheim Foundation unterstützen können. Damit festigen wir unsere Zusammenarbeit weiter, die auf unseren gemeinsamen Werten wie dem Erhalt und der Zugänglichkeit von Kunst beruht.“

Mit ihrer nunmehr 18. Ausgabe steht Vendemmia d’Artista für ein beständiges Engagement für die Kunst. Im Laufe der Jahre haben zahlreiche renommierte internationale Künstlerinnen und Künstler den Charakter der jeweiligen Jahrgänge in eigens geschaffenen Werken interpretiert. Diese Werke verleihen den Etiketten der Flaschen und Großformate, die anschließend versteigert werden, eine unverwechselbare künstlerische Handschrift.

Für den Jahrgang 2023 „La Vitalità“ arbeitete Ornellaia mit Marina Abramovi? zusammen, einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwartskunst. Bei ihrem künstlerischen Beitrag setzte sich Abramovi? mit dem Konzept der Lebensenergie auseinander und übersetzte die Ausdruckskraft und Dynamik, die diesen Jahrgang kennzeichnen, in Bilder und Symbole. „Sie hat die Vitalität und Finesse unseres Weines in faszinierender Weise gestalterisch zum Ausdruck gebracht. Für ihre wundervolle Inspiration und Kreation möchte ich ihr im Namen von Ornellaia und aller Wein-Enthusiasten danken“, so Lamberto Frescobaldi.

Die rege Beteiligung von Wein- und Kunstsammlern an der Wohltätigkeitsauktion von Vendemmia d’Artista unterstreicht einmal mehr die enge Verbindung zwischen diesen beiden Welten sowie das gemeinsame Bestreben, Kunst und Kultur nachhaltig zu fördern.

Der Ornellaia-Jahrgang 2023

Marco Balsimelli, Technischer Direktor von Ornellaia, beschreibt den Jahrgang wie folgt:

„Der milde Winter begünstigte ein frühes Wachstum der Reben, das von unserem technischen Team kontinuierlich überwacht wurde. Mit dem Frühjahr kamen dann reichliche Niederschläge, die einerseits die Wasserreserven für den Sommer auffüllten, andererseits aber auch zusätzliche Arbeit im Weinberg erforderlich machten, um das Wachstum zu kontrollieren und möglichen Krankheiten vorzubeugen.“

Der darauffolgende Sommer in Bolgheri war warm, jedoch ohne extreme Temperaturspitzen. Balsimelli ergänzt:

„In den Weinbergen gab es keinerlei Wasserstress, sodass die Trauben langsam und mit der richtigen Konzentration reifen konnten. Die Niederschläge Ende August sowie die kühlen Nächte im September förderten die Entwicklung einer großen aromatischen Komplexität und bewahrten zugleich eine schöne Säurestruktur in den Trauben. So entstand ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ausdruckskraft und Eleganz – die unverwechselbare Handschrift von Ornellaia.“

Vendemmia d’Artista

Vendemmia d’Artista wurde mit dem Jahrgang 2006 ins Leben gerufen. Seither wird jedes Jahr ein zeitgenössischer Künstler eingeladen, den Charakter des jeweiligen Jahrgangs durch eigens geschaffene Kunstwerke zu interpretieren und die Flaschen individuell zu gestalten.

Das Projekt umfasst großformatige Flaschen wie Doppelmagnum, Imperial und Salmanazar, die vom jeweiligen Künstler gestaltet und anschließend versteigert werden. Die Erlöse kommen Stiftungen und Museen weltweit zugute.

Heute in seiner 18. Ausgabe, gilt Vendemmia d’Artista als ein Projekt, das sich dem Erhalt der Kunst als universelles Kulturerbe verschrieben hat und den Zugang zur Kunst für Menschen auf der ganzen Welt erweitert.

Solomon R. Guggenheim Foundation

Die Solomon R. Guggenheim Foundation wurde 1937 gegründet und engagiert sich für die Förderung des Verständnisses und der Wertschätzung moderner und zeitgenössischer Kunst durch Ausstellungen, Bildungsprogramme, Forschungsinitiativen und Publikationen.

Zum internationalen Netzwerk der Museen gehören das Guggenheim Museum in New York, die Peggy Guggenheim Collection in Venedig, das Guggenheim Bilbao sowie das zukünftige Guggenheim Abu Dhabi.

Das von Frank Lloyd Wright entworfene Guggenheim Museum in New York gilt als ein „Tempel des Geistes“, in dem Kunst und radikale Architektur aufeinandertreffen. Es zählt zu den acht Gebäuden in den Vereinigten Staaten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.

Weitere Informationen über das Guggenheim Museum in New York und die weltweiten Aktivitäten der Foundation finden Sie unter: guggenheim.org

Über das Bonhams-Netzwerk

Bonhams ist ein weltweit agierendes Netzwerk von Auktionshäusern mit der größten Anzahl internationaler Auktionsstandorte. Das Unternehmen bietet die breiteste Vielfalt an Sammelgebieten und verkauft Objekte in allen Preiskategorien.

Bonhams ist bekannt für seinen maßgeschneiderten Service und seine starke Verbundenheit mit lokalen Märkten, unterstützt durch eine globale Plattform. Mit 14 Auktionshäusern veranstaltet Bonhams jährlich mehr als 1.000 Auktionen in über 60 Spezialgebieten, darunter Bildende Kunst, Sammlerobjekte, Luxusgüter, Wein & Spirituosen sowie Sammlerfahrzeuge.

Das 1793 gegründete Unternehmen verfügt über Vertretungen in mehr als 30 Ländern und betreibt bedeutende Auktionshäuser in London, New York, Paris, Los Angeles und Hongkong.

Im Jahr 2022 erweiterte Bonhams sein Netzwerk um vier internationale Auktionshäuser: Bukowskis in Stockholm, Bruun Rasmussen in Kopenhagen, Cornette de Saint Cyr in Paris und Brüssel sowie Skinner in Massachusetts.

Der Erfolg der globalen Strategie von Bonhams basiert auf der frühzeitigen Erkenntnis des zunehmenden interkontinentalen Kaufverhaltens und der stetig wachsenden digitalen Beteiligung.